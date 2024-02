Francouzští bezpečnostní experti identifikovali dezinformační síť se sídlem v Moskvě

13. 2. 2024

čas čtení 5 minut





Síť operující v západní Evropě "připravuje půdu pro novou vlnu online manipulace" v klíčovém roce voleb, varuje francouzská agentura



Francouzští vojenští a kyberbezpečnostní experti sdělují, že identifikovali síť se sídlem v Moskvě, která v západní Evropě šíří propagandu a dezinformace.



Francouzská agentura Viginum, která byla zřízena v roce 2021 za účelem odhalování digitálního vměšování zahraničních subjektů zaměřeného na ovlivňování veřejného mínění, tvrdí, že Rusko připravuje půdu pro novou vlnu online manipulace v období před volbami do Evropského parlamentu a dalšími klíčovými hlasováními v tomto roce. Francouzští vojenští a kyberbezpečnostní experti sdělují, že identifikovali síť se sídlem v Moskvě, která v západní Evropě šíří propagandu a dezinformace.Francouzská agentura Viginum, která byla zřízena v roce 2021 za účelem odhalování digitálního vměšování zahraničních subjektů zaměřeného na ovlivňování veřejného mínění, tvrdí, že Rusko připravuje půdu pro novou vlnu online manipulace v období před volbami do Evropského parlamentu a dalšími klíčovými hlasováními v tomto roce.



Agentura uvádí, že online síť, kterou pojmenovala "Portal Kombat", zahrnuje nejméně 193 stránek šířících proruskou propagandu obhajující ruskou invazi na Ukrajinu a kritizující vládu v Kyjevě. Velká část dezinformací vedených prostřednictvím stránek sociálních médií a aplikací pro zasílání zpráv je zaměřena na ty, kteří šíří konspirační teorie, uvedla agentura.



Výzkumníci Viginu, kteří síť identifikovali a analyzovali mezi zářím a prosincem loňského roku, sdělují, že masovou dezinformační kampaň lze vysledovat až do Moskvy. Jeden proruský kanál na francouzské mobilní a desktopové komunikační aplikaci Telegram publikuje "téměř nepřetržitě" až devět článků za hodinu.



Evropská komise, NATO a agentury OSN zařadily dezinformace mezi největší hrozby pro demokracii v roce 2024. Na nedávné konferenci na vysoké úrovni v Bruselu jeden z vysokých představitelů NATO uvedl, že dezinformace jsou nyní klasifikovány jako "problém národní bezpečnosti" a že mezi spojenci existuje poznatek, že hybridní útoky využívající dezinformace "mohou dosáhnout úrovně ozbrojeného útoku".



Generální tajemnice OSN pro komunikaci Melissa Flemingová na konferenci uvedla, že "dezinformace [jsou] využívány nejen k vytváření mlhy války, ale i k vytváření většího podezření a nenávisti" a podkopávají mírové síly.



Hlavní diplomat EU Josep Borrell na konferenci uvedl, že tato nová válka "není o bombách, které vás mohou zabít", ale o slovech a myšlenkách, "které mohou kolonizovat vaši mysl".



Věra Jourová, viceprezidentka EU pro hodnoty a transparentnost, která má na starosti portfolio médií a dezinformací, řekla: "Každý den vidíme, jak Kreml šíří propagandu a zasahuje do demokracie. Od Putinových zjevných lží za bílého dne až po skrytou síť propagandistických zdrojů, která byla právě odhalena, Kreml nešetří úsilím. A ani EU by neměla."



Dodala, že vítá "pevné odhodlání" Francie, Německa a Polska "bojovat".



Stránky napojené na dezinformační síť nevytvářejí původní materiály, ale byly vytvořeny za účelem zaplavení internetu materiály od ruských a proruských osob ze sociálních médií, ruských tiskových agentur a dalších oficiálních účtů loajálních Moskvě sdělují francouzští odborníci na obranu.



Od ruské invaze na Ukrajinu před dvěma lety se tyto stránky zaměřily na ruské komunity na Ukrajině a "několik západních zemí", včetně Francie, Německa, Rakouska, Polska, Španělska Spojeného království a USA.



Ve zprávě Viginum, která byla zveřejněna v pondělí, se uvádí: "Ačkoli tato síť nejméně 193 webů zpočátku pokrývala zprávy z ruských a ukrajinských lokalit, den po ruské invazi na Ukrajinu se změnila a začala se zaměřovat na okupovaná ukrajinská území a poté na několik západních zemí podporujících Ukrajinu a její obyvatelstvo.



" Zdá se, že hlavním cílem je pokrýt rusko-ukrajinský konflikt pozitivní prezentací "speciální vojenské operace" a očerňováním Ukrajiny a jejích představitelů. Tento obsah je velmi ideologicky zaměřený a opakovaně předkládá nepřesné nebo zavádějící narativy."



Zpráva uvádí, že tato síť také "přímo přispívá k polarizaci frankofonní digitální veřejné debaty". Aby zasáhla široké publikum, vybírá "zdroje proruské propagandy podle cílové lokality, masivní automatizace distribuce obsahu nebo optimalizace pro vyhledávače".



Viginum uvádí, že propagandistická kampaň zahrnuje tři "ekosystémy", z nichž jeden využívá název webové stránky pravda následovaný doménami nejvyšší úrovně s kódem země (fr, de, pl, es, com), které byly založeny v červnu 2023 a u nichž byly zjištěny "shodné technické charakteristiky: společná IP adresa umístěná na serveru umístěném v Rusku".



"Kromě toho tyto stránky vysílají obsah s podobným prokremelským narativem, zejména o údajné legitimitě 'speciální vojenské operace', očerňují Ukrajinu a její představitele nebo kritizují 'kolektivní Západ'," uvádí se v dokumentu.





Další síť webových stránek se zaměřovala především na rusky mluvící publikum na Ukrajině a byla založena v období od 3. dubna 2022 - tedy jen něco málo přes měsíc po ruské invazi - do 17. prosince 2022. "Některé weby se zaměřují na velmi specifické a strategické lokality, jako je Cherson nebo Mariupol," uvádí zpráva.





Podle bezpečnostních expertů se však zdá, že masová propagandistická a dezinformační kampaň má jen omezený úspěch: průměrná návštěvnost pěti portálů v listopadu 2023 činila 31 000 návštěv, přičemž ten zaměřený na Francii byl nejméně navštěvovaný.







Podrobnosti v angličtině ZDE

1

460

Ačkoli se většina propagandy zaměřuje na konflikt na Ukrajině, Viginum uvádí, že loni v létě byly na stránkách francouzské Pravdy zveřejněny materiály o "různých krizích", které se týkaly přítomnosti francouzských vojáků v Sahelu, včetně těch v Nigeru a Gabonu.