Bolsonarova via crucis bude trvat ještě několik měsíců, ale do vězení určitě půjde - a co s tím má společného hnutí LGBTQIAPN+?

Podle hodnocení právníků Bolsonaro protestem ničeho nedosáhl, protože Nejvyšší soud se nedá ovlivnit davy, což se ukázalo, když se současný prezident Lula pokusil o stejný vizuální trik, kdy shromáždil desetitisíce svých fanoušků, aby se pokusil soud umlčet. Nevyšlo to, Lula byl zatčen a je na svobodě a zvolen jen proto, že soudci si během Bolsonarovy vlády uvědomili, že země směřuje k antiekologické, antivakcinační, antičernošské, antiženské, anti a co s tím má společného LGBTQIAPN+?, antiagnostické a antimodernistické diktatuře. Jedině Lula měl popularitu potřebnou k poražení tohoto monstra, které ovládlo brazilskou vládu, a tak soudci Nejvyššího soudu zjistili procesní chyby a zrušili proces, který Lulu poslal do vězení.

Bolsonaro se ve svém projevu dále usvědčil, když přiznal, že návrh stavu obležení připravil on. Až dosud návrh nalezený federální policií popíral. Bolsonaro uvedl, že se jednalo o kus papíru, který mu předal fanoušek, a že jej ani nečetl. Avšak Bolsonaro naznačil, že text dokumentu dokonce upravil, ale tvrdil, že to není trestný čin, protože aby mohl existovat stav obležení, nemohl plánovat převrat, protože stav obležení musí schválit parlament... Co se dá říct o takové hlouposti?

Jsou to lidé, jejichž jedinou knihou u postele je Bible, kterou nepochybně nikdy nečetli, už proto, že nerozumějí jejím staromódním erudovaným slovům. A to natolik, že bývalá první dáma Michelle zahájila akci pláčem, modlitbou a slovy, že musíme skoncovat s tou absurdní představou, že stát je sekulární. Tvrdila, že křesťanské zákony jsou nadřazeny zákonům lidským a že Brazílie by měla být státem, kde se vláda podřizuje církvi. Jinými slovy, pentekostální křesťanská verze Íránu v tropech...

Levice se ztratila v identitářství, které, jakkoli je spravedlivé vůči diskriminovaným členům společnosti, neodpovídá přáním nikoho jiného než menšiny. Dokonce ani všichni z těch, pro které se boj levice za svobodu identitární rozmanitosti vede, se ne vždy cítí být reprezentováni. Utopické a někdy až dogmatické hledání akceptace sexuálních a behaviorálních odlišností jde proti lidské přirozenosti, a proto by se mělo přehodnotit a hledat účinnější metody, než cpát lidem do chřtánu všechny nuance sexuality, které jednotlivci mohou mít. Je sice skutečně nutné bojovat za to, aby lidé jako já nebyli diskriminováni nebo napadáni kvůli tomu, že nejsme heterosexuální, ale tento boj je třeba vymyslet znovu a s novými metodami, protože v současné době jen přiživuje monstrum krajní pravice.

Jedinou současnou zbraní proti anticivilizačnímu politikařeni ze strany krajní pravice je soudní systém. Brazílie má to štěstí, že její soudnictví je poměrně nezávislé a imunní vůči politickým tlakům. Soudci jsou v podstatě mocnější než politici, takže se nemusí podřizovat ani bát o svou kariéru. Je téměř nemožné odvolat soudce z funkce a naprosto nemožné jim odebrat plat. Brazilští soudci, kteří nemají co ztratit, zejména ti z Nejvyššího soudu, odvážně vykonávají své povinnosti, aniž by dbali na veřejné mínění nebo politické tlaky. Země bez silného soudnictví jsou odsouzeny k tomu, aby zůstaly beze zbraně proti krajní pravici, protože levici ujel vlak modernosti a nemá pevnou základnu jako v dobách, kdy byl svět rozdělen na vykořisťovatele a vykořisťované v oblasti výroby a práce.

Bolsonaro by si přál, aby s jeho zatčením došlo ke společenským otřesům. To je však díky brazilské kultuře velmi nepravděpodobné. To, co si lidé mimo Latinskou Ameriku často neuvědomují, jsou výrazné rozdíly mezi Portugalci a Španěly. Portugalci jsou mořský národ z malé země. Portugalská mentalita je melancholická, plačtivá, obětavá, bez výbuchů odvahy, zatímco Španělé jsou praví latinskoameričtí muži, jinými slovy plní odvahy, agresivnější, aktivnější. Země kolonizované Portugalci se v tomto smyslu liší od zemí kolonizovaných Španěly. Je to trochu jako rozdíl mezi Poláky a Čechy. Brazilci jsou mnohem pasivnější a povýšenější než jejich španělsky mluvící sousedé. Je to trochu jako rozdíl mezi fado a flamenkem. Nebo mezi brazilskou bossa novou a argentinským tangem.

Policejní vyšetřování by mělo být hotové do června a Nejvyšší soud by o něm měl rozhodnout do listopadu. Odhaduje se tedy, že Bolsonaro skončí za mřížemi ještě letos. Vzhledem k mnoha procesním trikům, které mohou právníci použít k oddálení verdiktu, k němu může dojít až na začátku roku 2025. Je však jisté, že k němu dojde, protože množství důkazů proti němu a jeho spojencům je do očí bijící. Jeho skupina má jako vojáci ve zvyku všechno nahrávat, což po sobě zanechalo moře důkazů o jejich nekalých úmyslech a zločinech.

Radikální levice ve jménu snahy ukončit nespravedlnost páchanou na neheterosexuálech prohrála bitvu a změnila život gayů, leseb a transsexuálů v peklo. Viděl jsem, jak se civilizovaný svět změnil z reality, kde moje sexualita vyvolávala silné reakce předsudků, v 80. letech, na prostředí tolerance a respektu od 90. let. Být gayem bylo tehdy velmi snadné, tím ještě více v agnostickém Česku. Pak se identitářství začalo dožadovat zbytečných věcí, jako bylo vytváření všelidových zájmen a především nesmyslné zařazování nových písmen do neheterosexuálního hnutí, což mátlo i jeho členy. Co je to Q v té zkratce a co s tím má společného LGBTQIAPN+?? A co je to N, které bylo nedávno do toho zařazeno? A to I nebo P? Pokud jsem ani já, který jsem gay, neměl trpělivost si vygooglovat, co to znamená, představme si zbytek světa.





Co znamená být cis? Bolsonaro se dostal na titulní stránky novin, když šel minulý týden podat výpověď na policii, protože když vyplňoval jednoduchý dokument se základními údaji, jako je jeho celé jméno, místo narození atd. objevila se slova "cis" nebo "ne cis". Nevěděl, co to znamená. To neví ani většina lidí. Dokonce i já jsem zmatený. Toto nezadržitelné rozdělování identit má možná své důvody, ale stalo se jedem. Proti nám všem, těm, kteří jsou bráněnii, i těm, kteří s tím nemají nic společného. Demokracie je v ohrožení, protože levice nemá masám co nabídnout.