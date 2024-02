"Prohlášení na Berlinale byla poznamenána hlubokou nenávistí k Izraeli"

28. 2. 2024

Ministryně kultury Claudia Rothová oznámila, že se vypořádá s protiizraelskými výroky na Berlinale. Izraelský velvyslanec již dříve hovořil o groteskní šarádě. Ministryně kultury Claudia Rothová oznámila, že se vypořádá s protiizraelskými výroky na Berlinale. Izraelský velvyslanec již dříve hovořil o groteskní šarádě.

V reakci na výroky kritické vůči Izraeli během závěrečného galavečera Berlinale oznámila státní ministryně kultury Claudia Rothová vyšetřování incidentů. "Společně s úřadujícím starostou Berlína Kaiem Wegnerem a berlínským senátem, kteří s námi sdílejí odpovědnost za Berlinale, budeme nyní pracovat na událostech v rámci Bear Awards," řekla v pondělí politička Zelených. Cílem je prozkoumat, jak Berlinale dostálo či nedostálo svému nároku být místem rozmanitosti, různých perspektiv a dialogu. Rothová chce také objasnit, "jak lze v budoucnu zajistit, aby Berlinale bylo místem bez nenávisti, agitace, antisemitismu, rasismu, protimuslimského nepřátelství a jakékoli formy misantropie".

Během galavečera v sobotu večer se několikrát diskutovalo o konfliktu na Blízkém východě. Četní členové porot a laureáti cen vyzvali k příměří ve válce v Gaze. Americký režisér Ben Russell v závěru své děkovné řeči hovořil o genocidě. Tyto poznámky se následně setkaly s kritikou a pobouřením.

"Prohlášení učiněná na slavnostním předávání cen Berlinale Bear Awards v sobotu večer byla šokujícím způsobem jednostranná a poznamenaná hlubokou nenávistí k Izraeli," řekla Rothová. "Je nepřijatelné, aby se v takový večer mezinárodní filmaři nezabývali bestiálním teroristickým útokem Hamásu na více než tisíc lidí žijících v míru a také oslavujících na festivalu a jejich krutou vraždou, a nepadlo ani slovo o více než 130 rukojmích, kteří jsou stále v rukou Hamásu." Nehumánní strategie Hamásu, který je částečně zodpovědný za utrpení civilního obyvatelstva v Gaze, také nebyla jmenována. "Objevit se takhle na mezinárodním filmovém festivalu nepomůže nikomu, rozhodně ne civilnímu obyvatelstvu v Gaze." K teroristickému útoku Hamásu a utrpení rukojmích se jasně vyjádřila až ředitelka festivalu Mariette Rissenbeeková. "Ale to nestačí," řekla Rothová.

Předem upozornila Berlinale, jak je nutné, aby se Berlinale na tuto obtížnou situaci připravilo. Festival na to zareagoval. Nezávisle na tom Rothová oznámila schůzku mezi svou společností a odcházejícím manažerským duem Rissenbeeková a Carlo Chatrian. Kromě toho Rothová říká, že jedná s budoucí uměleckou ředitelkou Tricií Tuttleovou, která se ujme funkce v dubnu. "Společně s ní vyvodíme z přehodnocení Berlinale potřebné závěry," řekla Rothová. "Zároveň bych však chtěla zcela jasně zdůraznit, že umělecká svoboda a nezávislost Berlinale nesmí být otřesena. Takové požadavky kategoricky odmítám. Tato kurátorská svoboda je však spojena i s velkou odpovědností."

Kancléř Olaf Scholz (SPD) během galavečera také odsoudil jednostrannou kritiku. Scholz sdílí, "že takový jednostranný postoj nelze nechat tak, jak je," řekla zástupkyně mluvčí vlády Christiane Hoffmannová. V každé debatě na toto téma je důležité mít na paměti, co tuto obnovenou eskalaci konfliktu vyvolalo – konkrétně útok Hamásu na Izrael 7. října 2023.

Prosor: Groteskní šaráda

Izraelský velvyslanec již dříve ostře obvinil "německou kulturní scénu". "Antisemitské a protiizraelské výroky" se setkaly s bouřlivým potleskem, napsal Ron Prosor v neděli pozdě večer na X. "Zdá se, že poučení z Documenty nebylo pochopeno. Pod rouškou svobody slova a umění je oslavována antisemitská a protiizraelská rétorika."

Německá kulturní scéna natahuje červený koberec "výhradně pro umělce", kteří se zavázali k "delegitimizaci Izraele". Prosor požadoval: "Jejich mlčení, takzvané "kulturní elity", je ohlušující! Je čas pozvednout hlas a odmítnout tuto groteskní šarádu. Jednejte hned, nebo se navždy staňte součástí tohoto hanebného dědictví."

Mluvčí parlamentní frakce FDP Thomas Hacker také připsal antisemitské incidenty příliš váhavé politice ministryně kultury Rothové. "Nejen od Documenty se německá kulturní politika chová příliš váhavě a neorientovaně a občasné diskusní skupiny s Claudií Rothovou za zavřenými dveřmi nestačí. Potřebujeme široký sociální dialog o antiizraelismu a antisemitismu na kulturní scéně," řekl Hacker pro WELT. Politik FDP dále řekl: "Uznat antisemitismus, netolerovat ho, ale aktivně proti němu bojovat, je také úkolem německé kulturní politiky a kulturních institucí. Berlinale tento úkol očividně nesplnilo."

Bavorský státní ministr pro vědu a umění Markus Blume (CSU) také vznesl proti Rothové vážná obvinění. "Co jiného je potřeba k tomu, aby se Claudia Rothová konečně a jasně vypořádala s antisemitismem v kulturním sektoru a ukázala jasný postoj: Nulové peníze daňových poplatníků na antisemitské aktivity. Nesmí existovat žádné platformy pro nenávist k Židům, zejména ne ty státem dotované," řekl Blume deníku Die Welt. "Claudia Rothová se musí postarat o to, aby německá vizitka v kulturním světě nebyla poskvrněna. Jeden skandál stíhá druhý."

Ministr pokračoval: "Nejprve Documenta, nyní Berlinale: Je nepřijatelné, aby se proslulé německé kulturní události dostaly na titulní stránky novin po celém světě kvůli antisemitským výrokům a činům. To nesmí být naše pojetí umělecké svobody." V komentáři k oznámení Rothové ohledně přehodnocení Blume řekl: "Vřelá slova nepomáhají. Musí následovat akce. Pokud toho Claudia Rothová není schopna, je na špatném místě."

Berlinale odkazuje na svobodu projevu

Na slavnostním předávání cen v sobotu večer se několik laureátů vyjádřilo k válce v Gaze způsobem, který vyvolal kritiku. Někteří ze zúčastněných jednostranně obvinili Izrael na pódiu, aniž by zmínili teroristický útok islamistického Hamásu v říjnu 2023 nebo vyzvali k propuštění izraelských rukojmí.

Berlinale se distancovalo od výroků, které by nereflektovaly postoj festivalu, ale zároveň poukázalo na to, že vyjadřování názorů na kulturních akcích nelze a nemělo by se v zásadě bránit. Na rozdíl od filmařů se k situaci izraelských rukojmích na galavečeru vyjádřila i výkonná ředitelka Berlinale Mariette Rissenbeeková.

Ústřední rada Židů v neděli večer na X (dříve Twitter) poukázala na to, že na Berlinale "byla jedna z nejdůležitějších kulturních událostí v Německu opět zneužita k ideologické agitaci proti Izraeli a Židům". Ústřední rada tím pravděpodobně naráží na minulou Documentu Fifteen v roce 2022, která byla zastíněna zacházením s uměním kritizovaným jako antisemitské.

