Gaza. Situace po vyvraždění stovky civilistů hledajících potraviny

2. 3. 2024

čas čtení 9 minut



Moderátorka, Channel 4 News, sobota 2. března 2024: Amerika poprvé letecky dopravila pomoc do Gazy, protože OSN varuje, že kvůli podvýživě umírají děti, a proto je potřeba mnohem více pomoci. Dobrý večer. Amerika poprvé zahájila letecký výsadek potravin do Gazy. Ale i když je pomoc nepochybně potřebná, vzhledem k tomu, že čtvrtina obyvatelstva nyní čelí hladomoru, agentury na místě zpochybňují účinnost shazování z nebe a naléhají na USA, aby místo toho vyvinuly tlak na Izrael a umožnily větší přísun pomoci po silnici.

Největší izraelský spojenec USA vytrvale odmítá obvinit z úmrtí civilistů u konvoje s humanitární pomocí Izrael, a tak Izrael přinejmenším prozatím může i nadále počítat s americkou podporou i zbraněmi.

Rozhodnutí Ameriky svrhnout letecky pomoc je měřítkem stále zoufalejší situace v Gaze, kde podle OSN zemřelo hlady již nejméně deset dětí.



Dostat zásoby do Gazy se stalo ještě obtížnější poté, co ve čtvrtek izraelské jednotky zahájily palbu na dav, který se snažil dostat potraviny z konvoje. Rodiny rukojmích, které Hamás stále zadržuje, mezitím pochodovaly do Jeruzaléma a požadovaly jejich propuštění. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je v Jeruzalémě. Lindsey.





Reportérka: Cathy, ty strašné scény ve čtvrtek, kdy izraelští vojáci stříleli na Palestince zoufale se deroucí na nákladní auta s humanitární pomocí a zabili je, jako by Američany probudily k tomu, co OSN říká už několik týdnů, že na severu Gazy je takový nedostatek potravin a že se rozpadl občanský pořádek, protože policie Hamásu byla buď zabita, nebo zmizela.



Dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí řekl, že chápou, že zločinecké gangy zabavují to málo potravin, co tam je, a zpeněžují je, prodávají je. Protože to se v takové situaci stává.





Takže vědí, že musí zónu zaplavit potravinami, a to nejen ze vzduchu, což začali dělat dnes. Ale z moře, po souši, natlačit tam tolik potravin, aby to už nebylo cenné zboží, které přitahuje ty strašné zločince, kteří parazitují na lidech, a také by to znamenalo, že už tam nebude ten hlad, který začínáme vidět v Gaze.













Takhle vypadá zoufalství. Tisíce mužů, jejichž rodiny hladoví, obklopily nákladní auta, která rozvážejí potraviny do města Gazy. Izraelské obranné síly se zaměřily na policii Hamásu, takže není nikdo, kdo by udržoval občanský pořádek.





Představitelé humanitární pomoci tvrdí, že tím, že Izrael brání přísunu dostatečného množství potravin, způsobil hlad i chaos.









V nemocnici Šifa lékaři stále ošetřují zraněné ze čtvrtka, kdy izraelští vojáci stříleli na lidi, kteří lezli na konvoj ve městě Gaza, aby si s hladovými rodinami vzali, co se dalo.











Georgios Petropoulos, OCHA, Gaza: "Viděli jsme lidi se střelnými zraněními. Viděli jsme amputované končetiny a viděli jsme děti ve věku 12 let, které byly včera zraněny. Není možné, aby tyto události pokračovaly. Potřebujeme bezpečný a zabezpečený průchod přes Gazu, abychom se dostali k lidem, kteří potřebují humanitární pomoc."





Pokud však bombardování nepřestane, je těžké si představit, jak by se mohl dostat do Gazy dostatek pomoci, ani jak by mohlo být propuštěno 134 izraelských rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze.







Rodiny, přátelé a příznivci rukojmích pochodovali v sobotu do Jeruzaléma. Volali po jejich bezpečném návratu, vůdce opozice v čele.









Yair Lapid, šéf izraelské opozice: "V podstatě se jen snažíme, aby se chlapci a dívky vrátili domů a rodiče a dědečkové rodiče domů. To je cíl číslo jedna izraelské společnosti."





"A co by podle vás měla vláda udělat? Myslíte si, že je třeba uzavřít příměří? Aby toho dosáhla?"





"Nebudu zabíhat do podrobností, ale musíme udělat všechno, co je možné i nemožné, abychom je dostali zpátky. Děkuji vám."





Izraelská vláda říká rodinám rukojmích, že boj s Hamásem zachrání jejich příbuzné, ale další byli náhodně zabiti a zachráněni izraelskými vojáky v Gaze.









Příměří potřebují i obyvatelé Gazy. Bombardování se zpomalilo, ale nezastavilo. Včera byl zasažen dům v Rafáhu, kam většina Gazanů uprchla do bezpečí. Mnoho bomb svržených v posledních 150 dnech bylo vyrobeno v USA. Že Američané začali mít starost o osud civilistů, připojili se nyní k Jordánsku a dalším zemím, které letecky do Gazy shazují potraviny. Takže trochu úlevy přicházející z nebe místo pouhého teroru a smrti.





Moderátorka: William Schomburg vede delegaci Mezinárodního výboru Červeného kříže v Gaze a v současné době je v Rafáhu. Začala jsem otázkou, zda USA začínají s leteckými výsadky, protože vidí, jak zoufale je pomoc potřeba.





William Schomburg: Není pochyb o tom, že humanitární potřeby v Gaze jsou dnes prostě obrovské a upřímně řečeno pro pásmo Gazy nevídané, hlad je na vzestupu. Rodiny jen velmi obtížně shánějí dostatek čisté vody k pití a systém zdravotní péče se téměř zhroutil. Ačkoli jsou tedy shozy skutečně krajním opatřením, zároveň vítáme každou příležitost, jak zajistit zvýšení humanitární pomoci pro civilisty, kteří ji zoufale potřebují.





Moderátorka: Jen vysvětlete, proč se jedná o poslední možnost. I když to může vypadat působivě, je to proto, že existuje tolik nevýhod tohoto druhu výsadků?





William Schomburg: No, myslím tím, že je to relativně malé množství pomoci, které může být dodáno prostřednictvím shozů, samozřejmě. Jsou logisticky velmi komplikované a jsou také nejdražším způsobem doručení pomoci. Proto je lze použít opravdu jen jako poslední možnost, i když to je něco, na čem se Mezinárodní výbor Červeného kříže přímo nepodílí.





Moderátorka: Velký počet kamionů s pomocí, které se tam dostaly, byl od ledna poškozen. Můžete tedy trochu podrobněji popsat, s jakými překážkami se potýkáte, ať už jde o bezpečnost, nebo o rozpad veřejného pořádku?





William Schomburg: Narušení veřejného pořádku je samozřejmě něco, co nás nesmírně znepokojuje a musíme být schopni bezpečně fungovat. Samozřejmě, že rozpad práva a pořádku souvisí s tím, jak jsou lidé v areálu zoufalí. Stále častěji slyšíme zprávy o tom, jak velký dopad má hlad, konkrétně v některých částech severní Gazy, a to lidi tlačí na hranici jejich možností, protože frustrace dosahuje skutečně vysokých hodnot. Už jen samotné množství toho, co musí dorazit, v současné době neodpovídá extrémně vysokým humanitárním potřebám, ať už jde o potraviny, zimní oblečení nebo léky.





Moderátorka: Je nějaký konkrétní příběh, který vám utkvěl v paměti a který lidem jen podtrhuje, jak zoufale teď lidé potřebují jídlo?





William Schomburg: Vidíte to všude, kam jdete, ceny vyletěly do závratných výšek. Dokonce i v Rafáhu, kde přístup na trh a k potravinám není zdaleka tak komplikovaný jako v Gaze, ale lidé se snaží uspokojit své každodenní potřeby. Když projíždíte městem, je běžný pohled na děti, které bosy procházejí blátem, otevírají pytle s odpadky a snaží se zjistit, co v nich je, žádné dítě by to nemělo zažít, a to je velmi temný obraz, který, jak doufám, nebude pokračovat a existovat ještě dlouho.





Moderátorka: A jak čtvrteční tragédie u konvoje s humanitární pomocí ztížila další snahy o přísun pomoci?



William Schomburg: Žádná distribuce pomoci by neměla skončit smrtí civilistů a to, co se stalo ve čtvrtek, byla tragédie. Strany konfliktu musí vynaložit veškeré úsilí, aby se humanitární subjekty mohly bezpečně dostat k lidem v nouzi. Doufáme, že se podobná situace nebude opakovat. Doufáme, že se přístup zvýší a že lidé budou moci dostávat věci, které v tuto chvíli zoufale potřebují. Žádná distribuce pomoci by neměla skončit smrtí civilistů a to, co se stalo ve čtvrtek, byla tragédie. Strany konfliktu musí vynaložit veškeré úsilí, aby se humanitární subjekty mohly bezpečně dostat k lidem v nouzi. Doufáme, že se podobná situace nebude opakovat. Doufáme, že se přístup zvýší a že lidé budou moci dostávat věci, které v tuto chvíli zoufale potřebují.





Moderátorka: Jste v Rafáhu, kde podle reportérů zahynulo při izraelském náletu na stan deset Palestinců. Jaké informace se vám o tom podařilo získat?





William Schomburg: Jsme hluboce zarmouceni zprávou, že tam bylo až deset, ne-li více civilistů, kteří byli zabiti při údajném leteckém útoku dnes odpoledne. Snažíme se nyní získat lepší přehled o situaci, ale bez ohledu na to, co si myslím, chci jen zopakovat, že pravidla války jsou jasná a že. civilisté by nikdy neměli být cílem.

0

403

Smutné na tom, že to přichází v tuto chvíli, je to, že se to nejen dalo předvídat, ale bylo to předpovězeno.