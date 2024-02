Soudy jsou pro skutečné Brity. Pro snědé dívky - život bez státní příslušnosti v uprchlickém táboře

24. 2. 2024 / Tomasz Oryński

Shamima Begumová je dívka narozená v Londýně, která před devíti lety ve věku 15 let utekla od rodičů, a připojila se k Islámskému státu . Chtěla se stát matkou dětí mučedníků. Ve čtvrtek britský soud rozhodl, že zbavit ji britského občanství bylo to správné rozhodnutí. Domnívám se, že je to pro Británii den velké hanby. Proč?

(Pozn. JČ: To komunistické režimy zbavovaly lidi občanství za jejich názory. Kundera. Solženicyn.)



Žil jsem ve Skotsku sedmnáct let. Miluji tuto zemi a bylo by mi ctí, kdybych se mohla stát občanem Skotské republiky. Nikdy jsem se však nepokusil získat britský pas. Stát se poddaným královny Alžběty II. mě nějak nelákalo. Protože její země nebyla zemí, jejímž občanem bych chtěl být. A tento případ to opět potvrzuje. Žil jsem ve Skotsku sedmnáct let. Miluji tuto zemi a bylo by mi ctí, kdybych se mohla stát občanem Skotské republiky. Nikdy jsem se však nepokusil získat britský pas. Stát se poddaným královny Alžběty II. mě nějak nelákalo. Protože její země nebyla zemí, jejímž občanem bych chtěl být. A tento případ to opět potvrzuje.



Shamima Begumová byla zbavena občanství v souladu s některými zákony zavedenými v 80. letech, které umožňují zbavit lidi britského občanství, pokud představují bezpečnostní riziko. Existuje však námitka: občanství můžete být zbaveni pouze v případě, že jste naturalizovaní, nebo pokud máte dvojí občanství. Pokud jste tedy přišli do Británie později v životě, můžete být vyhoštěni, i když byste se tím stali osobou bez státní příslušnosti. Pokud jste se však narodili jako Britové a britský pas je jediný, který máte, můžete se cítit bezpečně.



Protože Shamima Begunová se narodila v Londýně a nikdy neměla jiné občanství než britské. Ale soud a tehdejší ministr Sajid Javid rozhodli, že "jelikož její otec pocházel z Bangladéše, může o občanství požádat tam". To o dnešní Británii hodně vypovídá, protože to znamená, že i když jste se narodili jako občan, stát na vás může pohlížet jako na občana druhé kategorie.





(Pozn. JČ: Lord Sumption, vysoký britský soudce, ve čtvrtek v rozhlase BBC, v pořadu World at One, poukázal na to, že argument s údajným pákistánským občanstvím Shamimy Bagum byl od začátku falešný a že ho nemá. Jak je tedy možné, že soud nyní potvrdil, že Javidovo rozhodnutí zbavit ji občanství bylo správné?)



A je tu ještě jedna věc. Představme si, že nemluvíme o nenápadné dívce jihoasijského původu. Představme si, že se jmenuje Emily O'Connorová, je irského původu a vypadá takto:





Shamima Begumová udělala chybu, když utekla z domova a přidala se k ISIS. O tom není pochyb. Opravdu toho dnes lituje? Nebo je snad stále tajně radikální islamistkou? To nevíme. A ani se to nedozvíme. Protože i když je (byla) britskou občankou, její vlastní země, země, kde se narodila a vyrostla, jí odmítá právo postavit ji před soud a soudit ji za její zločiny.



Soudy a vězení, kde se musí dodržovat lidská práva, jsou určeny nám, skutečným Britům. Pro tebe, hnědé hovádko, je to život bez státní příslušnosti v uprchlickém táboře někde v Sýrii.



Někdo mi na Twitteru tvrdil, že tento zákon, kterým byla zbavena občanství, je dobrý, protože umožňuje odebrat britský pas ruskému oligarchovi. Ale byl ten zákon někdy použit k tomuto účelu? Rusové, dokonce ani ti, kteří jsou obviněni z toho, že jsou agenty KGB, nejsou z Británie deportováni. Jsou povyšováni do Horní sněmovny a všichni je musí oslovovat lorde. Ale i kdyby se Velká Británie jednoho dne rozhodla, že už nechce těžit ze špinavých ruských peněz, a všechny oligarchy vyhostila, prostě by se přestěhovali na Kypr, do Monaka, do Izraele nebo do nějaké tropické země. Tím by ničeho nedosáhli. Pokud na ně Velká Británie něco měla, měli by být postaveni před soud. Pokud nemá, tak - protože základní pravidlo zní: nevinen, dokud se neprokáže vina - proč by jim měla být odebrána občanská práva?



Shamima Begumová si zničila život jedním hloupým rozhodnutím, které učinila ještě jako dítě. Ale jsou to Britové, kdo by se měl stydět. Já se naštěstí nemusím. Nikdy jsem nedostal jejich pas.



Ilustrace vytvořené pomocí umělé inteligence





Zdroj v angličtině ZDE



Jak myslíte, že by jí britský stát tak rád odebral pas? Argumentovali by: "Může si zkusit zažádat jen o ten irský?". Mám podezření, že ne. Mluvili bychom o nevinné dívce, která se stala obětí zlých radikálních muslimských groomerů. Begumová takové štěstí neměla: nenarodila se jako běloška.Argument "ona nebo on se sice narodil v Británii, ale ve skutečnosti není Brit" může být použit pro velkou část britské společnosti. Rishi Sunak, Kemi Badenochová, Suella Bravermanová, James Cleverly, Claire Coutinho - jen v současné vládě je několik ministrů, jejichž rodiče se narodili jinde (a musím přiznat, že jsem trochu podváděl a zkontroloval jen ty, kteří mají tmavší pleť). Dovedeme si představit, že by některý z nich byl zbaven britského občanství? Není to tak vymyšlený problém. Například Sajid Javid musel nedávno s ostudou odstoupit z funkce poté, co vyšlo najevo, že podváděl na daních. Jistě se jedná o podvod, není řádným občanem věřícím ve svou zemi. Měl by být deportován, protože jeho otec pocházel z Pákistánu?Nebo si vezměme Borise Johnsona. Ten je naprosto nezodpovědný. Právě za jeho vlády brexit - který byl od začátku špatným nápadem - skončil pro zemi naprostou katastrofou. A je přesvědčen, že návrat Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta by byl "tím, co svět potřebuje". Tento člověk je jednoznačně problém. Možná by ho Británie měla zbavit občanství i z důvodu národní bezpečnosti? Jeho dědeček byl Turek, takže by vždycky mohl požádat Erdogana o pas... Kam až bychom mohli dotáhnout "on nebo ona není ve skutečnosti Brit, protože její nebo jeho předkové sem přišli odjinud"?Ale vraťme se k Shamimě Begumové. Jak už jsem zmínil, o britský pas jsem nikdy nežádal. Ale mnoho mých evropských přátel tak učinilo. A mohu se vsadit, že každý Východoevropan v Británii alespoň jednou v životě slyšel - nebo četl -, že "britský pas sice dostat můžeš, ale nikdy nebudeš jedním z nás". Jsem si docela jist, že Begumová jako asijská dívka vyrůstající v Londýně to slyšela mnohokrát. Jak je vidět, neříkají to jen rasističtí důchodci: i pro stát jsou někteří občané rovnější než jiní. Je za těchto okolností pro někoho překvapením, že byla tak náchylná k tomu, aby ji islámští radikálové vychovávali k představě světa, kde jsou to právě muslimové, kdo jsou lepší lidé?Tento případ má ještě jeden aspekt. Před několika lety, kdy se její případ skloňoval ve všech pádech, byl často zmiňován její bangladéšský původ. Média tuto zemi označovala za "bývalou součást britského impéria". Vzpomínám si, že můj chorvatský kamarád z toho šílel. "Kdybych se náhodou - z nějakého důvodu - dostal do okruhu zájmu britského tisku, označovali by zemi mého původu za bývalou součást Rakouska-Uherska?" - divil se. I to vypovídá mnohé o tom, jak Británie vnímá svět.