K vyřešení problémů s Ruskem potřebuje NATO víc než jen peníze

28. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

Kontraintuitivně platí, že čím více se vynakládá na obranu, zejména v USA a Velké Británii, tím více se síly zmenšují. Důvody spočívají v růstu nákladů na každou položku, od lidí až po přesné zbraně a dokonce i tužky. Tento roční nekontrolovaný růst reálných nákladů pro státy NATO, v závislosti na zemi, se pohybuje mezi 3-7 procenty. Přidejte inflaci a problém se zhoršuje, upozorňuje Harlan Ullman. Kontraintuitivně platí, že čím více se vynakládá na obranu, zejména v USA a Velké Británii, tím více se síly zmenšují. Důvody spočívají v růstu nákladů na každou položku, od lidí až po přesné zbraně a dokonce i tužky. Tento roční nekontrolovaný růst reálných nákladů pro státy NATO, v závislosti na zemi, se pohybuje mezi 3-7 procenty. Přidejte inflaci a problém se zhoršuje,

V USA se námořnictvo snaží dosáhnout počtu 300 lodí, což je o 55 méně, než stanovil Kongres. Ministerstvo obrany se potýká s dramatickými nedostatky v náboru. Britská armáda má něco málo přes 72 000 mužů a bude zredukována na 148 tanků. A Královské námořnictvo, které kdysi vládlo mořím, nyní může spravovat pouze 16 torpédoborců a fregat.

Samozřejmě, že ti členové NATO, kteří nedodrží dvouprocentní závazek, tak musí učinit. To však problém nevyřeší. Při čtení koncepce NATO pro vedení války je jeho šest "outů" – "out-think", "out-excel", "out-fight", "out-pace", "out-partner" a "out-last" – záměrně aspirujících a ignorujících strategii, síly a rozpočty potřebné k zastavení a porážce ruského útoku.

Jedním z logických závěrů je, že před vytažením šekových knížek by vedoucí představitelé NATO mohli vypracovat smysluplnou strategii s klíčovými cíli. Prvním z nich je vybudování cenově dostupných sil schopných porazit ruskou vojenskou agresi. Aby toho strategie dosáhla, musí rozpoznat a integrovat drsnou realitu a omezení, která jsou v současnosti ignorována kvůli mylnému přesvědčení, že vyšší výdaje samy o sobě jsou řešením. Jenže nejsou.

Mezi tyto skutečnosti musí patřit úplnější pochopení schopností a omezení, kterým Rusko čelí. Pokud jsou zprávy pravdivé, Rusko utrpělo na Ukrajině obrovské ztráty na personálu a vybavení. Zatímco Rusko posiluje svou obrannou průmyslovou základnu a má značnou populaci asi 140 milionů, ze které může rekrutovat, má nyní "prázdnou armádu", kterou nelze vyslat do akce mimo Ukrajinu.

Spojeným státům trvalo patnáct let, než se jejich armáda vzpamatovala z Vietnamu. Někteří v NATO předpovídají, že Rusko by mohlo zaútočit na NATO během několika let. Ale buďte opatrní. Bez ohledu na to, jak válka na Ukrajině skončí, na rozdíl od Afghánistánu a Iráku, kdy USA mohly stáhnout své síly domů, se Rusko nemůže zcela stáhnout. Značná část sil zůstane na místě, ať už kvůli vedení partyzánské války, nebo kvůli okupaci částí Ukrajiny a Krymu.

NATO musí také uznat strategickou výhodu, kterou mu přinese členství Finska a Švédska přináší. Rusko nyní musí chránit svou 830 mil dlouhou hranici s Finskem. A Švédsko je z ruské perspektivy dýkou namířenou na Kaliningrad a Petrohrad.

Na počátku 60. let 20. století vyžadovala doktrína "pružné reakce" Kennedyho administrativy vojenské schopnosti prakticky pro všechny úrovně konfliktu, od povstání až po jadernou válku. V návaznosti na to NATO vypracovalo Harmelovu zprávu pojmenovanou po belgickém ministru zahraničí.

Bez ohledu na původ názvu potřebuje NATO novou Harmelovu zprávu, aby zhodnotilo zvýšenou ruskou hrozbu, válku na Ukrajině a její následky. Je třeba vzít v úvahu také Írán, Severní Koreu a Čínu. Například, pokud by USA a Čína vstoupily do války kvůli Tchaj-wanu a kontinentální USA by byly napadeny Čínou, byl by článek 5 uplatněn tak, jak tomu bylo po 11. září?

Role technologií ve válce na Ukrajině musí být integrována, od využití dronů a satelitního internetu Starlink pro komunikaci až po oslnivě zkrácené časové rámce pro nasazení nových typů zbraní. To vše by mělo být začleněno do "dikobrazí obrany", která by zvýšila náklady na jakýkoli ruský útok na NATO, aby byl nepřijatelný. Správně navržená obrana by nutně nepotřebovala další výdaje, jen by přesměrovala, kam peníze půjdou.

Vzhledem k současnému intenzivnímu byrokratickému, politickému a ekonomickému odporu to nebude snadné. Ale nenechte se mýlit. Bez nové strategie nejsou vyšší výdaje NATO řešením.

Zdroj v angličtině: ZDE

0