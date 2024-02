Rekordních 50 milionů dětí je nyní vysídleno z domovů kvůli válkám a klimatické krizi

22. 2. 2024

Jde o nový rekord, jak uvedla organizace Save the Children v analýze zveřejněné toto úterý. Počet vysídlených dětí na celém světě se také více než zdvojnásobil z přibližně 20,6 milionu v roce 2010. Zatímco celkový počet vysídlených osob dosáhl v říjnu 2023 rekordních 114 milionů, děti jsou ze svých domovů vyháněny ještě rychleji než dospělí, informuje Olivia Rosane.

"I když jsou statistiky ohromující, vysídlené děti nejsou jen o číslech. Jsou to děti, které byly s největší pravděpodobností svědkem násilí nebo zkázy, kterou by nikdy neměly vidět, a poté musely opustit vše, co znají," uvedla v prohlášení ředitelka globální humanitární organizace Save the Children Gabriella Waaijman.

Organizace Save the Children se zaměřila jak na děti, které byly nuceny opustit své domovské země, tak na děti vysídlené v rámci země původu. Při svých výpočtech vycházela z údajů organizací, jako je Mezinárodní organizace pro migraci při OSN a Agentura OSN pro uprchlíky.

Krize způsobené konflikty a klimatickou nouzí vysídlí v průměru 29 000 dětí denně, což v roce 2023 představuje celkem 10,5 milionu dětí. Nejvíce dětí bylo vysídleno v Súdánu v důsledku bojů, které se rozhořely loni v dubnu mezi tamní armádou a polovojenskou frakcí. Nepřátelské akce vyhnaly z domovů přibližně 4,1 milionu dětí.

Druhý nejvyšší počet vysídlených dětí, až 1,6 milionu, byl v loňském roce vyhnán z domovů v Somálsku v důsledku záplav, sucha, nejistoty a násilí. V současné době je v důsledku těchto přetrvávajících událostí vysídleno celkem 2,4 milionu somálských dětí. Vědci dospěli k závěru, že globální oteplování způsobené spalováním fosilních paliv zvýšilo závažnost sucha i silných povodní v oblasti Afrického rohu.

Další probíhající krizí disproporčně dopadající děti je izraelský útok na Gazu, který Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) vyšetřuje jako možnou genocidu. Situace na okupovaném palestinském území byla podle organizace Save the Children jednou z pěti hlavních krizí, které se v roce 2023 vyhrotily. Izraelské bombardování a pozemní invaze do Gazy donutily v období od 7. října do 21. prosince opustit domovy přibližně 890 000 dětí.

"Všechno jsme nechali za sebou. Všechen náš majetek, všechno, co jsme měli, naše oblečení a ložní prádlo, všechno zůstalo za námi," řekl organizaci Save the Children čtyřicetiletý farmář Šádí ze severní Gazy, který se svou rodinou uprchl na jih. "Přes den je ve stanu horko. A když přijde noc, je zima. Až do sedmi hodin ráno mrzne. Zachumláme naše děti do svých šatů, aby se zahřály."

Další krize, které Save the Children analyzovala, se odehrály v Kongu, Turecku, Sýrii, Afghánistánu, Myanmaru, na Ukrajině, v Etiopii a Jižním Súdánu.

Celkově představují děti přibližně 40% všech vysídlených osob. Jsou ohroženy zejména tehdy, když jsou nuceny opustit své domovy, protože mohou ztratit přístup ke vzdělání, zdravotní péči a dalším základním službám. Zároveň se rodiny, které uprchnou, často potýkají s finanční nejistotou, což může děti vystavit nebezpečí dětské práce, sexuálního vykořisťování či trestné činnosti.

"Musíme naléhavě jednat a dodržovat práva dětí - které jsou nejméně zodpovědné za konflikty a klimatické události, které je vyhánějí z domovů," konstatuje Waaijman.

