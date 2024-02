Americké zpravodajské služby mají "nízkou důvěru" v některá izraelská tvrzení ohledně organizacve UNRWA

23. 2. 2024

Podle deníku Wall Street Journal však zpráva zpravodajské služby, která byla zveřejněna minulý týden, konstatuje, že má "nízkou důvěru" v základní tvrzení, že se útoku účastnila hrstka zaměstnanců, a naznačila, že toto obvinění považuje za věrohodné, i když nemůže nezávisle potvrdit jeho pravdivost.



Americká zpravodajská služba však zpochybnila obvinění, že agentura OSN spolupracovala s Hamásem v širším měřítku. Zpráva zmiňuje, že ačkoli UNRWA koordinuje svou činnost s Hamásem za účelem poskytování pomoci a působení v regionu, chybí důkazy, které by naznačovaly, že s touto skupinou spolupracuje.

Tato obvinění zahrnují znásilňování a zadržování palestinských žen v klecích, navíc "fotografie zadržovaných žen v ponižujících podmínkách ... údajně pořízené izraelskou armádou a umístěné na internetu".





"Připomínáme izraelské vládě její povinnost dodržovat právo palestinských žen a dívek na život, bezpečí, zdraví a důstojnost a zajistit, aby nikdo nebyl vystaven násilí, mučení, špatnému nebo ponižujícímu zacházení, včetně sexuálního násilí," uvedli experti OSN.







Dodala, že Izrael "neposkytl USA nezpracované zpravodajské informace, které stojí za jeho tvrzením".Kromě toho zpráva konstatuje nelibost Izraele vůči UNRWA. Zpráva americké rozvědky obsahuje zvláštní část, která vysvětluje, jak izraelská zaujatost slouží k tomu, aby se zkreslila velká část izraelských hodnocení UNRWA, a konstatuje, že to vedlo ke zkreslení údajů," uvedl jeden ze zdrojů.Čtyřstránková zpráva Národní zpravodajské rady byla minulý týden rozeslána napříč americkými vládními představiteli, uvedl deník. Tato rada, která byla založena v roce 1979, se skládá z vysoce postavených a zkušených zpravodajských analytiků, kteří spolupracují s tvůrci americké politiky na americké politice.Antony Blinken, ministr zahraničí, v lednu prohlásil, že obvinění Izraele jsou "velmi, velmi důvěryhodná". Devět obviněných zaměstnanců bylo propuštěno šéfem agentury, který uvedl, že při tom postupoval "obráceným postupem". Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, na tiskové konferenci v Jeruzalémě počátkem února uvedl, že před vyhazovem těchto lidí žádné důkazy nezkoumal."Mohl jsem je jen suspendovat, ale vyhodil jsem je. A nyní máme vyšetřování, a pokud vyšetřování dokáže, že to bylo nesprtávné, v takovém případě v OSN přijmeme rozhodnutí o tom, jak [je] řádně odškodnit," řekl.Ve středu Lazzarini řekl listu Haaretz, že agentura OSN žádá Izrael, aby "plně spolupracoval a poskytl vyšetřovacímu týmu důkazy".S poukazem na tvrzení Izraele, že asi 10 % pracovníků UNRWA je napojeno na Hamás, Lazzarini listu řekl: "V novinách jsem četl o 190 nebo 1 200 [zaměstnancích], o kterých jsme nebyli informováni... Nemáme tyto informace, nevíme, odkud tyto informace [pocházejí], nevíme, zda jde o odhad. Nevíme, zda se jedná o pouhou spekulaci."Vzhledem k tomu, že od 7. října byly v důsledku izraelských útoků na Gazu nuceně vysídleny přibližně 2 miliony Palestinců, většina přeživších hledá útočiště v Rafáhu. Palestinci se potýkají s vážným nedostatkem potravin, vody, pohonných hmot a lékařské pomoci a OSN varovala před hrozící zdravotní katastrofou.Pouze čtyři z klinik a zdravotnických středisek UNRWA v celé Gaze jsou stále funkční."Zcela jsme se přeorientovali z toho, co bych [nazval] tradičními službami podobnými veřejným službám poskytovaným palestinským uprchlíkům a činnostem typu lidského rozvoje, na nouzový typ reakce, který je především záchranou životů - jak pomoci lidem najít přístřeší," řekl Lazzarini listu Haaretz."Snažíme se udržet náš systém primární zdravotní péče co nejvíce nad vodou, aby lidé nepřeplnili nemocnice, které jsou přeplněné tím, co bych nazval primární válečnou chirurgií."Mezitím samostatná zpráva OSN, kterou v pondělí zveřejnila skupina expertů OSN, vyjádřila znepokojení nad "věrohodnými obviněními" palestinských žen a dívek, které jsou vystaveny "mnoha formám sexuálního násilí ... ze strany mužů - příslušníků izraelské armády".