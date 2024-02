BBC: Kdy vyšle NATO své vojáky na Ukrajinu?

29. 2. 2024

čas čtení 8 minut

Moderátorka, BBC World at One, čtvrtek 29. února 2024, 13 hodin: Prezident Putin varoval, že jakékoli rozmístění západních vojsk na Ukrajině by mělo tragické následky. Jeho výroky v každoročním projevu o stavu země jsou zřejmě reakcí na slova prezidenta Francie Macrona ze začátku tohoto týdne, kdy nevyloučil vyslání západních vojáků na Ukrajinu. Ruský prezident rovněž prohlásil, že západní rétorika hrozí konfliktem s použitím jaderných zbraní a následně zničením civilizace.



Putin: "Začali hovořit o možnosti vyslání vojenských kontingentů NATO na Ukrajinu, ale my si pamatujeme osud, osud těch, kteří kdysi vyslali své kontingenty na území naší země. Nyní však budou následky pro případné intervenční síly mnohem tragičtější.



A oni nakonec musí pochopit, že máme také zbraně. Ano, oni o tom vědí. Nyní. Právě jsem to řekl. Máme také zbraně, které mohou zasáhnout cíle na jejich území."



Steve Rosenberg: Ale ano, téměř jistě. Myslím tím, že Vladimir Putin nezmínil prezidenta Macrona jménem, ale ano, určitě to byla reakce na to, že francouzský prezident nevyloučil nasazení vojenských bot na Ukrajině. A dneska jsme slyšeli takovou nepříliš jemnou narážku od ruského prezidenta, že pokud by k tomu došlo, tak by to Rusko považovalo za ohrožení své národní bezpečnosti, a pak jsme slyšeli ten citát o tragických důsledcích, o hrozbě jaderné války a zničení civilizace.







Moderátorka: Takže, chci říct, ano, rychle se to stupňuje.





Steve Rosenberg: Ano, ale když se vrátíte zpátky za posledních pár let od nevyprovokované invaze Ruska na Ukrajinu v plném rozsahu, tak tam byla řada situací, kdy kremelský vůdce nepříliš jemně naznačil, že Rusko má celou řadu zbraní, včetně jaderných, které by bylo připraveno použít. Pokud by se domnívalo, že je ohrožena jeho bezpečnost.





Teďsi nemyslím, že by Kreml věřil, že je to bezprostřední problém, ale Vladimir Putin s tímto varováním přesto rychle přichází.





Moderátorka: Tyhle věci se obvykle odehrávají podle velmi precizního scénáře. Vvám bylo dovoleno se vmísit mezi delegáty?





Steve Rosenberg: Ano, byli jsme v té budově, a když vyšli ven, senátoři a poslanci, mohli jsme s nimi mluvit, měli jsme přístup k lidem, ke kterým normálně přístup nemáme. A já jsem se ptal vysokých představitelů, víte, když se mluví o stavu národa. Co si myslíte o stavu národa po smrti Alexeje Navalného ve vězení? Jeden senátor řekl: "Já se k tomu nebudu vyjadřovat." Jiný senátor řekl: "Kdo je Alexej Navalnyj?" a pak se odpotácel a další mi řekl: "Víte, Rusko jde správným směrem." Takže různé reakce tamních ruských představitelů.

Moderátorka: Steve Rosenbergu, děkuji mnohokrát. No, začátkem tohoto týdne německý kancléř prozradil, že britští vojáci jsou na Ukrajině a pomáhají střílet raketami Storm Shadow. Stejně tak, jak řekl, francouzské jednotky. Vyjádřil se tak, když vysvětloval, proč Německo nedodá své ekvivalentní zbraňové systémy. Bývalý britský ministr obrany Ben Wallace se rozzuřil, kritizoval Německo za to, že znovu a znovu pomáhá Ukrajině až jako poslední, a naznačil, že když jsou odhaleny výmluvy Olafa Schultze, vyrukuje nejen s nebezpečným používáním faktů, ale také často s nesprávnými fakty, řekl.





Teď se k nám připojuje generál Sir Richard Barron's, bývalý velitel brtiské armády. Ben Wallace naznačuje, že jde o nesprávná fakta. Ale bývalý náměstek britského ministra obrany Tobias Elwood to označil za flagrantní zneužití zpravodajských informací. Myslíte si, že je pravda, že s obsluhou těchto zbraňových systémů pomáhají britští vojáci?





Generál Richard Barron: Tak já si myslím, že bychom měli být velmi opatrní v tom, jak definujeme pomoc při obsluze, protože střely Storm Shadow jsou velmi sofistikovaný nástroj, který stojí asi dva a půl milionu liber za jedny raketu a není to něco, co byste mohli jen tak poslat poštou na Ukrajinu. Takže v určitém okamžiku předání těchto zbraní Ukrajině, i když v malém množství, vyžaduje určité úsilí. Ukázat Ukrajincům, jak se ty rakety používají, to je něco úplně jiného, hluboce odlišného od pomoci jim je namířit na konkrétní ruský cíl na Ukrajině, to by byl ekvivalent nasazení vojenských bot NATO na Ukrajině. Takže si myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by britské síly překročily tento konkrétní práh.





Moderátorka: Chci říct, že vzhledem k tomu, co jsme právě slyšeli od prezidenta Putina o tom, že je připraven sáhnout po jaderné spoušti, může to způsobit velké škody, takováto slova?





Generál Richard Barron: Takže si myslím, že to ukazuje na to, co se stává mnohem obtížnější situací kolem války na Ukrajině, kde se iniciativa na bojišti nyní zjevně mírně vrátila zpět k Rusku, které dělá malé pokroky a organizuje své síly s cílem zahájit ofenzívu někdy pravděpodobně kolem května. Většina lidí si to vykládá tak, že Rusko není silné, muselo by zásadním způsobem prolomit ukrajinské linie a začít nekontrolovaně exploatovat na západ, ale pokud by k tomu došlo, pak se válka dostane do míst, kde si s ní nikdo neví rady.







Prezident Macron hovoří o potenciálu, kdy by na Ukrajině byly síly NATO, což pravděpodobně naznačuje rostoucí míru obav a mělo by nám být jasné, že pokud Ukrajina na bojišti selhá, okamžitě se objeví požadavky na bezletovou zónu, což bylo vždy odmítáno, a NATO by si pak muselo vybrat, v jakém okamžiku se postaví proti neomezenému ruskému postupu, což teď prostě není pravděpodobné, ale -









Moderátorka: Ale dokázal byste si představit bod, kdy byste uvažoval o tom, že by vojska NATO měla jít na Ukrajinu?





Generál Richard Barron: Kardinálním bodem celé této války bylo, že to nikdy nesmí být válka mezi Ruskem a NATO, protože by byla strašná a univerzálního rozsahu a důsledků, které by pro většinu lidí byly neúnosné a potenciálně nezvládnutelné. Čím více však Ukrajina není schopna se úspěšně bránit, tím větší jsou šance na podobné otázky.





Moderátorka: Dobře, ale já se na vás snažím naléhat: Z toho, co jste právě řekl, vyplývá, že tato otázka bude vznesena, a vy byste řekl, že ne, že by bylo lepší, aby Rusko Ukrajinu ovládlo, než aby čelilo NATO?





Generál Richard Barron: Ne, myslím, že otázka, před kterou teď všichni stojí, je vzhledem k vyvíjející se křehkosti ukrajinské obrany, pokud jde o počty lidí, kteří musí bojovat, a množství munice a množství vybavení, a vy jste tuto debatu sledovali například v americkém Kongresu už několik měsíců, nejlepším výsledkem pro Ukrajinu a pro NATO je zajistit, aby Ukrajina měla prostředky k úspěšné obraně proti tomu, co se teď jemně, ale ještě ne rozhodujícím způsobem vyvíjí jako ruský potenciál v letech 2024 až 2025. Pokud se to podaří, pak není a nikdy nebude možné uvažovat o tom, že by se NATO přímo angažovalo proti Rusku. Tato otázka vyvstane, pokud Západ odvede tak hroznou práci při podpoře Ukrajiny, že Rusko prorazí, a to by tedy byla rána, kterou by si NATO způsobilo samo.







Moderátorka: Generále sire Richarde Barronsi, děkuji vám.







Zdroj v angličtině ZDE (od minuty 33.27)

