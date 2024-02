Maďarská prezidentka odstoupila, Orbánova vládnoucí strana tak utrpěla neobvyklou porážku

10. 2. 2024

Katalin Nováková odstoupila poté, co omilostnila muže odsouzeného za pomoc při krytí sexuálního zneužívání





Maďarská prezidentka oznámila svou rezignaci kvůli rozhodnutí omilostnit muže odsouzeného za pomoc při krytí případu sexuálního zneužívání v dětském domově. Ttato kontroverze představovala pro maďarského premiéra Viktora Orbána problém.



Rozhodnutí o udělení milosti bylo učiněno v loňském roce, ale pozornost veřejnosti upoutalo až v minulých dnech po zprávě místního zpravodajského webu 444.hu, kdyžse setkala s pobouřením a vedla maďarskou opozici k výzvě, aby Katalin Nováková odstoupila.

"Udělala jsem chybu," řekla Nováková v televizním projevu odvysílaném v sobotu, kdy oznámila svou rezignaci a omluvila se všem obětem, které měly pocit, že se jich nezastala.



Tento spor předstaoval politický problém pro Orbána, který v kampani prosazoval prorodinnou politiku a prezentoval se jako zastánce ochrany dětí.



Nováková, která se stala prezidentkou v roce 2022, se rovněž označovala za křesťansko-konzervativní političku zaměřenou na rodinu.



Ve čtvrtek, kdy Orbánova vláda čelila veřejné reakci na tot omilostnění, narychlo navrhla změnu ústavy, která by prezidenta zbavila možnosti udělovat milost osobám odsouzeným za trestné činy proti nezletilým.



To však hněv veřejnosti neutišilo a přimělo prezidentku přerušit zahraniční cestu a oznámit svůj odchod.



Nováková je bývalou místopředsedkyní vládnoucí strany Fidesz a její politický pád představuje pro Orbána, který maďarské politické scéně dominuje více než deset let, neobvyklý neúspěch.



Maďarský vůdce doufal, že před volbami do Evropského parlamentu koncem tohoto roku zvýší svůj politický profil na kontinentu, ale tento týden čelil dvěma rezignacím.



Judit Vargová, která v době udělení milosti zastávala funkci ministryně spravedlnosti a rozhodnutí podepsala a která měla vést kandidátní listinu Fideszu ve volbách do Evropského parlamentu, v sobotu rovněž oznámila, že odstupuje.



"Odstupuji z veřejného života, vzdávám se mandátu poslankyně a vedení kandidátní listiny do Evropského parlamentu," uvedla Vargaová.





Máté Kocsis, šéf frakce Fideszu v maďarském parlamentu, uvedl, že obě političky nyní "učinili zodpovědné rozhodnutí", a dodal: "Jejich rezignace je důkazem toho, že i na pravici mají chyby své důsledky."







