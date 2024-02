'Zkáza je obrovská ... Je to oblast naprosté katastrofy': Izraelští vojáci hovoří o bojích v Gaze

8. 2. 2024

Exkluzivně: Vojáci IDF hovoří o svých zkušenostech z bojů na území Gazy , kde počet palestinských obětí přesáhl 27 700



Demobilizovaní izraelští záložníci popsali, jak nasadili masivní palebnou sílu v brutální, složité a často jednostranné válce plné sporadických, ale intenzivních střetů, která proměnila velkou část Gazy v ruiny.



Hovořili také o náročnosti bojů na neznámém území, které je Hamásu dobře známé a které nabízelo snadné příležitosti k překvapivým útokům, a to navzdory konvenční vojenské převaze Izraele a jeho letecké síle.



Někteří z nich vůbec neviděli palestinské civilisty, strávili týdny v Gaze, aniž by se setkali s někým jiným než s malými skupinami bojovníků Hamásu. Jiní říkali, že byli téměř každý den v boji zblízka, a civilisty, kteří ignorovali izraelské pokyny k útěku, považovali za spoluviníky Hamásu, a tudíž za legitimní cíle. Dotazovaní také vyjadřovali soucit s civilisty a říkali, že se jim snažili pomoci, píše Jason Burke.



Podle palestinských zdravotníků bylo od 7. října v Gaze zabito více než 27 700 Palestinců, většinou žen a dětí. Mnoho tisíc dalších je pohřbeno v sutinách. Rozsáhlé oblasti Gazy byly zničeny a 1,9 milionu z 2,3 milionu obyvatel bylo vysídleno.



Vysocí vojenští představitelé uvedli, že ofenzíva může trvat ještě mnoho měsíců, dokonce až do roku 2025.



Vojáci nebyli oprávněni hovořit s médii a rozhovor poskytli pod podmínkou anonymity.



Informace o skutečných zkušenostech z bojů v konfliktu jsou izraelskými úřady přísně kontrolovány. Novinářům byl zakázán vstup do Gazy, s výjimkou krátkých, pečlivě kontrolovaných cest s příslušníky Izraelských obranných sil (IDF).



"Zkáza je obrovská," řekl jeden poddůstojník, který byl v Gaze dva měsíce s pěší jednotkou. "Nejvíc mě dostalo, že se nikdo nemá kam vrátit. Nejsou tam ani tři spojené zdi. Vypadá to jako scéna útoku zombie nebo tak něco. Není to válečná zóna. Je to zóna katastrofy jako z Hollywoodu."



Nedávno se vrátil jeden veterán: "Není to tak, jak to vidíte v médiích. Není to jako v počítačové hře. Jsou dny a dny, kdy se nic neděje a nikdy nevidíte teroristy, pak se to všechno asi na hodinu zblázní a pak zase nic."



Záložníci popsali, že bojovali s nepřítelem, kterého sotva viděli déle než "pár milisekund".



"Neukážou se. Vyhýbají se kontaktu. Cíle vidíte na milisekundy. Je to trochu zvláštní. Procházíte tím rozbitým městem, ale je prázdné. Máte všechnu tu ničivou sílu - útočné vrtulníky, tanky, dělostřelectvo, které můžete přivolat - takže si připadáte téměř všemocní. Ale zároveň se cítíte zranitelní," řekl poddůstojník.



Mnozí z dotázaných strávili celé dny snahou najít a zničit síť tunelů, která je podle nich mnohem rozsáhlejší, než se původně izraelští vojenští plánovači domnívali, a která umožňuje nepřátelům nečekaně se vynořit a zaútočit.



"Měl jsem [tunely] mapovat, ale nakonec jsem se soustředil jen na hlavní tunely, zjistil jsem, kde jsou, a pak jsme bombardovali všechno, o čem jsme si mysleli, že by to mohly být další tunely v okruhu dvou kilometrů kolem," řekl jeden z nich.



Další řekl, že tunely byly "všude, v domech, vedle škol, v pustině".





"Snažili jsme se je najít všelijak. Kamery na drátech, sami jsme se spouštěli dolů. Házeli jsme do nich kouřové granáty.a pak hledali, odkud kouř vychází," řekl.



Izraelští představitelé uvedli, že Hamás záměrně využívá civilisty k ochraně své vojenské infrastruktury a bojovníků, což islamistická skupina popírá.



Důstojníci uvedli, že IDF před jakýmkoli útokem varují civilisty pomocí telefonů, médií, letáků a megafonů. Na počátku konfliktu IDF organizovaly takzvané humanitární koridory, aby umožnily evakuaci běžným obyvatelům severní Gazy, a shazovaly letáky s výzvou k útěku. Humanitární agentury však zpochybnily účinnost těchto příkazů a trvaly na tom, že nikde na území není v podmínkách intenzivní izraelské bombardovací kampaně bezpečno.



Rozhovory naznačují, že prudce rostoucí počet mrtvých civilistů je přinejmenším zčásti způsoben tím, že Izrael používá masivní palebnou sílu, aby omezil vlastní ztráty.



Jeden voják ze speciální jednotky Duvdevan uvedl, že jeho jednotka se během šesti týdnů na severu Gazy, odkud byla na počátku války nařízena evakuace většiny civilistů, setkala s bojovníky Hamásu pouze třikrát.



Na otázku, jakou taktiku jednotka v takových situacích používá, se voják zasmál.



"Žádná taktika neexistuje. Oni na nás začnou střílet a my identifikujeme cíl. Hodinu použijeme všechno, co máme, vlastní zbraně, tanky, všechno. Pak postupujeme a nacházíme mrtvé teroristy," řekl.



Jiný voják speciálních sil uvedl, že postup v počátečních fázích války byl "prováděn správně".



"Měli jsme vše, co jsme potřebovali, a vše ve správném pořadí. Nejprve nálety a dělostřelectvo, pak tanky a teprve potom pěšáci. Než jsme se někam dostali, už toho na tom místě moc nezbylo," řekl.



Voják uvedl, že v poslední době se po tlaku USA na minimalizaci civilních obětí taktika změnila. "Nyní jde pěchota po boku tanků, a proto jsou zabíjeni," řekl.



Třetí popsal, jak relativně lehké zranění spolubojovníka vyvolalo od izraelských vojáků "masivní reakci".



"Prostě jsme zničili celou oblast, kde jsme si mysleli, že je střelec," řekl.



Vysocí důstojníci potvrdili použití své obrovské palebné síly k minimalizaci ztrát IDF. Generálmajor Eliezer Toledano, náčelník strategického oddělení generálního štábu IDF, řekl ministrům na začátku tohoto měsíce: "Nešetříme municí [při bojích] a děláme vše, co je nezbytné, abychom ochránili životy našich vojáků."



Několik veteránů uvedlo, že osobně neviděli zabité nebo zraněné ženy nebo děti, přestože obě skupiny tvoří většinu obětí v Gaze, což je pravděpodobně důsledek toho, že většina těchto obětí je způsobena dělostřeleckými nebo leteckými údery na velké vzdálenosti od většiny pozemních jednotek.



Odhady civilních obětí, které provedly IDF, údajně do značné míry odpovídají statistikám palestinských orgánů v Gaze.



"Vidíte hodně mrtvých bojovníků Hamásu, nebo alespoň mužů. Neviděl jsem mrtvé děti ani ženy, a to mi hodně pomohlo," řekl poddůstojník.



Někteří vojáci uvedli, že považují každého civilistu, který zůstal v bojové zóně poté, co byl varován, aby ji opustil, za spoluviníka, a několik z nich popsalo, že bojovali s bojovníky Hamásu v horních patrech obytných domů, zatímco rodiny se ukrývaly v přízemí, nebo dokonce ve stejném domě.



"Co si mám myslet? Že nejsou příznivci Hamásu? Co tam tedy dělají? Měli bychom je všechny poslat do Jemenu, když je (Húsíové) mají tak rádi," řekl jeden z vojáků speciálních jednotek.



Mnozí z dotázaných uvedli, že byli šokováni mapami nebo obrázky v domácnostech, školách a kancelářích, které zobrazovaly domnělý palestinský stát rozkládající se od řeky Jordán až ke Středozemnímu moři, kde není místo pro Izrael. Třetí z nich, důstojník, řekl, že své muže upozornil, že v Izraeli není mnoho map, které by zobrazovaly palestinská města nebo domnělý palestinský stát.



"Někteří [moji muži] si [civilisty] zcela odlidštili, ale většina z nich cítila určitou empatii. V den příměří [v listopadu] jsme je viděli vycházet ze sklepů uprostřed vší té zkázy a jen jsme si říkali, páni, jak to asi přežili? Vždyť jsme ani nevěděli, že tam jsou," řekl poddůstojník.



Dotazovaní záložníci patřili mezi 350 000 lidí mobilizovaných do konfliktu, z nichž asi polovina byla nyní poslána domů, především proto, aby se zabránilo dalším škodám na ekonomice. Stažení má také umožnit vojákům přeškolení, odpočinek nebo přesun přímo na severní hranici, kde hrozí konflikt s Hizballáhem, islamistickým militantním hnutím sídlícím v Libanonu.



"Byli jsme napadeni, tak musím bojovat": konstatují izraelští vojáci.



Ačkoli bylo zabito mnoho velitelů střední úrovně, většina vysokých představitelů Hamásu v Gaze zřejmě zatím unikla zranění. Izraelští představitelé uvedli, že se domnívají, že Jahjá Sinvár, vůdce Hamásu v Gaze, se ukrývá ve velitelském bunkru pod Chán Júnisem, největším městem na jihu Gazy a baštou této skupiny.



Izrael tvrdí, že zabil 9 000 bojovníků Hamásu, a úředníci odhadují předválečnou sílu bojových sil Hamásu na 30 000 až 40 000 osob, včetně "brigádníků" a bezpečnostního personálu, jako jsou někteří policisté.



Vojenští představitelé popřeli, že by měli "strategii opotřebování", a trvali na tom, že cílem izraelůské ofenzívy bylo dosáhnout rychlého zhroucení militantní organizace Hamás nalezením jejího "bodu zlomu".



"Rozhodně se nesnažíme zabít každého teroristu Hamásu jednoho po druhém," řekl minulý měsíc jeden z představitelů.



Informace o incidentech s izraelskými oběťmi se rovněž omezily na zprávy výhradně o velkých incidentech s malými podrobnostmi.



Ira Morozová, 46 let, popsala, jak byl její syn, sloužící u výsadkové průzkumné jednotky, v Gaze těžce zraněn. Své zranění přežil, ačkoli jeden člen týmu byl zabit.



"Dokončili misi. Na zpáteční cestě si všimli něčeho podezřelého, šli to zkontrolovat a pak vybuchlo protitankové zařízení. Můj syn byl nejblíže... ale byl za zdí. Jeho tým si myslel, že nepřežil, všechny to odhodilo tři metry dozadu," řekl Moroz izraelskému listu Haaretz.



"Minutu před výbuchem [můj syn] otočil hlavu a schytal celou explozi do zátylku ... Shořela mu helma, střepina vnikla dovnitř a byla centimetr a půl od hlavní tepny. Je zraněný po celém těle, ale ne v kostech, ani v hlavních žilách ... Od chvíle, kdy mi na pohotovosti řekli, že promluvil, se usmívám."



V úterý 23. ledna Izrael oznámil smrt 24 vojáků, což je zdaleka největší jednorázová ztráta během 24 hodin od začátku konfliktu. Vojáci zahynuli 22. ledna, když se budova v centru Gazy, kterou připravovali rozmísťováním výbušniny k demolici, zřítila poté, co ji zasáhly granáty vypálené bojovníky Hamasu a izraelské výbušniny explodovaly. Dosud bylo při ofenzivě zabito 219 vojáků IDF a dalších 1 260 jich bylo zraněno.



Žádný z dotazovaných izraelských záložníků nepochyboval o tom, že izraelská ofenziva a použitá taktika byly oprávněné. "Každý z mé jednotky znal někoho, kdo se 7. října stal obětí. Každá válka je špatná, ale my jsme tam byli z dobrého důvodu," řekl jeden z nich.



Jiný záložník uvedl, že jako izraelský občan je jeho povinností vzít do ruky zbraň, když je to nutné. "Byli jsme napadeni, tak musíme bojovat, tak bojuju," řekl. "Pokud mě o to požádají znovu, vrátím se a udělám to znovu."



Zdroj v angličtině

