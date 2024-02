Vrah je mezi námi: Jak GRU infiltruje lidskoprávní aktivisty, novináře a filmaře

7. 2. 2024

Vyšetřování deníku The Insider odhalilo totožnost několika kremelských agentů, kteří žijí a pracují pod falešnými identitami v samotném Rusku. Všichni dosud identifikovaní jsou členy jednotky GRU č. 29155, ruské vojenské rozvědky, která je známá svou rolí při otravě Sergeje Skripala a jeho dcery nervově paralytickou látkou novičok v anglickém Salisbury v roce 2018, upozorňují Michael Weiss, Christo Grozev a Roman Dobrochotov. Vyšetřování deníku The Insider odhalilo totožnost několika kremelských agentů, kteří žijí a pracují pod falešnými identitami v samotném Rusku. Všichni dosud identifikovaní jsou členy jednotky GRU č. 29155, ruské vojenské rozvědky, která je známá svou rolí při otravě Sergeje Skripala a jeho dcery nervově paralytickou látkou novičok v anglickém Salisbury v roce 2018,

Ačkoliv The Insider již dříve odhalil, že důstojníci Jednotky 29155 použili svou státem schválenou identitu k mnoha dalším cestám do zahraničí, včetně umístění výbušnin v bulharských a českých vojenských objektech, aktivity jejich alter eg v samotném Rusku zůstávaly černou skříňkou – až dosud. Níže The Insider představuje životopisy tří takových "domácích ilegálů".

Nejznámější ruské vražedné a sabotážní komando infiltrovalo řadu ruských organizací občanské společnosti, zjistil The Insider. Jednotka GRU 29155, která je zodpovědná za otravy a teroristické útoky po celé Evropě, také špehuje odpůrce režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, a to jak v Rusku, tak v zahraničí, a to tak, že se vydává za aktivisty za lidská práva, dokumentaristy a ekonomické novináře. Mezi jejich cíle patřily ctihodné nevládní organizace, jako je Fórum svobodného Ruska, založené šachovým velmistrem Garri Kasparovem; Sacharovovo centrum, pojmenované po sovětském fyzikovi a nositeli Nobelovy ceny míru Andreji Sacharovovi; a Memorial, organizace založená během glasnosti Michaila Gorbačova, aby zaznamenávala porušování lidských práv a závažné zločiny stalinského období.

V měsících před ruskou invazí na Ukrajinu 24. února 2022 začaly domácí bezpečnostní složky Kremlu zasahovat proti organizacím občanské společnosti, jako jsou tyto, tvrději než obvykle. V červenci 2021 byla Protikorupční nadace opozičního vůdce Alexeje Navalného moskevským soudem označena za "extremistickou" a mnoho jejích zaměstnanců a dobrovolníků raději uprchlo z Ruska, než aby riskovali uvěznění za svou politickou činnost. Nezávislá média, včetně The Insider, byla označena za "zahraniční agenty" a bezpočet novinářů a redaktorů se podobně přestěhovalo do méně represivního prostředí v zahraničí, aby mohli pokračovat ve své práci. V prosinci 2021 moskevský soud Memorial "zlikvidoval" s tvrzením, že organizace na ochranu lidských práv řádně neinformovala čtenáře, že její publikace byly vytvořeny "zahraničním agentem". Sacharovovo centrum, které přežilo, přestože si v roce 2014 vysloužilo označení "zahraniční agent", bylo nakonec uzavřeno rozhodnutím jiného moskevského soudu v srpnu 2023.

Kasparovovo Fórum svobodného Ruska, které sídlí v litevském hlavním městě Vilniusu, zůstalo mimo oficiální jurisdikci Kremlu. Sám Kasparov opustil Rusko poté, co jeho role v sérii rozsáhlých protiputinovských protestů – Bolotných shromážděních v letech 2011-2012 – učinila z bývalého národního hrdiny hlavní cíl politických represí. Nicméně odhalení, že agent z jednotky GRU č. 29155 byl přesto schopen infiltrovat shromáždění Fóra svobodného Ruska v zahraničí, ukazuje, jak vážně Kreml bral "hrozbu" Rusů kdekoli na světě, kteří uplatňují svá práva na svobodu projevu a svobodu shromažďování.

Operativci Jednotky 29155, kteří špehují své ruské spoluobčany, představují bezprecedentní úkol pro nechvalně proslulou atentátnickou a teroristickou skupinu: Všichni jsou ruští "ilegálové", operující pod falešnou identitou a bez diplomatického krytí, ale dělají to jak doma, tak v zahraničí, kde GRU, ruská vojenská zpravodajská služba, tradičně provozuje svůj byznys. GRU skutečně oficiálně nemá mandát operovat na ruské půdě, což naznačuje, že Putin si je natolik jistý schopnostmi svého nechvalně proslulého týmu černých operací, že ho pověřil, aby dohlížel na jeho nepřátele doma, i když pokračuje ve sledování svých nepřátel v zahraničí.

Aktivista za lidská práva

Prvním agentem, jehož identitu může The Insider odhalit, je Ivan Žicharev, údajně profesionální geolog, který se specializuje na vrtání zemské kůry při hledání vody. Ve svém volném čase věnuje Žicharev velkou část své energie vznešeným věcem: Vydává se za aktivistu za lidská práva a cestuje na setkání nejméně jednoho prominentního ruského opozičního hnutí v exilu (nebo to alespoň dělal předtím, než ho v roce 2022 odhalila francouzská rozvědka).

Tento Žicharev se svým jménem a vzhledem podivně podobá jinému muži: Ivanu Žigarevovi, který má dokonce narozeniny ve stejný den. To není náhoda. Spíše jde o logický důsledek skutečnosti, že muž, který se vydává za Žichareva, je ve skutečnosti Žigarev, trénovaný zabiják z jednotky 29155.

Syn sovětského vojenského důstojníka Ivana Žigareva staršího Ivan Žigarev mladší se narodil ve východoněmeckém Magdeburgu, kde v 80. letech působil jeho otec. Mladší Ivan šel ve šlépějích svého otce, sloužil u speciálních jednotek ruské armády a poté byl vybrán ke studiu na elitní Vojensko-diplomatické akademii GRU, která je školou pro důstojníky ruské vojenské rozvědky. Tento životopisný detail dokládá Žigarevova historie registrace adresy, která ukazuje, že od roku 2011 byla jeho oficiální adresou kolej akademie: Ulice Choroševskoje 76 v Moskvě. V roce 2009 byl Žigarev naverbován, aby sloužil v tehdy ještě nově obnovené jednotce GRU, která se měla věnovat zabíjení a vojenským akcím v zahraničí – k jednotce 29155.

Brzy poté vznikl Žigarevův dvojník – "Ivan Žicharev". GRU zařídila, aby byl "Žicharev" zaměstnán ve státní společnosti NPO Geospecstroj, která se zabývá průzkumem a vrtáním studní, jak je patrné ze záznamů státního penzijního fondu s falešným příjmením tohoto operativce.

Jako zahraniční operativec se Žigarev řídil standardním vzorcem ostatních členů Jednotky 29155 a cestoval po celém světě pod falešnou identitou v malých skupinách po třech až pěti členech týmu. Zatímco účel těchto cest zůstává neznámý, The Insider může potvrdit, že na začátku března 2015 strávil Žigarev pod svou přezdívkou deset dní v Nizozemsku. Ve stejnou dobu byli v oblasti Beneluxu také tři další členové jednotky 29155 – včetně Alexandra Miškina, který o tři roky později odcestoval do Salisbury, aby otrávil Skripalovy nervově paralytickou látkou novičok.

Žigarev navštívil Amsterodam v roce 2016 dvakrát, což korespondovalo s cestováním dalších známých členů 29155. Na jedné z těchto cest se k němu připojil další travič Skripalů, Anatolij Čepiga. V roce 2016 navštívil Žigarev také Mnichov a Berlín. V lednu 2018 odcestoval do Francie, kde se připojil k dalším příslušníkům jednotky 29155 na místě, o kterém francouzská rozvědka později zjistila, že je to tajná ruská logistická základna v Alpách, která se nachází poblíž švýcarských hranic.

Ať už je to náhoda nebo ne, "Ivan Žicharev" byl také fyzicky přítomen v Evropě během příprav na otravu Skripala a letěl do Moskvy z Vídně 3. března 2018 – v den, kdy Miškin a Čepiga poprvé navštívili Salisbury, a jeden den před samotnou otravou.

Přestože jeho cesty po Evropě pokračovaly, v roce 2017 byl "Žicharev" přeřazen na jednoho z hrstky důstojníků jednotky 29155, kteří plnili misi blíže k domovu: Infiltraci ruských lidskoprávních a opozičních kruhů.

Deník The Insider potvrdil Žigarevovu účast na několika akcích organizovaných ruskými disidentskými organizacemi, mimo jiné Fórem svobodného Ruska, moskevským Sacharovovým centrem a Moskevskou helsinskou skupinou. (Ta byla založena v roce 1976 poté, co Sovětský svaz Leonida Brežněva podepsal Helsinské dohody, které zavazovaly všechny signatáře k "respektování lidských práv a základních svobod". Moskevská helsinská skupina byla rozpuštěna v lednu 2023, oficiálně s odůvodněním, že se její členové podíleli na obraně lidských práv mimo samotnou Moskvu, a tedy nad rámec mandátu organizace.)

Žigarevova pozorování na setkáních těchto disidentských skupin byla potvrzena záznamy, které ukazují, že cestoval na místa, kde se každá z dotyčných událostí odehrála – ať už v Rusku nebo v zahraničí – a že tak činil s použitím pasu vydaného na jméno jeho krycí identity "Ivan Žicharev".

Jednou z organizací, do které se mu podařilo proniknout, byla Moskevská otevřená škola lidských práv, která je přidružena k Sacharovovu centru a získala americké finanční prostředky na podporu občanského aktivismu a vzdělávání v oblasti lidských práv. Jeho fotografie se objevuje mezi účastníky několika akcí pořádaných organizací.

Bývalí aktivisté z Moskevské otevřené školy řekli The Insider, že osoba, kterou znali jako Ivan Žicharev, patřila mezi "nejaktivnější dobrovolníky". Každému, s kým se v této funkci setkal, prý říkal, že pracuje ve vrtání studní, ale že svůj volný čas chce věnovat aktivismu v oblasti lidských práv. "Žicharev" se nakonec propracoval do nejužšího kruhu organizace, získal přístup k registračním údajům členů a dokonce se účastnil administrativních schůzek, na kterých se diskutovalo o zdrojích financování.

Špion GRU se podílel na kampani organizace na podporu uvězněných aktivistů za lidská práva, včetně uvězněného kyrgyzského organizátora Azimdžana Askarova. Žigarev dokonce nabídl, že shromáždí a převeze dary vybrané pro Askarova, který zemřel ve vězení v roce 2020. Většina Žigarevových kolegů na něj vzpomíná jako na přátelského a vstřícného dobrovolníka. "Kdybys ho o něco požádal, nikdy by neodmítl; účastnil se všech setkání," řekl Insideru jeden z bývalých členů Moskevské otevřené školy, který si přál zůstat v anonymitě.

Aktivisté z jiných organizací potvrdili, že Žigarev byl schopen získat představení a doporučení k účasti na jejich aktivitách od stávajících – pravděpodobně nic netušících – členů.

Cestovní data získaná deníkem The Insider ukazují, že Žigarev navštívil místa, kde se konaly akce Moskevské otevřené školy, včetně Voroněže v jižním Rusku a Kišiněva, hlavního města Moldavska. Na akci v Kišiněvě, která se konala koncem října 2019, se sešlo více než 200 aktivistů a novinářů z patnácti zemí východní Evropy a střední Asie. Sponzorem akce bylo Pražské centrum pro občanská práva.

Moskevská otevřená škola nebyla jedinou aktivistickou organizací, do které se špion GRU infiltroval.

V roce 2017 byl přijat do Fóra svobodného Ruska, které v roce 2016 založil rusko-arménský šachový velmistr v exilu, který se stal opoziční postavou, Garry Kasparov. Pro bezpečnost svých členů, kteří se nemohli v Rusku pohybovat bez omezení, pořádalo Fórum svobodného Ruska konference v litevském Vilniusu.

Aby byl Žigarev přijat jako delegát fóra, musel předložit dva doporučující dopisy od stávajících členů. Je zřejmé, že jeho předchozí práce dobrovolníka ve Škole pro lidská práva mu poskytla potřebnou síť kontaktů a věrohodný příběh, aby je získal.

Záznamy z Fóra svobodného Ruska, které byly sdíleny s The Insider, ukazují, že "Žicharev" se zúčastnil čtvrtého shromáždění skupiny, které se konalo ve Vilniusu od 3. do 4. prosince 2017. Do Litvy odcestoval autem, jímž se svezl se dvěma dalšími účastníky – Ruslanem Kambijevem a Rasulem Kataganovem, kteří jsou oba aktivisté za lidská práva ze severního Kavkazu.

Když byl požádán o komentář, Kambijev nejprve řekl The Insider, že si nepamatuje osobu jménem Ivan Žicharev, a i když mu byla předložena fotografie tří spolucestujících, která byla zveřejněna na Kambijevově vlastním instagramovém účtu, aktivista se stále snažil vzpomenout si na okolnosti jejich seznámení. Po konzultaci se svým kolegou a spolucestujícím Kataganovem Kambijev usoudil, že se s Žigarevem s největší pravděpodobností setkali na semináři pořádaném Sacharovovým centrem v říjnu 2017 a že tito dva skuteční aktivisté museli tajnému agentovi GRU nabídnout svezení na akci ve Vilniusu později téhož roku, aby se "podělili o náklady na benzín".

Po své první cestě v prosinci 2017 se Žigarev přihlásil na dalších pět setkání Fóra svobodného Ruska. Členové organizace řekli The Insider, že pravidelně žádal o proplacení svých nákladů na dopravu a pobyty v hotelu a že také žádal o zvací dopisy, aby získal schengenské vízum, které umožňuje nekontrolované cestování přes většinu zemí Evropské unie. "Ivan Žicharev" obdržel vízum z Litvy na pozvání organizátorů fóra. Víza, která používal pro cesty na další setkání, mu vydávala Francie.

Lze si představit, že trvání důstojníka GRU na proplacení nákladů na hotel souviselo s touhou nabídnout mu pokoj v hotelu, kde během událostí pobývali zakládající členové organizace – potenciálně sám Kasparov – ať už je měl špehovat, nebo ještě hůře. Členové Fóra Svobodného Ruska však pro The Insider uvedli, že žádostem o náhradu peněz nebylo nikdy vyhověno. Poznamenali také, že i když se Žigarevovi podařilo rezervovat si pokoj v hotelu, kde bylo ubytováno vedení organizace, samotnému Kasparovovi bylo vždy poskytnuto ubytování na jiném místě.

Navzdory tomu, že nikdy nedostal zaplaceno, operativec GRU se pravidelně účastnil zasedání fóra a přihlásil se jako dobrovolník do tří pracovních skupin, včetně jedné s názvem "Putinův seznam", jejímž cílem bylo identifikovat seznam oligarchů a politických kumpánů ruského režimu, kteří musí být terčem západních sankcí. Účastnil se také interních online diskusí jiné pracovní skupiny, která se věnuje identifikaci klíčových ruských osob a subjektů hodných západních sankcí.

Poslední zahraniční cestou, kterou Žigarev podnikl, byla akce v Kišiněvě v listopadu 2019, několik měsíců předtím, než omezení kvůli COVIDu-19 začala komplikovat mezinárodní cestování pro většinu světové populace, ať už jde o skutečné turisty nebo ruské zpravodajské důstojníky. Aktivisté ze Sacharovova centra však pro The Insider uvedli, že "Žicharev" pokračoval v dobrovolnické činnosti na akcích až do roku 2021.

Je pravděpodobné, že GRU v roce 2022 vyřadila z provozu krycí práci pro "lidská práva" pro svého krtka poté, co francouzské úřady veřejně odhalily "Ivana Žichareva" jako důstojníka GRU spolu se jmény několika dalších agentů Kremlu, kteří cestovali na tajnou základnu poblíž švýcarských hranic. (Francouzské úřady se mylně domnívaly, že Žigarevova přezdívka je skutečné jméno agenta, jehož pas obsahoval tolik víz vydaných ve Francii.) Vzhledem k tomu, že jméno humanitárního pracovníka, který prováděl zemní vrty, bylo veřejně odhaleno jako jméno špiona, riziko dalšího používání příslušníka Jednotky 29155 by bylo příliš extrémní.

Dokumentarista

Dalším důstojníkem GRU, jehož krycí identita žila širokým paralelním životem, je podplukovník Maxim Rodionov. Rodionov se narodil v roce 1983 v Atbasaru v Kazachstánu a sloužil v ruské armádě, než vstoupil do elitní 3. brigády zvláštních jednotek (Specnaz) v západoruském městě Toljatti. Odtud byl Rodionov přijat do jednotky 29155, kde dostal alter ego "Maxim Smirnov", údajně začínající dokumentarista.

Digitální stopy skutečné i falešné identity Rodionova lze nalézt v otevřených zdrojích. Například záběr hlavy a kontaktní údaje na "Maxima Smirnova" jsou v současné době vystaveny na stránkách Ruského dokumentárního cechu, kde Rodionovova druhá osoba inzeruje své služby jako filmový režisér na volné noze, který má nepochybně omezené úspěchy. Tvrdí, že natočil "dva krátké dokumentární filmy o přírodě pohoří Šor", které se nachází na jižní Sibiři. Nejstarší datum webového archivu ukazuje, že tento rádoby Ken Burns je uveden na webových stránkách cechu v srpnu 2016.

Vzhledem k tomu, že GRU v nedávné době nepříliš hvězdně rozvíjela řemeslo, nemělo by být překvapením, že tvář údajného filmaře "Maxima Smirnova" na fotografii hlavy údajného filmaře "Maxima Smirnova" je v současné době také zveřejněna na stránce Wikipedie 3. gardové brigády zvláštních jednotek v Toljatti, kde plukovník Maxim Rodionov sloužil až do svého přesunu k ruské vojenské rozvědce. Software pro porovnávání obličejů nenechává nikoho na pochybách, že muž, který se 9. května 2011 zúčastnil oslav "Dne vítězství" brigády, připomínající porážku nacistického Německa Sovětským svazem, je tentýž muž, který je zobrazen na webových stránkách Ruského dokumentárního cechu.

Špatná řemeslná zručnost podobně umožnila The Insider vystopovat Rodionovovu kariéru v jednotce 29155, která se datuje do roku 2014. V tomto roce mu byl vydán pas se sériovým číslem, které spadá do řady pasů používaných několika "ilegály" GRU, mezi nimi i potenciálních atentátníků ze Salisbury Miškina a Čepigy. S nově vydanou krycí identitou "Smirnov" cestoval Maxim dvakrát do Barcelony, poprvé v březnu 2014 a poté znovu v červenci 2016. V říjnu 2016 navštívil Itálii, v květnu téhož roku Kyrgyzstán, v červenci 2016 Česko, v dubnu 2017 Kazachstán a v listopadu 2017 Francii.

Stejně jako v případě cest "Ivana Žichareva" se tyto cesty překrývají s cestami, které na stejné místo podnikli kolegové z jednotky 29155. Záznamy také ukazují, že Rodionov před odchodem z Ruska a po návratu domů komunikoval s vyššími vůdci skupiny, včetně jejího peripatetického velitele generála Andreje Averjanova.

Kromě svých cest po Evropě a Střední Asii na konci roku 2010 se Rodionov pustil do kariéry dokumentaristy a komerčního filmaře. Jeho pracovní historie, kterou viděl The Insider, ukazuje, že v letech 2015 až 2019 pracoval "Maxim Smirnov" pro videoprodukční společnost Prosto Media. Insider kontaktoval generálního ředitele této společnosti, který popřel, že by o takovém zaměstnanci věděl, a uvedl, že Prosto Media začala fungovat až v roce 2018, tři roky po údajném datu nástupu Rodionova. Tato položka v jeho životopise byla pravděpodobně zfalšovaná.

Rodionov následně spoluzaložil videoprodukční studio Tomiris, které je spojeno s řadou veřejně viditelných projektů, včetně zpravodajství o "přátelském" automobilovém srazu mezi Ruskem a Mongolskem. (Pravděpodobně to nebyla náhoda, protože The Insider již dříve informoval o tom, že GRU používala sportovní mítinky jako záminku pro své špionážní aktivity.) Dalším tvůrčím projektem byla produkce sotva sledované talk show, která vychvalovala ctnosti tradičních rodinných hodnot a zároveň varovala diváky před nebezpečím "homosexuality a démonismu".

"Maxim Smirnov" měl také společníka, spoluakcionáře studia Tomiris, který se jmenoval Maxim Tokarev. Veřejné záznamy ukazují, že Tokarev, narozený v roce 1985, založil řadu nevládních organizací věnujících se ochraně životního prostředí, sportu a veřejnému zdraví. Uniklé cestovní údaje ukazují, že v letech 2018 až 2021 Tokarev často cestoval ve společnosti ruských a hostujících dokumentaristů a novinářů. Uniklá registrační databáze COVID ukazuje, že v roce 2021 Tokarev uvedl, že je kurýrem ruské online nákupní společnosti OZON, což je národní ekvivalent Amazonu. V prosinci 2023 Tokarev zveřejnil fotografii, na které je na pódiu s Vladimirem Putinem na slavnostním předávání občanských cen, a na ruské sociální síti VKontakte napsal, že mu ruský prezident poblahopřál k narozeninám a popřál mu, aby se i nadále "pohyboval směrem, kterým se ubírám já", pokud jde o údajný Tokarevův environmentalismus.

Insider kontaktoval Tokareva s dotazem na povahu jeho vztahu s členem jednotky 29155, ale ten neodpověděl včas před zveřejněním tohoto příběhu.

Vzhledem k Rodionovově nevýrazné filmografii a jeho zjevné neschopnosti začlenit se do politicky uvědomělých uměleckých kruhů není jasné, k jakému účelu mohla jeho krycí identita jednotce sloužit. The Insider proto apeluje na své čtenáře, kteří se s "Maximem Smirnovem" mohli setkat při plnění svých profesních povinností nebo aktivistických snah, aby nás důvěrně kontaktovali prostřednictvím e-mailu.

Novinář

Konstantin Medveděv je v análech tajných operací GRU ojedinělým případem. To proto, že nemá žádnou přezdívku. Místo toho vede život tajného člena Jednotky 21955 pod svým občanským jménem.

Medveděv se narodil v roce 1976 v Magdeburgu ve východním Německu. Stejně jako jeho kolega Ivan Žigarev byl i Medveděvův otec sovětským vojenským důstojníkem Alexandrem Medveděvem. Uniklé záznamy o bydlení a zaměstnání ukazují, že Alexandr Medveděv působil jako vedoucí personálního oddělení na ruském ministerstvu obrany. Po odchodu z armády pracoval Alexandr jako personální ředitel v dnes již zaniklé moskevské bance Millenium. V letech 2008 až 2017 se čtyřikrát ucházel o křeslo v moskevské městské radě jako kandidát Komunistické strany Ruské federace – jednou vyhrál, v roce 2008.

Konstantin Medveděv šel ve šlépějích svého otce a vystudoval Novosibirský vojenský velitelský institut, který je líhní operativců GRU. Stejně jako většina ostatních kolegů z jednotky 29155, včetně Žigareva, Medveděv také studoval na Vojenské diplomatické akademii GRU v Moskvě, o čemž svědčí záznamy o jeho bydlišti, které ukazují, že jeho registrovaná adresa byla k červnu 2013 adresou koleje akademie: Ulice Choroševskoje 76, a pozdější registrace adresy ukazuje, že se ubytovává v bytovém domě akademie na adrese Narodnoje Opolčeňje 48.

Odtud se však Medveděvova zdokumentovaná životní trajektorie stáčí do civilní sféry – alespoň oficiálně. Záznamy o zaměstnání ukazují, že pracoval jako novinář pro časopis o námořním pojištění s velmi popisným názvem Námořní pojištění a jako "mezinárodní korespondent" pro dnes již zaniklé noviny obecného zájmu Tribuna, které sídlily v Moskvě a byly vlastněny ruským státním plynárenským monopolem Gazprom. The Insider a Bellingcat již dříve odhalily, že Marine Insurance – spolu se svým vydavatelem Insurance Press a spřízněnou námořní pojišťovnou Nautilus – jsou všechny nastrčenými organizacemi GRU. Tato trojice společností dokonce poskytla krytí a financování cesty dvou operativců jednotky 29155 obviněných ze zorganizování neúspěšného pokusu o převrat v Černé Hoře v říjnu 2016. Ačkoliv v otevřených zdrojích nejsou žádné zmínky o tom, že by Medveděv někdy publikoval článek v Marine Insurance, článek z roku 2008 v časopise přidruženém k ruskému ministerstvu obrany popisuje námořního pojišťovacího agenta jménem Konstantin Medveděv, který převážel několik záhadných nádob do Japonska na palubě ruského ropného tankeru (na konci článku Medveděv reportérovi řekl, že sklenice obsahují vzorky ruské ropy, které byly přepravovány v tankerech, jak to požadovala pojišťovna – což je stěží věrohodné vysvětlení).

Medveděvova práce pro Tribunu je lépe zdokumentována. Článek, který vyšel v roce 2006, tedy v době, kdy Medveděv absolvoval Vojenskou diplomatickou akademii GRU, umisťuje "novináře" do Slovinska, kde podal zprávu o stavu sovětských památek v zemi. V roce 2011 Medveděv vedl rozhovor s odcházejícím indonéským velvyslancem v Rusku, v němž Chamid Avaluddin vychvaloval přednosti badmintonu jako "sportu diplomatů". Medveděvovo jméno se objevuje také v souvislosti s konferencí pořádanou Moskevskou státní univerzitou v roce 2014, kde se diskutovalo o postavení občanů Podněstří, separatistické enklávy v Moldavsku okupované ruskými vojáky. Medveděv se konference zúčastnil jménem deníku Tribuna, který byl v roce 2016 zrušen.

Nikolaj Vasiljev, poslední šéfredaktor deníku Tribuna, však deníku The Insider řekl, že si nepamatuje, že by pro noviny kdy pracoval novinář jménem Konstantin Medveděv.

Daňové záznamy ukazují, že Konstantin Medveděv v letech 2020 až 2021 pracoval pro dvě ruské státní banky, Sberbank a VTB, na které Spojené státy a EU v roce 2014 uvalily sankce za jejich roli při financování dřívější ruské invaze na Ukrajinu, která zahrnovala nezákonnou anexi Krymu a materiální podporu "separatistů" ve východoukrajinském regionu Donbas. Medveděvův příjem v roce 2021 jen z VTB je uveden ve výši 305 000 dolarů, což je přibližně patnáctinásobek průměrného vojenského platu v GRU.

Stejně jako v případě "Maxima Smirnova" není The Insider okamžitě jasné, jaké byly Medveděvovy mise pro jednotku 29155. Jeho dvě telefonní čísla se objevují v komunikačních záznamech desítek dalších známých členů týmu, včetně jeho šéfa Averjanova a Jegora Gordijenka, kteří se v roce 2015 podíleli na dvojnásobné otravě bulharského výrobce zbraní Emiliana Gebreva.

Není také jasné, proč se Averjanov rozhodl neposkytnout tomuto členovi své elitní jednotky černých operací krycí identitu, což je první takový případ, který The Insider odhalil. Jedním z možných vysvětlení může být, že Medveděv již před svým náborem do jednotky cestoval do Evropy, což znamená, že jeho uložené biometrické údaje mohly kompromitovat jakoukoli přezdívku, kterou by mohl přijmout – a tím ohrozit jakoukoli misi, kterou měl za úkol splnit.

Absence přidělené přezdívky je o to více zarážející, že Medveděv cestoval také na pas nesoucí pořadové číslo z původního rozsahu vydaného jednotce 29155. Určitě cestoval jménem jednotky, když v květnu 2016 navštívil Helsinky; v květnu a srpnu 2016 v kyrgyzském hlavním městě Biškeku, v červnu 2016 v Paříži, v květnu 2017 ve Vídni a v srpnu 2016, v březnu 2017 a v únoru 2018 v Praze. Medveděvovy cestovní záznamy dokonce ukazují společné rezervace letů s dalšími členy týmu 29155.

The Insider žádá každého, kdo se s Konstantinem Medveděvem setkal při plnění svých profesních povinností nebo aktivistických snah, aby nás důvěrně kontaktoval. Můžete tak učinit prostřednictvím našeho redakčního e-mailu (theinsider.eng@gmail.com) nebo The Insider Box, našeho důvěrného telegramového bota.

Zdroj v ruštině: ZDE

