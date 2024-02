Podobnost s ČR čistě náhodná? Britský satirik o dnešní britské vládě

17. 2. 2024

Jonathan Pie: Vláda má za sebou týden ekonomických potíží, protože Spojené království zasáhla recese, nicméně britský premiér tvrdí, že jeho ekonomický plán začal přinášet výsledky. Co přináší? Hovno v poště? Oznámení o vystěhování? Diagnózu rakoviny v posledním stádiu?

Co přesně dodáváte, pane Sunaku? Zdá se, že doručujete recesi. To, co přinášíte, je rekordních 2,1 milionu lidí, kteří pravidelně využívají potravinové banky, přičemž počet dětí v potravinové nouzi se za poslední rok zdvojnásobil, 7,6 milionu pacientů je na čekacích listinách nemocnic. To není rekord, na který bychom mohli být hrdí. Je to zdroj národní hanby.

Co dodáváte, pane Sunaku? Mrtvé květiny? Zkyslé mléko? Potracený plod?







To, co dodáváte, pane Sunaku, jsou zisky, zatímco 7 milionů domácností se rozhodlo být doma bez topení. Britské plynárny British Gas zaznamenávají desetinásobný nárůst zisku ze 72 milionů na 751 milionů liber, což je jen o málo více než čisté jmění pana premiéra a jeho manželky.





Vítejte v posledních 14 letech s ekonomikou řízenou řadou multimilionářských podvodníků, z nichž jeden byl známý neplatič daní. Jeden z nich udělal do ekonomiky díru ve výši 30 miliard liber, a pokud lze věřit zvěstem, současný multimilionářský kancléř se chystá provést další škrty ve veřejných službách ve prospěch snížení daní.





Vždyť kdy za posledních 14 let konzervativní vlády jste neškrtali ve veřejných službách? Tady už není co škrtat. Sociální péče, zdravotnictví, péče o děti, péče o seniory, jakákoli péče o cokoli, pokud to není zisk.





Vám jde jen o zisk, o byznys. A myslím tím velký byznys, ne malý byznys. Loni bylo ve Spojeném království nejvíce insolvencí malých podniků od krachu v roce 2008, od krachu v roce 2008, který Rishi Sunak pomohl způsobit a na kterém velmi vydělal. Najděte si to.





Ano, už není co škrtat. Železniční systém nefunguje. Je v prdeli. Ale ne, není. Podívejte se na ty zisky. Vodovodní a kanalizační systém v této zemi nefunguje. Nikdo nehlasoval pro brexit s tím, že když se každý den ráno na záchodě vykadí, má jistotu, že do odpoledne to bude plavat v Lamanšském průlivu. Jo, ale podívejte se na ty zisky.





Na čem to vlastně vyděláváte? Vzdělávání? Vědomé rozhodnutí neinvestovat do vzdělání do té míry, že se školy rozpadají, a zároveň masivně navyšovat soukromé náklady na další vzdělávání a zároveň poskytovat soukromým školám daňové úlevy, když se většina vaší vzdělávací politiky točí kolem snahy zastavit právo učitelů na stávku? V oblasti vzdělávání neplníte své úkoly.





Co poskytujete? Pomoc těm nejpotřebnějším? Když svěříte úřad pro sociální dávky a linku důvěry soukromé společnosti, jejíž hlavní motivací je zisk, když soukromý sektor rozhoduje o tom, kdo si zaslouží pomoc a kdo ne, vláda v podstatě říká, že nemůže dělat svou práci, že se vzdala plnění svých úkolů.





Multimilionáři nám neustále říkají, že není dost peněz, že pokud nedokážete vyžít z 12 Kč na den, málo se snažíte, že bezdomovectví a chudoba je volba životního stylu.





Žádné peníze nejsou. Ačkoli jsou naprosto spokojeni s tím, že utratí 1,5 miliardy liber na bárku plnou listerií (tam zavírají žadatele o azyl) a 400 milionů liber na Rwandu (tam chtějí posílat žadatele o azyl) jen tak pro radost a pro příznivý titulek v Daily Telegraph.





400 milionů, ale když jde o dětskou chudobu, zjevně nejsou peníze, musíme si všichni utáhnout opasky.





Jediné, co přinášíte, jsou rekordní zisky. Ale hej, když jsou všichni vaši kamarádi, sponzoři a rodina milionáři a miliardáři, asi má smysl je udržovat šťastné, protože zdanění miliardářů je zřejmě pro ekonomiku vlastně horší.





A jestli mi nevěříte, zeptejte se miliardáře. Všichni se shodnou.





Ze této Strany rozpočtové odpovědnosti se mi chce zvracet.





