USA varují spojence před odpálením ruských jaderných zbraní do vesmíru již letos

23. 2. 2024

Rusko by mohlo ve vesmíru nasadit jadernou zbraň nebo maketu hlavice už letos. Cílem těchto zbraní budou satelity jiných států. USA před tím varovaly své spojence, sdělily agentuře Bloomberg informované zdroje. Rusko by mohlo ve vesmíru nasadit jadernou zbraň nebo maketu hlavice už letos. Cílem těchto zbraní budou satelity jiných států. USA před tím varovaly své spojence, sdělily agentuře Bloomberg informované zdroje.

Podle nich Rusko nemá v plánu odpálit ve vesmíru žádné orbitální zbraně, ale existuje riziko nehody. Podle hodnocení Washingtonu by potenciální jaderný výbuch mohl ovlivnit asi třetinu satelitů a poškodit komunikační systémy na Zemi. Celkem je podle Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti na oběžné dráze asi 7 800 operačních satelitů.

Umístění jaderných zbraní na oběžnou dráhu by bylo porušením Smlouvy o kosmickém prostoru z roku 1967, jejímž signatářem je Rusko. Ruský prezident Vladimir Putin 20. února řekl, že Moskva nemá v plánu rozmístit jaderné zbraně ve vesmíru. "Vždy jsme byli kategoricky proti a jsme proti tomu i nyní," řekl na setkání s ministrem obrany Sergejem Šojguem. "Ve vesmíru děláme jen to, co dělají jiné země, včetně Spojených států," vysvětlil prezident.

Spojené státy začaly hovořit o ruských plánech umístit jaderné zbraně na oběžnou dráhu v polovině února. Výbor pro zpravodajské služby americké Sněmovny reprezentantů prohlásil za "vážnou hrozbu pro národní bezpečnost" a požadoval, aby prezident Joe Biden zveřejnil informace o ní.

Biden potvrdil, že Rusko vyvíjí protidružicové vesmírné zbraně, ale zdůraznil, že nepředstavují hrozbu pro lidské životy. Ruské zbraně budou schopny zničit civilní komunikaci, podkopat sledování z vesmíru a vojenské operace Spojených států a jejich spojenců, řekl zdroj The New York Times.

USA a jejich spojenci se snaží odradit Rusko od nasazení takových zbraní, řekly zdroje Bloombergu a The New York Times. Podle nich jsou do jednání zapojeny i Čína a Indie.

Kreml uvedl, že Bílý dům, který nafukuje hrozbu vesmírných zbraní pro Rusko, se snaží "po dobrém nebo podvodně povzbudit Kongres, aby hlasoval o návrhu zákona o přidělení peněz" na vojenskou pomoc Ukrajině. Ruský ministr zahraničí Sergej Rjabkov označil zprávy o vesmírných jaderných zbraních za "zlomyslný výmysl".

