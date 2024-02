Britská vláda ničí britské univerzity

29. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

Jak píšeme často, nynější konzervativní britská vláda po brexitu, kdy byli z Konzervativní strany vyloučeni všichni rozumní a vzdělaní konzervativní politikové, se skládá z neumětelů, ultrapravicových ideologických fundamentalistů a agresivních hlupáků. Poškozují, na co sáhnou. Nejnovější obětí jsou dosud jinak relativně mezinárodně úspěšné britské univerzity, v důsledku nenávistné protiimigrační politiky současné krachující britské vlády (JČ):

Britské univerzity varují před ekonomickými škodami pro Spojené království, počet (platících) zahraničních studentů klesl o třetinu



Vedoucí představitelé univerzit obviňují ministry, že chtějí "snížit náš úspěch". Údaje ukazují prudký pokles počtu víz vydaných zahraničním studentům.



Imigrační omezení uvalená britskou vládou na zahraniční studenty hrozí podle vedoucích představitelů univerzit poškozením britské ekonomiky, neboť počet studentů ze zahraničí klesl o třetinu.



Organizace Univerzity Spojeného království (UUK), které zastupuje vysoké školy, uvedly, že nová vládní omezení spolu s výrazným zvýšením vízových poplatků a hrozbou omezení pracovních možností absolventů mají negativní dopad na Spojené království jako studijní destinaci.



Údaje z více než 60 britských univerzit ukazují, že počet vydaných studijních víz letos klesl o 33 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Samostatný průzkum 70 univerzit provedený organizací UUK zjistil, že počet studentů v postgraduálních vyučovacích kurzech se od lednových imigračních změn snížil o více než 40 %.



Vivienne Sternová, výkonná ředitelka UUK, uvedla: "Mrzí mě, že vláda chce zřejmě snížit náš úspěch v této oblasti. Naše nové údaje ukazují, že pokud chtěla dosáhnout snížení počtu studentů, dosáhla toho již díky změnám politiky zavedeným na začátku tohoto roku.



"Pokud půjdou ještě dál, poškodí ekonomiku měst a obcí po celé Velké Británii a také mnoha univerzit. Vzhledem k tomu, že bychom měli dělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili hospodářský růst, zdá se, že se jedná o špatné stanovení priorit."



Předpisy, které vstoupily v platnost v lednu, zakázaly zahraničním studentům vyučovaných oborů, jako je magisterské studium, brát si s sebou rodinné příslušníky.



UUK však uvedla, že studenty odrazuje také nejistota ohledně nabídky práce ve Spojeném království po ukončení studia poté, co vláda požádala Poradní výbor pro migraci, aby přezkoumal, zda by zahraniční studenti měli mít právo zůstat ve Spojeném království nejméně dva roky po úspěšném ukončení kurzu.



"Vyzýváme všechny politické strany, aby v předvečer všeobecných voleb ujistily potenciální zahraniční studenty, že Spojené království zůstává otevřené a absolventská víza zde zůstanou," řekl Stern.



"Jakékoli další reformy na koleně by mohly mít vážné důsledky pro pracovní místa v celé zemi, hospodářský růst a britské vysokoškolské instituce."



Údaje služby Enroly pro správu přijímacího řízení ukazují, že zálohy a víza zahraničních studentů jsou nižší než v letech 2023 a 2022, přičemž podle jejich údajů se počet přijatých postgraduálních studentů letos zatím snížil o 37 %.



Jeff Williams, výkonný ředitel společnosti Enroly, uvedl: "V současné době je v této službě přijímání studentů na vysokou školu více než polovina studentů: "Pokles v lednu 2024 signalizuje dopad politiky Spojeného království na objem náboru a podtrhuje citlivost odvětví na politické a ekonomické faktory."



Více než 320 000 zahraničních studentů tvoří téměř polovinu zapsaných do vyučovaných oborů na britských univerzitách a platí školné v průměru kolem 17 000 liber ročně. Náhlý pokles počtu zapsaných studentů by způsobil, že by se řada kurzů stala neekonomickými a způsobila by vážné finanční problémy na mnoha institucích.



Nová studie, kterou si nechala vypracovat UUK, zjistila, že nárůst počtu zahraničních studentů od roku 2019 přinesl celému britskému hospodářství podporu ve výši 60 miliard liber.





Podrobnosti v angličtině ZDE

