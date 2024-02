Izrael porušuje mezinárodní právo, pokud odpírá Gaze potraviny a vodu, zdůrazňuje britský ministr zahraničí

14. 2. 2024

Britsklý ministr zahraničí David Cameron vydal důrazné varování a naznačil, že Spojené království nepodpoří ofenzívu v Rafáhu



Izrael jako okupační mocnost porušuje mezinárodní právo, pokud neposkytuje obyvatelům Gazy potraviny a vodu, řekl v úterý britský ministr zahraničí lord Cameron ve svém dosud nejjasnějším varování před chováním Izraele. Izrael jako okupační mocnost porušuje mezinárodní právo, pokud neposkytuje obyvatelům Gazy potraviny a vodu, řekl v úterý britský ministr zahraničí lord Cameron ve svém dosud nejjasnějším varování před chováním Izraele.



Řekl také, že není jednoduše možné, aby lidé v Rafáhu odešli, jak navrhují izraelské obranné síly, což naznačuje, že Spojené království nebude podporovat žádný izraelský plán na plnohodnotný útok na oblast, kde se nachází více než milion lidí v přeplněných uprchlických táborech. Tvrdil také, že USA začínají měnit názor na to, kdy by mohla být Palestina uznána, aby Izrael již neměl právo veta.





Řekl: "Lidé, kteří jsou v Rafáhu, se mnohokrát stěhovali, už třikrát, čtyřikrát nebo pětkrát. A není možné se znovu stěhovat, nemohou jít na sever, protože by se vraceli do domů, které byly zničeny. Nemohou jít na jih, protože by to znamenalo jít do Egypta, což nikdo z nás nechce a Egypťané to nechtějí připustit. Proto je tak důležité, aby se Izraelci zastavili a přemýšleli, než budou pokračovat v jakýchkoli operacích."

Řekl, že jen proto, že k uznání Palestiny nedošlo hned na začátku, "neznamená to, že se musí čekat až do samého konce. Jednou z věcí, která se začíná měnit, což je podle mě nadějné, je americký postoj. Ten až dosud spočíval v tom, že k uznání může dojít pouze tehdy, až se Izrael a Palestina dohodnou na vytvoření palestinského státu, ale pokud to uděláte, fakticky tím dáváte Izraeli právo veta nad palestinským státem. To je pravý opak toho, aby se vytvořil nezadržitelný impuls směrem k řešení dvou států, které si všichni přejeme."

Cameron představil svou celkovou strategii: "Podle našeho názoru musíte dostat vůdce Hamásu z Gazy, jinak žádné příměří nevydrží, protože problém tam bude stále. Musíte rozbít operaci teroristických útoků. Musíte mít novou palestinskou samosprávu a vlády. Musíte dát palestinskému lidu politický horizont k lepší budoucnosti a dvoustátnímu řešení, a co je zásadní, musíte propustit všechna rukojmí a to velmi rychle."

Cameron dodal, že bude žádat svého čínského kolegu, aby "vzhledem k významu obchodu pro Čínu stejně jako my plně podporoval volný obchod v Rudém moři".







Vyhnul se však požadavku jednoho z poslanců Horní sněmovny, aby Spojené království zastavilo dodávky zbraní do Izraele, a dodal, že Hamás by mohl okamžitě přestat bojovat.Řekl, že Spojené státy přezkoumávají okamžik, kdy jsou ochotny uznat palestinský stát, protože uznání, které by přišlo až po dohodě mezi Palestinou a Izraelem, by Izraeli poskytlo právo veta.V Cameronově dosud nejjasnějším varování Izraeli ohledně jeho chování uvedl, že jako okupační mocnost v Gaze musí Izrael zajistit, aby lidé v Gaze měli k dispozici humanitární pomoc, potraviny, vodu a přístřeší, "protože pokud to neudělají, bude to porušení mezinárodního humanitárního práva".Řekl, že pokud by došlo k přerušení bojů na dobu až šesti týdnů - což naznačil, že Izrael je ochoten schváli - mohlo by to přinést trvalé příměří bez návratu k bojům.Jeho výroky naznačují, že Hamás nebude zcela zničen jako organizace, ale jeho vedení bude z Gazy odstraněno.Řekl, že doufá, že se v pátek v Mnichově uskuteční schůzka za účasti amerického ministra zahraničí a ministrů zahraničí z hlavních evropských ministerstev zahraničí spolu s arabskými ministry.