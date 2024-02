Gaza: Izraelci evakuují Násirovu nemocnici v Chán Júnisu

14. 2. 2024

čas čtení 18 minut

A Palestinian doctor in Nasser Hospital in Khan Yunis gives an update: the walls are being bombed, and Israeli snipers are shooting-to-kill starving people. pic.twitter.com/u0tfaLS1Mp — Quds News Network (@QudsNen) February 14, 2024 - Palestinci začali evakuovat hlavní nemocnici ve městě Chán Júnis na jihu Gazy, podle videí, která ve středu sdíleli zdravotníci, informuje agentura AP. Týdny těžkých bojů izolovaly toto zdravotnické zařízení a vyžádaly si životy několika lidí v nemocnici



Válka mezi Izraelem a Hamásem, která trvá již pátý měsíc, zdevastovala zdravotnictví v Gaze, kde je méně než polovina nemocnic dokoncei jen lidí. Izrael obviňuje militanty, že využívají nemocnice a další civilní budovy jako úkryt.



Videozáznamy, které viděla agentura AP, ukazují desítky Palestinců, kteří nesou pytle se svými věcmi a vycházejí z komplexu Násirovy nemocnice, zatímco před davem, z něhož někteří nesli bílé vlajky, kráčí lékař v zeleném nemocničním plášti.



Izraelská armáda nařídila evakuaci nemocnice a okolních oblastí minulý měsíc. Stejně jako v předchozích případech však zdravotníci uvedli, že pacienti nemohou bezpečně odejít ani být přemístěni a tisíce lidí vysídlených v důsledku bojů na jiných místech zde zůstaly. Palestinci tvrdí, že na obléhaném území není nikde bezpečno, Izrael nadále provádí údery ve všech jeho částech.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, minulý týden uvedlo, že izraelští odstřelovači na okolních budovách brání lidem ve vstupu do nemocnice nebo v jejím opuštění. Uvedlo, že za poslední týden bylo uvnitř komplexu zabito 10 lidí, z toho tři byli zastřeleni v úterý.



Přibližně 300 zdravotníků ošetřovalo 450 pacientů, včetně lidí zraněných při úderech, uvedlo ministerstvo. Uvedlo, že v zařízení se ukrývá 10 000 vysídlených osob a že Izrael nařídil evakuaci vysídlených osob, ale uvedl, že zdravotníci a pacienti mohou zůstat.



- Násirova nemocnice a její okolí se "proměnily v bojovou zónu", hlásí novinář Al-Džazíry



Situace v Násirově nemocnici se stává "stále rizikovější" pro zdravotnický personál a stovky vysídlených lidí, kteří se zde ukrývají, informuje novinář Al-Džazíry Hani Mahmoud v Rafáhu na jihu Gazy.



Ve zprávě pro zpravodajskou organizaci Mahmoud píše:



Situace v nemocnici je pro zdravotnický personál a stovky vysídlených lidí, kteří se tam ukrývají a nemají kam jít, stále riskantnější.



Izraelská armáda vydala ostrý příkaz k evakuaci. Již zničila severní bránu nemocnice a zablokovala ji hromadou trosek a písku. Oblast nemocnice se proměnila v bojovou zónu s naprostou většinou zničených budov a silnic v okolí."



Vojáci střílejí na vše, co jim přijde pod ruku - včetně lékaře a zdravotní sestry. Na nádvoří leží těla. Tito lidé byli zabiti poté, co jim bylo řečeno, aby se evakuovali. Tato situace je nyní pro lidi uvnitř zařízení nesmírně zdrcující.



Mahmoud hlásí, že v nemocnici chybí palivo, zdravotnický materiál a kyslík. To podle něj znamená, že se neprovádějí žádné operace. "Je zde také záplava odpadních vod, protože zařízení je bez elektřiny," dodává.







Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo při izraelských úderech za posledních 24 hodin zabito 103 Palestinců.

Haim Rubinstein z Fóra rodin rukojmích a pohřešovaných uvedl, že tato skupina podá žalobu proti vůdcům Hamásu u Mezinárodního trestního soudu. ICC je jediným nezávislým soudem na světě, který byl zřízen za účelem vyšetřování nejzávažnějších trestných činů včetně genocidy, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.







"Jsme rodiny rukojmích, které si prošly a stále procházejí tímto strašlivým peklem," řekl Rubinstein na televizním brífinku z letiště Ben Gurion u Tel Avivu. "Vzneseme obvinění proti členům Hamásu a jejich spolupracovníkům a zajistíme, aby zaplatili tu nejtěžší cenu za zločiny proti lidskosti, které nadále páchají."



"Není to jen náš příběh. Pokud to nezastavíme, zítra to bude příběh celého světa," řekl Ofri Bibas, jehož bratr je jedním ze zajatců držených v Gaze. "Celé lidstvo se musí společně postavit proti globální teroristické armádě, jejíž je Hamás jen jednou jednotkou na své misi," řekla předtím, než nastoupila do letadla do Haagu.



Útok Hamásu, který zahájil válku, měl podle sčítání agentury AFP založeného na izraelských oficiálních údajích za následek smrt asi 1 160 lidí v Izraeli, většinou civilistů. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je řízeno Hamásem, bylo při izraelské reakci zabito nejméně 28 473 lidí, většinou žen a dětí.



- Rodiny rukojmích vyvíjejí tlak na izraelské úřady, aby zajistily propuštění zbývajících zajatců



Jejich poslední pokus přišel v době, kdy se šéf izraelské zpravodajské služby David Barnea v úterý v Káhiře setkal s ředitelem CIA Williamem Burnsem, aby jednali o plánu na zastavení bojů v Gaze, který zprostředkovalo Katar.



Jednání, jichž se zúčastnil také katarský premiér a egyptští představitelé, jsou součástí sílícího úsilí o zajištění příměří předtím, než Izrael přistoupí k pozemnímu vpádu do jižního města Rafáh, kam uprchla více než polovina obyvatel území.



- Pokud Izrael jako okupační mocnost nezajistí obyvatelům Gazy potraviny a vodu, porušuje mezinárodní právo, řekl v úterý britský ministr zahraničí lord Cameron svým kolegům ve svém dosud nejjasnějším varování před postupem Izraele.



Řekl také, že není jednoduše možné, aby lidé v Rafáhu odešli, jak navrhují izraelské obranné síly, což naznačuje, že Spojené království nebude podporovat žádný izraelský plán na plnohodnotný útok na oblast, kde se nachází více než milion lidí v přeplněných uprchlických táborech. Tvrdil také, že USA začínají měnit názor na to, kdy by mohla být Palestina uznána, aby Izrael již neměl právo veta.



Řekl: "Lidé, kteří jsou v Rafáhu, se mnohokrát stěhovali už třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát. A není možné se znovu stěhovat, nemohou jít na sever, protože by se vraceli do domů, které byly zničeny. Nemohou jít na jih, protože by to znamenalo jít do Egypta, což nikdo z nás nechce a Egypťané to nechtějí vidět.

Izrael porušuje mezinárodní právo, pokud odpírá Gaze potraviny a vodu, říká britský ministr zahraničí



- Generální tajemník OSN prohlásil, že je "hluboce znepokojen" počtem novinářů zabitých v konfliktu v Gaze



Generální tajemník OSN António Guterres řekl televizi Al-Džazíra, že je "hluboce znepokojen" počtem novinářů, kteří byli dosud zabiti v konfliktu mezi Izraelem a Gazou.



V souvislosti se zprávou o útoku izraelského bezpilotního letounu, jehož terčem se údajně stali dva novináři v Gaze a po němž se oba muži nacházejí v kritickém stavu, Al-Džazíra uvedla, že Guterres tento útok odsoudil. Řekl: "Guterres se vyjádřil, že je třeba, aby se v případě, kdy je to možné, zachoval v souladu se zákonem:



Jeho komentář byl odpovědí na otázku zpravodaje Al-Džazíry Gabriela Elizonda.



Al-Džazíra uvedla, že útok dronu v Muraj, severně od Rafáhu, měl za následek, že jejímu arabskému zpravodaji Ismailu Abu Omarovi musela být amputována noha a vážně zraněn byl také fotoreportér Ahmed Matar.



Mediální kancelář v Gaze podle katarské zpravodajské organizace uvedla, že se jedná o pátý případ, kdy se novináři Al-Džazíry stali terčem "úmyslného" útoku.



Výbor na ochranu novinářů (CPJ) uvedl, že k 13. únoru 2024 bylo potvrzeno 85 mrtvých novinářů a pracovníků médií, 16 novinářů bylo zraněno, čtyři novináři byli pohřešováni a 25 novinářů bylo zatčeno.





- Izraelská delegace opouští jednání o příměří v Káhiře



Delegace vedená šéfem izraelské zpravodajské služby Davidem Barneou v úterý opustila Káhiru, informovala izraelská a americká média.



Barnea se v egyptském hlavním městě setkal s ředitelem CIA Williamem Burnsem, aby jednal o plánu na dočasné zastavení bojů v Gaze, který zprostředkovalo Katar.



Deník Wall Street Journal s odvoláním na představitele obeznámené s rozhovory uvedl, že Barneova delegace odjela z egyptského hlavního města, "aniž by uzavřela některou z hlavních mezer v jednáních".



Egyptská státní televize Al Qahera s odvoláním na vysokého egyptského představitele uvedla, že rozhovory budou pokračovat ještě tři dny.



Tentýž úředník uvedl, že rozhovory byly převážně "pozitivní", uvedl televizní kanál.



Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby označil jednání za "konstruktivní a jdoucí správným směrem".







- Jihoafrická republika se obrátila na mezinárodní soud OSN s naléhavou žádostí, aby zvážil využití svých pravomocí k zásahu v Rafáhu. Předsednictví země požádalo soud, aby zvážil, zda rozhodnutí Izraele prodloužit své vojenské operace v Rafáhu vyžaduje, aby využil své pravomoci a zabránil dalšímu porušování práv Palestinců v Gaze.



- OSN uvedla, že se nebude podílet na žádné nucené evakuaci Rafáhu. Jens Laerke, mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (Ocha), uvedl, že od Izraele neobdržel žádné plány na evakuaci Rafáhu. "Bez ohledu na to se OSN neúčastní nucených, nedobrovolných evakuací. V tuto chvíli neexistuje žádný plán, který by usnadnil evakuaci civilistů," uvedl.



- Íránem podporované síly Húsíů v Jemenu provedly svůj první útok v Rudém moři za posledních šest dní, když ostřelovaly nákladní loď s obilím směřující do Íránu, uvedla americká armáda v rámci útoku, který vyvolává otázky ohledně cílení skupiny.



- Senát USA odhlasoval zaslání 14 miliard dolarů Izraeli v rámci širšího balíku pomoci ve výši 95 miliard dolarů pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan. USD na humanitární pomoc civilistům v Gaze a na Západním břehu Jordánu a v dalších konfliktních oblastech po celém světě. Návrh zákona dále míří do republikány ovládané Sněmovny reprezentantů, kde je jeho osud nejistý.











Zdroj v angličtině Z DE

Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které je řízeno Hamásem, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 103 Palestinců a 145 jich bylo zraněno.Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 28 576 Palestinců a 68 291 jich bylo zraněno.Ministerstvo nerozlišuje mezi bojovníky a nebojovníky.Zdroj z Hamasu sdělil tiskové agentuře Agence France-Presse (AFP), že delegace míří do Káhiry na setkání s egyptskými a katarskými zprostředkovateli poté, co s nimi v úterý jednali izraelští vyjednavači.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který otevřeně kritizuje izraelské vedení války v Gaze, měl ve středu rovněž přijet do Káhiry na jednání s prezidentem Abdalem Fattáhem as-Sísím, uvádí AFP.Mluvčí Rady národní bezpečnosti USA John Kirby označil jednání za "konstruktivní a jdoucí správným směrem".Zprostředkovatelé se snaží zajistit přerušení bojů dříve, než Izrael přistoupí k pozemnímu vpádu do města Rafáh na samém jihu pásma Gazy, kde uvízlo více než 1,4 milionu Palestinců.Potenciál masových civilních obětí vyvolal naléhavé výzvy, a to i od blízkých spojenců, aby Izrael upustil od vyslání vojáků do posledního velkého populačního centra, do něhož se mu v této čtyřměsíční válce ještě nepodařilo vstoupit.Klíčový spojenec USA prohlásil, že nepodpoří žádnou pozemní operaci v Rafáhu bez "věrohodného plánu" na ochranu civilistů.Rafáh je hlavním vstupním bodem pro zoufale potřebné dodávky humanitární pomoci a agentury OSN varovaly před humanitární katastrofou, pokud bude útok pokračovat. Martin Griffiths, náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátor pomoci v nouzi, uvedl, že jakákoli vojenská operace "by mohla vést k masakru".Jedna Izraelka byla zabita a osm dalších osob bylo zraněno při útoku zřejmě od Hizballáhu, uvedli izraelští vojenští a lékařští představitelé.Deník The Times of Israel cituje Izraelské obranné síly, které uvedly, že některé z raket zasáhly základnu severního velitelství ve městě Safed, které se nachází asi 13 kilometrů od libanonské hranice.K útoku se nikdo bezprostředně nepřihlásil, ale Times of Israel uvádějí, že "se předpokládá, že jej provedla teroristická skupina Hizballáh"."Byly identifikovány četné odpalovací rakety přecházející z Libanonu do oblastí Netua, Menara a na základnu IDF v severním Izraeli," uvedla izraelská armáda a dodala, že na odpalovací místa udeřila.Podle deníku Times of Israel našli zdravotníci tělo zabité ženy, když prohledávali budovy zasažené raketovou palbou. Nemocnice Ziv uvedla, že po raketových útocích na město bylo na pohotovost přivezeno osm zraněných, z toho jedna osoba ve vážném stavu a další ve středně těžkém. Dalších šest osob bylo ošetřováno s lehčími zraněními.Na okupovaném Západním břehu Jordánu bylo přes noc zatčeno nejméně 18 Palestinců, včetně dvou žen z Jericha, informuje Al-Džazíra.Cituje Palestinskou vězeňskou společnost a Palestinskou komisi pro záležitosti zadržených a bývalých vězňů, které uvedly, že k zadržení došlo také v Hebronu, Kalkilii, Nábulusu, východním Jeruzalémě a Ramalláhu. Celkový počet zatčení po 7. říjnu odhaduje na 7 020.Zatýkání je "jedním z nejvýraznějších nástrojů kolektivního trestu", uvedly skupiny v prohlášení na Telegramu, informuje Al-Džazíra.Bojovníci ze skupiny Islámský stát (IS) tento týden zaútočili na vojenská kasárna ve střední Sýrii a zabili devět vojáků, uvedl opoziční válečný pozorovatel. Syrská armáda ani oficiální představitelé útok nepotvrdili, informuje tisková agentura The Associated Press (AP).IS se v pondělí přihlásil k odpovědnosti za útok u města Al-Suchna a uvedl, že jeho bojovníci se rovněž zmocnili zbraní opuštěných prchajícími vojáky a kasárna zapálili. Prohlášení bojovníků, v němž se přihlásili k odpovědnosti, bylo podle agentury AP zveřejněno v úterý pozdě večer.Útok byl nejnovějším v rámci sílících střetů v poušti na východě Sýrie mezi militanty a syrskou armádou, podporovanou milicemi podporovanými Íránem. Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii, skupina monitorující válku, uvádí, že IS zde letos provedl již 41 útoků.Observatoř uvedla, že kromě devíti zabitých v Al-Suchně byli zraněni tři syrští vojáci.Bojovníci IS našli útočiště v poušti v odlehlých oblastech v Sýrii a podél irácko-syrské hranice, kde pokračují v útocích téměř pět let poté, co byla skupina v roce 2019 v Sýrii poražena.Americké jednotky na severovýchodě Sýrie a Kurdy podporované Syrské demokratické síly vedené Spojenými státy provedly řadu operací proti zbývajícím bojovníkům IS. Podle agentury AP mají USA v Sýrii přibližně 900 vojáků zaměřených na boj proti zbytkům skupiny.Od 7. října, kdy po překvapivém útoku Hamásu a vpádu do jižního Izraele vypukla v Gaze válka, jsou americké základny ve východní Sýrii a Iráku pravidelně napadány zastřešující skupinou iráckých milicí podporovaných Íránem, která si říká Irácký islámský odpor.Tyto milice tvrdí, že útoky jsou reakcí na podporu Izraele ze strany Washingtonu.Asi 100 zástupců rukojmích odletělo ve středu do Haagu, aby u Mezinárodního trestního soudu (ICC) podali stížnost na Hamás za "zločiny proti lidskosti", informuje agentura AFP.Podle izraelských představitelů Hamás při útoku na Izrael 7. října unesl asi 250 rukojmích, z nichž 130 je stále drženo v zajetí v Gaze. Předpokládá se, že 29 z nich je mrtvých.