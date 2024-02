Údajně "bezpečné" úrovně kvality ovzduší v USA, Velké Británii a EU jsou stále zdraví škodlivé, zjistila studie

23. 2. 2024

I malé množství expozice drobnými částicemi - známými jako PM2,5 - zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění



Znečištění ovzduší sazemi, které vypouštějí automobily, nákladní automobily a továrny, způsobuje rozsáhlé poškození srdce a plic lidí i při nejmenším množství expozice, přičemž vládní předpisy stále běžně povolují nebezpečná rizika pro veřejné zdraví, zjistily dvě nové významné studie.



Američtí vědci zjistili, že pro zdraví srdce a plic neexistuje bezpečné množství mikroskopické formy znečištění ovzduší známé jako PM2,5, kterou tvoří drobné částice sazí o velikosti menší než šířka lidského vlasu, přičemž i malé množství zvyšuje riziko potenciálně vážných problémů.



Zvýšená míra rizika je významná, neboť průměrné množství znečištění v USA způsobuje skokový nárůst rizika hospitalizace o 29 %, tedy téměř o třetinu, ve srovnání s nižší úrovní kvality ovzduší, kterou vydala Světová zdravotnická organizace (WHO).



Ale ani úroveň doporučená WHO není sama o sobě bezpečná, zjistila druhá studie, přičemž při krátkodobém vystavení částicím PM2,5 pod limitem WHO došlo k významnému nárůstu počtu hospitalizací pro kardiovaskulární a respirační onemocnění a také k návštěvám pohotovosti kvůli dýchacím potížím.



"Jsme svědky mnoha účinků tohoto znečištění, od chronické obstrukční plicní nemoci až po astma, a postihuje lidi již při velmi nízkých hladinách," uvedl Gregory Wellenius, odborník na životní prostředí z Boston University School of Public Health a spoluautor druhé studie. "Postihuje to všechny, nejen děti a starší lidi. Týká se to všech věkových kategorií."



Malé částice PM2,5 vznikají především při spalování fosilních paliv používaných v osobních a nákladních automobilech, elektrárnách a průmyslových procesech. Částice mohou být také emitovány v důsledku lesních požárů, které jsou na některých místech v důsledku klimatické krize stále silnější. Při vdechování se částice usazují v plicích, což vede k nesčetným zdravotním problémům.



Nebezpečí, které toto znečištění představuje, je známo již delší dobu - podle dřívějších výzkumů zemře v důsledku znečištění ovzduší fosilními palivy ročně na celém světě přibližně 5 milionů lidí. Znečištění ovzduší a vody je společně příčinou každého šestého úmrtí na celé planetě.



Vládní předpisy však s touto hrozbou nedokázaly držet krok. Tento měsíc americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) zpřísnila národní normu kvality ovzduší pro částice PM2,5. Tento krok byl administrativou Joea Bidena označen za zásadní opatření, které zachrání tisíce životů.



Nová norma snižuje roční povolené emise PM2,5 z 12 mikrogramů na metr krychlový na 9 mikrogramů na metr krychlový. To je však stále nad limitem WHO, který činí 5 mikrogramů na metr krychlový, a podle nového výzkumu bude rozsáhlé poškozování Američanů pokračovat. "Je zřejmé, že nově zveřejněná národní norma nebyla dostatečná pro ochranu veřejného zdraví," uvádějí autoři první ze dvou studií, obě publikované v BMJ.



Prahové hodnoty PM2,5 na jiných místech, například ve Velké Británii a v celé Evropské unii, jsou rovněž výrazně vyšší než pokyny WHO, což vedlo k výzvám k přísnějšímu potírání vražedného znečištění ovzduší.





"Zaznamenali jsme velmi pozitivní dopady při snižování PM2,5 oproti minulým úrovním," řekl Wellenius. "Snížení tohoto znečištění přineslo obrovské zdravotní přínosy, zatímco ekonomika stále silně kráčí kupředu. Nemusíme si vybírat mezi ekonomickými a zdravotními přínosy. Můžeme mít obojí a měli bychom mít obojí."







Podrobnosti v angličtině ZDE

