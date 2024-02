Evropa a Čína se dohodly, že budou nakupovat více plynu z Kataru místo z Ruska

23. 2. 2024

Zatímco Vladimir Putin přesvědčuje Čínu, aby postavila nový plynovod Síla Sibiře-2, a navrhuje, aby Německo "otočilo ventilem" a spustilo Nord Stream 2, čínští a evropští dovozci plynu zvyšují nákupy z Kataru. Zatímco Vladimir Putin přesvědčuje Čínu, aby postavila nový plynovod Síla Sibiře-2, a navrhuje, aby Německo "otočilo ventilem" a spustilo Nord Stream 2, čínští a evropští dovozci plynu zvyšují nákupy z Kataru.

Podle agentury Bloomberg se katarská státní korporace QatarEnergy chystá podepsat nové smlouvy o dodávkách zkapalněného zemního plynu do Číny a Evropské unie.

Jeden z největších světových vývozců LNG, QatarEnergy, má již sedmadvacetiletý kontrakt s čínskou CPCC. Dále se plánuje uzavření podobné dohody se společností Sinopec, druhou největší ropnou a plynárenskou společností v Číně z hlediska produkce. Kromě toho se plánují obchody s evropskými giganty - francouzskou TotalEnergies, italskou Eni, britsko-holandskou Shell, stejně jako americkou ConocoPhillips a ExxonMobil. Všichni již dříve obdrželi podíly v Severním poli, ze kterého bude plyn dodáván jejich zákazníkům.

Katarský plyn nahradí v Evropě ruský plyn, jehož dodávky loni klesly na úroveň z doby Leonida Brežněva. Gazprom napumpoval na kdysi největší odbytový trh pouze 28 miliard metrů krychlových, což je nejnižší objem od let 1975-80. V roce 2024 by dodávky prostřednictvím Síly Sibiře mohly vzrůst na přibližně 30 miliard metrů krychlových, ale i když plynovod bude fungovat na plnou kapacitu – 38 miliard metrů krychlových ročně – bude kompenzovat pouze o něco více než pětinu dřívějšího vývozu do Evropské unie.

Putin nabídl Číně, že zvýší dovoz plynu na 100 miliard metrů krychlových ročně. Dvě setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v březnu a říjnu však skončila bezvýsledně: Peking nepodepsal smlouvu o Síle Sibiře-2.

Čína se zdráhá investovat do nového plynovodu jediný jüan, nabízí Rusku, ať zaplatí mnohamiliardový účet za výstavbu v plné výši, a také požaduje slevy na ruský plyn, řekl zdroj obeznámený se situací v Moskvě pro The South China Morning Post. "Peking si je velmi dobře vědom toho, že si může diktovat své podmínky a že je v mnohem silnější pozici (než Rusko)," vysvětlil zdroj. "Pokud jde o výstavbu, Peking se chce ujistit, že s ní nevznikají žádná rizika ani náklady. Rusko je strana, která zaplatí účet v plné výši."

