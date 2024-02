Praha je skoro nejbohatší v Unii a Pražané nemají kde bydlet

20. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Praha je podle Eurostatu čtvrtým nejbohatším regionem v Unii. Máme se radovat? Máme nač být pyšní? Někdo může pomyslet na to, jak velké jsou rozdíly uvnitř Česka, jak vynikající místo Prahy nevypovídá o životě v Česku nic. Ale ono nevypovídá nic ani o životě v Praze. Nebo vlastně říká jednu velmi důležitou věc: peníze jsou, ale nejsou využity.

Jak je možné, že takto bohatý region, bašta prozápadní pravice, nedokáže své bohatství přeměnit ve vysokou kvalitu života? Třeba v dostupnosti bydlení je na tom Praha mezi nejhoršími v Unii. Další chronický, dobře známý problém je kvalita ovzduší a s ní úzce související dopravní situace.





Nebylo by lepší, kdyby Praha podobně jako Vídeň nebo Kodaň nebo Curych byla spíše každý rok na prvních místech ve světovém žebříčku kvality života, jak ho známe z časopisu The Economist, než aby byla jedním z nejbohatších regionů Unie, který nedokáže obyvatelům zajistit dokonce ani bydlení?





V Praze už se nelze vymlouvat, že jsme chudí, že nemáme ekonomicky na to, abychom měli západní kvalitu života. Peníze jsou, Praha předběhla v bohatství mnohé západní regiony Evropy, ba i Vídeň.





Otázka zní jinak: jsme schopni ty peníze využít, dostat do veřejné sféry, zaplatit z nich obecné bydlení atd.? Pokud by totiž šlo jen o to, aby rostlo soukromé bohatství, můžeme se spíše inspirovat v Moskvě, která patří k městům s největšími boháči na světě. Jen bychom tím ukázali, kam vlastně patříme.



Zpráva na Seznamu:

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-praha-je-ctvrtym-nejbohatsim-regionem-eu-40461424



















0