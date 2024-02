Rusko údajně přišlo v bitvě o Avdijivku o 16 000 vojáků

23. 2. 2024

čas čtení 1 minuta





Známý ruský válečný blogger údajně zemřel den poté, co odhalil, že Rusko přišlo o 16 000 vojáků v bitvě o město Avdijivka. Andre Morozov to sdělil řekl svým více než sto tisícům sledovatelům na Telegramu. Je-li to pravda, bylo by to véíe mužů než kolik Rusko ztratilo za 10 let války v Afghánistánu. Den po tomto jeho příspěvku se na jeho účtu objevil další, který naznačoval, že si blogger chystá vzít si život, a nyní právník, který tvrdí, že Morozova znal, říká, že je mrtvý. Morozov, alias MERS, byl dříve loajální k Putinovi a podporoval invazi na Ukrajinu. Poslední příspěvek na jeho účtu říká, že byl nucen smazat tvrzení o Avdijivce a obviňuje ruské generály, že obětovali tisíce vojáků, jen "pro svou slávu". Jen tento týden zemřeli další dva prominentní kritici Putina, opoziční vůdce Alexej Navalnyj a ruský pilot, který se připojil k Ukrajině. Byl nalezen zastřelený ve Španělsku.





1