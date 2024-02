Západní vlády se vůči Palestincům chovají naprosto ostudně a je to vážný celosvětový problém, který nás postihne všechny

22. 2. 2024

Ve středu měl být v Dolní sněmovně den opoziční Skotské nacionální strany, která měla mít právo předložit parlamentu k hlasování svou rezoluci požadující bezpodmínečné příměří v Gaze. Znamenalo by to, že by proti vedení Labouristické strany hlasovala pravděpodobně více než stovka labouristických poslanců, kteří by hlasovali pro skotskou rezoluci. Proto, zdá se, vedení Labouristické strany vyhrožování předsedu Dolní sněmovny, aby nepovolil hlasování o skotské rezoluci a namísto povolil hlasování o labouristické revoluci o Gaze (která byla v podstatě téměř totožná). Jednání parlamentu skončilo skandálem a chaosem.



K tomu se vyjádřil v rozhovoru v Channel 4 News ve středu večer palestinský velvyslanec v Británii Husam Zomlot. Všechno co říká, je nesmírně závažné:





Husam Zomlot: Nejenže to není dobrý den pro Dolní sněmovnu, ale ani pro Spojené království. Není to dobrý den pro lidstvo, když vidíme tento chaos v Dolní sněmovně. Je to opravdu, ale opravdu britská politika na svém dně. Je to ostudné a hanebné, že poslanci debatují o tom, zda mají vyzvat k okamžitému příměří poté, co bylo 100 000 Palestinců zabito, zmrzačeno, zraněno, poté, co bylo zničeno 70 % jejich domů. Poté, co bylo vybombardováno celé jejich zdravotnictví, zničeno celé jejich školství, a pak přijde Mezinárodní soudní dvůr a řekne, že Izrael je nyní oficiálně souzen za genocidu, protože případ proti Izraeli za genocidu je věrohodný, a přesto Westminster stále ještě debatuje a politikaří. Poslanci dnes večer všem ukázali, že hájí a chrání svou kariéru, místo aby hájili a chránili děti, naši lidskost a odpovědnost Spojeného království podle mezinárodního práva.







Moderátor: Jaký by byl rozdíl, kdyby poslanci souhlasili a vyzvali k okamžitému příměří? Izrael by neposlechl, Hamás by neposlechl.





Husam Zomlot: Pokud si na vteřinu myslíte, že by Izrael byl schopen páchat všechna tato zvěrstva po dobu 75 let bez tiché podpory zemí, jako jsou Spojené království a USA, zamyslete se znovu. Izrael byl vytvořen Spojeným královstvím. Bylo to právě prohlášení Spojeného království, které Izraeli umožnilo tyto činy provádět. A od té doby USA a Spojené království a ostatní Západ tuto podporu jen zintenzivnily. Viděli jste, co včera udělaly USA a Rada bezpečnosti, která se postavila proti okamžitému příměří s využitím práva veta po milionté, odmítla zastavit, ukončit genocidu, a proto je to umožnění genocidy.







Moderátor: Myslíte si, že by izraelská vláda přestala?





Husam Zomlot: Izraelská vláda přestane teprve tehdy, až se Británie sama začne brát vážně jako aktér na mezinárodní scéně. To, co se děje, se netýká jen palestinského lidu. To, co se děje, se dotkne nás všech. Bude se to točit ve spirále, v regionálním i globálním měřítku. A říkám to s přesvědčením. A proto, pokud bude Velká Británie právě teď sedět se založenýma rukama, jak jsme dnes viděli, ten chaos v parlamentu, pokud se politici budou dál dohadovat, debatovat o tom, jestli Izrael porušil mezinárodní právo, když vláda předložila návrh jen proto, aby politikařila a popíchla labouristy a SNP, a v tom návrhu odsuzují Palestince. A nezmíní se ani po 136 dnech o zvěrstvech, o genocidě, která je páchána, ale víte, ti politici to nemyslí vážně, ale nezastupují skutečné lidi. Právě jsem se vrátil z Westminsterského náměstí. Viděl jsem tisíce Britů tam demonstrovat za Palestinu. Viděl jsem vaše občany. To jsou skuteční zástupci, kteří teď věří, že jde o naši lidskost. Nejde jen o politiku.





Moderátor: Ale blokem, který jistě brání těmto západním vládám říci něco jasnějšího o příměří, které chtějí, je také skutečnost, že Hamás dal jasně najevo, že o příměří nemá zájem. Stále drží ta rukojmí. Stále má v úmyslu pokračovat v útocích na Izrael. Ale dokud bude zastávat tento postoj, je příměří pouze jednostranné.





Husam Zomlot: To vůbec není přesné. Příměří je příměří. Neexistují žádné dvě strany -







Husam Zomlot: Podle Katařanů a Egypťanů a Američanů Hamás souhlasil a na stole Netanjahua v Izraeli už tolik týdnů leží dohoda, že se vymění rukojmí, že dočasné příměří bude platit 45 dní, pak bude následovat politické jednání, aby se přešlo k trvalému příměří, . Když jsme diskutovali o hlavní příčině toho všeho, je to Netanjahu, který nechce zastavit tuhle válku, protože ví, že v okamžiku, kdy zastaví tuhle válku. je vyřízen. Je pryč, a proto je to zájem jedné osoby a tato jedna osoba nás všechny zatahuje do tohoto bezprecedentního propadu v naší lidskosti a nebezpečí a existenčního, existenčního nebezpečí pro náš mezinárodní řád a pro lidi, kteří budou páchat další zvěrstva.





Mám na mysli nová pravidla války, která normalizují masové vraždění dětí. To je velmi vážné. Je to velmi vážné a západní vlády, jako je Velká Británie, jsou nedůsledné. Myslím tím, že jeden den říkají, že chtějí okamžitě zastavit boje, včetně premiéra Rishiho Sunaka, ministra zahraničí, lorda Camerona a všech, a druhý den se zdrží hlasování v Radě bezpečnosti. Jeden den říkají, že se chceme zaměřit na humanitární aspekt, a pak zruší financování UNRWA, což je největší agentura, která poskytuje palestinskou humanitární pomoc. Jeden den řeknou, že chceme sankcionovat nelegální izraelské osadníky, a druhý den prosazují návrh, ne návrh, zákon v britském parlamentu, který se nyní dostává do závěrečné fáze, aby neutralizovali jakoukoli odpovědnost izraelských osadníků a osad. Prostě Neexistuje žádná politika ani v USA, kterou by Netanjahu slyšel. V okamžiku, kdy nebudeme Netanjahuovi posílat zbraně, začne naslouchat.

