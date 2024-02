Traktory pro Putina?

22. 2. 2024 / Matěj Metelec

čas čtení 3 minuty

Některým prý traktory blokující magistrálu připomněly sovětské tanky, které totéž učinily v roce 1968. Emocionální zkratku, kladoucí rovnítko mezi protestující zemědělce a okupanty, poněkud pokulhává, na nohou ji drží hlavně proruská orientace některých účastníků demonstrace, která měla protestní den završit. Na tu však velká část těch, kteří seděli za volanty zmíněných traktorů ani nedorazila. Spíš než vidět v traktorech na magistrále sovětské tanky, je na místě vidět v nich pokračování pomyslné traktorové kolony, která už projela řadou zemí „staré“ i „nové“ Evropy. Právě skutečnost, že vlna zemědělských protestů se nezastavila na hranicích postkomunistických zemí ukazuje, že se nejedná výhradně o rozmar, tím méně, že se s problémy, kterým čelí evropské zemědělství, lze vypořádat odkazem na dlouhé prsty Moskvy a jejích místních přisluhovačů.

Ano, zemědělci v pondělí nadávali na Evropskou unii a ukrajinské obilí. Je ale potřeba rozlišit politické sepětí či ideové souputnictví s Kremlem od pragmaticky motivovaných obav z konkurence a reálné byrokratické zátěže, kterou si malí zemědělci zkondenzují do nálepky „Brusel“. Ti, kteří křičí, že protestujícím zemědělcům na truc by kupovali výhradně ukrajinskou mouku, by v případě, že by bylo v ohrožení jejich živobytí, dost možná nejednali jinak. V neschopnosti „městských liberálů“ vnímat problémy evropských zemědělců a venkova vůbec, je stále cítit hodně pohrdání „vidláky“, kteří páchnou hnojem. Podobný přístup však může jen posílit přitažlivost krajní pravice mezi zemědělci.

U nás se na protestech pokusila přiživit celá plejáda figurek z okraje politického spektra. Patřil k nim organizátor protivládních akcí Jindřich Rajchl, předsedkyně neparlamentní Trikolory Zuzana Majerová nebo bývalý premiér a nově také předseda strany Česká suverenita Jiří Paroubek. Ty doplnil předseda parlamentní SPD Tomio Okamura. Ovšem ve Francii, kde zemědělci ještě nedávno protestovali také, už o jejich přízeň neusilují postavy usilující o vystoupení z politického obludária, ale také například předseda Narodního sjednocení (NS) Jordan Bardella. Osmadvacetiletý politik, který převzal předsednictví po Marine Le Pen v roce 2022, vede kandidátku do eurovoleb a poslední průzkumy jeho hnutí přisuzují až 33 procent hlasů.

Není nijak překvapivé, že protesty zemědělců se pokouší krajní pravice využívat. Ne ani tak z toho důvodu, že drobní a střední rolníci patří například ve Francii k tradičním oporám pravicového populismu, ale protože populistická pravice využívá doslova všech příležitostí k tomu, aby zaútočila na „establishment“ a „elity“. A zpravidla tak činí tím ostřeji, čím jednoznačněji její představitelé k establishmentu patří. To je případ nejen všech zmíněných politiků, ale také hlavního organizátora pondělního protestu, agrobarona Zdeňka Jandejska. Vlastník jednoho z největších českých zemědělských holdingů Rabbit, který tři roky šéfoval Agrární komoře, je reprezentantem drobného farmáře asi do stejné míry, jako miliardář Babiš reprezentuje běžného českého člověk nebo miliardář Trump obyčejného člověka amerického.

0