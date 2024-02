Česká veřejnoprávní novinařina prakticky neexistuje

22. 2. 2024 / Daniel Veselý

čas čtení 6 minut

Nejsem dozajista sám, kdo cítí bezmezné pobouření a vztek - byť ne překvapení - když na obrazovce České televize sleduji zpravodajství a publicistiku o genocidním izraelském tažení v Gaze. Třebaže i Český rozhlas poskytuje prostor především sveřepým zastáncům izraelské okupační mašinérie, tu a tam lze narazit i na kloudný text. Nikoli však Česká televize, při jejímž sledování by nezaujatý jedinec snadno mohl nabýt dojmu, že se v Gaze na rozdíl od Ukrajiny nic tak mimořádného neděje, a pokud ano, na vině je bezvýhradně Hamás.

Podle Kodexu České televize veřejnoprávní služba “představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat nejširší možné spektrum názorů a hledisek,” a “poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře”. “Česká televize si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví,” čteme dále.

Jelikož patřím k dlouhodobým kritikům této údajné veřejnoprávní služby, jíž se veřejně zaklíná vedení, jakož i redaktoři České televize, mám za to, že zejména v případě informování o komplexních geopolitických tématech porušuje ČT svůj vlastní kodex prakticky neustále. Budeme-li posuzovat přístup této instituce pouze k současné válce v Gaze, nabízí se otázka, zda se nejedná o nejapný žert, když ČT naprosto prokazatelně nestojí na straně lidských práv - ba naopak ani neskrývá své sympatie k brutálnímu a genocidu provádějícímu izraelskému režimu. Kodex ČT je tedy bezcenný kus papíru, který nikdo nebere vážně; šidítko pro naivní veřejnost.

Zkrátka a dobře: editoři a redaktoři ČT rámcují světové dění podle jednoho zásadního klíče: Činnost, zločiny a nepravosti vlád, jež jsou na kordy se západními státy, jsou odsuzovány, rozebírány a pitvány do poslední nitě, zatímco kriminální aktivity zemí patřících k západnímu okruhu jsou buďto zcela ignorovány, nebo líčeny jako nedopatření či pouhé přešlapy a omyly. Tomu samozřejmě odpovídá i výběr hostů, často vládních i nevládních politiků, kteří mnohdy diskutovanému tématu nerozumějí nebo jen sledují svou vlastní politickou agendu a podle toho své názory prezentují. Tzv. izraelský konflikt, který je ve skutečnosti izraelskou okupací, apartheidem a nyní genocidou, Česká televize lživě rámcuje jako zápas temných sil proti silám chybujícího dobra.

Uveďme si jeden příklad za všechny, kdy se redaktoři ČT profilují spíše jako agenti jedné nejmenované země než jako kurážní a nestranní žurnalisté.

Vlajková publicistická loď ČT Události, komentáře 26. ledna zveřejnila příspěvek k předběžnému výroku Mezinárodního soudního dvora (ICJ), podle nějž existuje riziko, že se Izrael v Gaze dopouští genocidy, s naprosto zavádějícím a s tématem nesouvisejícím názvem Odveta Izraele za teroristický útok.

Redaktorka Jana Peroutková klade hostům (Jana Kalhousová a Břetislav Tureček) otázky typu “Bortí se image Izraele jako nevinného státu bránícího své obyvatele?” (Jako by snad přední lidskoprávní organizace už před několika lety Izrael neobvinily z praktikování apartheidu na okupovaných palestinských teritoriích, což lze klasifikovat jako zločin proti lidskosti. Jako by Izrael nebyl rekordmanem v porušování a ignorování rezolucí OSN apod.), “Souhlasíte, že Izrael nebude brát výrok ICJ na lehkou váhu?” (Izrael podle očekávání okázale ignoroval doporučení ICJ a pokračoval ve svém genocidním řádění a devastaci Pásma, jemuž od té doby podlehly tisíce lidí), “Co bude dál? Jak zajistit, aby Gaza nebyla v příštích letech rizikem?” (Jako by Izrael neokupoval Gazu, neuvalil na ni před 18 lety brutální ekonomickou klatbu a účelově a dlouhodobě neposiloval Hamás; jako by zde před pěti lety izraelská armáda nezabila 223 Gazanů snažících se dostat k “bezpečnostní bariéře”, nehledě na bezprecedentní destrukci Pásma, jíž jsme svědky nyní).

Soudím, že rozbor této vrcholně hanebné kapitoly tzv. české veřejnoprávní žurnalistiky by vydal na samostatnou knihu a měl by sloužit jako odstrašující memento pro příští generace novinářů.

Přední poskytovatelé “veřejnoprávní služby” se na sociálních sítích netají svými odpornými rasistickými názory, kde jsou pochopitelně upřímnější než před kamerami. Jakub Železný na sociální síti X před několika dny reagoval na nedělní propalestinskou demonstraci těmito slovy: “Na @novinkycz je video z pražské propalestinské demonstrace. Chce-li někdo vyjadřovat podporu vrahům a znásilňovačům, je to dost nechutné, ale pokud toto považuje za svobodu…nemluvilo se (nejen u nás) o tom, že toto heslo může naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu? J.”

Železný učitě zaznamenal verdikt Městského soudu v Praze, podle kterého není skandování tohoto hesla trestné, zvláště pak když jej v reálu na velehorách palestinských mrtvol naplňuje fašistická Netanjahuova vláda? Z postu poměrně jasně vyplývá, že Železný za vrahy a znásilňovače považuje Palestince en bloc, nikoliv jen militanty z Hamásu, neboť na této ani jiných demonstracích proti izraelskému vraždění v Gaze nezazněl jediný názor, který by jim vyjadřoval podporu. Sám Železný píše o “propalestinské demonstraci”. Ostatně soudím, že tento výrok je zralý na trestní oznámení, podobně jako rasistický výkřik na adresu Palestinců z pera řeporyjského starosty Pavla Novotného na sociální síti X.

Přední čeští veřejnoprávní “novináři” (zdráhám se používat toto označení, preferuji spíše výstižnější termín “stenografové”) by neváhali posílat obyčejné lidi do vězení za podporu ruské agrese na Ukrajině. Sami přitom veřejně podporují ještě mnohem horší zvěrstva, velmi dobře si uvědomujíce, že jejich názor má na rozdíl od výkřiků zmatených jednotlivců v očích spousty lidí váhu. Česká televize je s těmito lidmi v popředí jednoduše nereformovatelným organismem.

0