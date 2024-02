Experti OSN jsou zděšeni údajným porušováním lidských práv palestinských žen a dívek

23. 2. 2024

ŽENEVA - Experti OSN* vyjádřili znepokojení nad věrohodnými obviněními z hrubého porušování lidských práv, kterému jsou opakovaně vystavovány palestinské ženy a dívky v pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu.



Podle obdržených informací byly palestinské ženy a dívky v Gaze údajně svévolně popraveny, často společně s rodinnými příslušníky, včetně jejich dětí. "Jsme šokováni zprávami o záměrném cílení a mimosoudním zabíjení palestinských žen a dětí v místech, kde hledaly útočiště, nebo při útěku. Některé z nich údajně držely bílé kusy látky, když je izraelská armáda nebo přidružené síly zabily," uvedli experti.

Odborníci vyjádřili vážné znepokojení nad svévolným zadržováním stovek palestinských žen a dívek, včetně obránců lidských práv, novinářů a humanitárních pracovníků, v Gaze a na Západním břehu Jordánu od 7. října. Mnohé z nich byly údajně vystaveny nelidskému a ponižujícímu zacházení, byly jim odepřeny menstruační vložky, potraviny a léky a byly surově zbity. Nejméně jednou byly palestinské ženy zadržené v Gaze údajně drženy v kleci v dešti a chladu, bez jídla.



"Jsme obzvláště znepokojeni zprávami o tom, že zadržované palestinské ženy a dívky byly rovněž vystaveny četným formám sexuálního násilí, například byly svlečeny do naha a prohledávány příslušníky izraelské armády mužského pohlaví. Nejméně dvě zadržené Palestinky byly údajně znásilněny, zatímco dalším bylo údajně vyhrožováno znásilněním a sexuálním násilím," uvedli odborníci. Poznamenali také, že izraelská armáda údajně pořídila fotografie zadržených žen v ponižujících podmínkách a umístila je na internet.



Odborníci vyjádřili znepokojení nad tím, že neznámý počet palestinských žen a dětí, včetně dívek, se údajně po kontaktu s izraelskou armádou v Gaze ztratil. "Existují znepokojivé zprávy o nejméně jednom kojenci ženského pohlaví násilně převezeném izraelskou armádou do Izraele a o dětech oddělených od rodičů, jejichž místo pobytu zůstává neznámé," uvedli.



"Připomínáme izraelské vládě její povinnost dodržovat právo palestinských žen a dívek na život, bezpečí, zdraví a důstojnost a zajistit, aby nikdo nebyl vystaven násilí, mučení, špatnému nebo ponižujícímu zacházení, včetně sexuálního násilí," uvedli experti.



Vyzvali k nezávislému, nestrannému, rychlému, důkladnému a účinnému vyšetřování těchto obvinění a ke spolupráci Izraele při tomto vyšetřování.



"Ve svém souhrnu mohou tyto údajné činy představovat závažné porušení mezinárodních lidských práv a humanitárního práva a představují závažné zločiny podle mezinárodního trestního práva, které by mohly být stíhány podle Římského statutu," uvedli odborníci. "Osoby odpovědné za tyto zjevné zločiny musí být pohnány k odpovědnosti a oběti a jejich rodiny mají nárok na plné odškodnění a spravedlnost," dodali.



* Odborníci: Reem Alsalem, zvláštní zpravodajka pro násilí na ženách a dívkách, jeho příčiny a důsledky; Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka pro situaci v oblasti lidských práv na palestinských územích okupovaných od roku 1967; Dorothy Estrada Tanck (předsedkyně), Claudia Flores, Ivana Krstić, Haina Lu a Laura Nyirinkindi, pracovní skupina pro diskriminaci žen a dívek.





Tito odborníci jsou součástí takzvaných zvláštních postupů Rady pro lidská práva. Zvláštní postupy, největší sbor nezávislých odborníků v systému OSN pro lidská práva, je obecný název pro nezávislé mechanismy Rady pro lidská práva pro zjišťování a monitorování skutečností. Držitelé mandátu zvláštních postupů jsou nezávislí odborníci na lidská práva, které Rada pro lidská práva jmenuje, aby se zabývali buď situacemi v konkrétních zemích, nebo tematickými otázkami ve všech částech světa. Odborníci na zvláštní postupy pracují na dobrovolné bázi; nejsou zaměstnanci OSN a za svou práci nedostávají plat. Jsou nezávislí na jakékoli vládě nebo organizaci a pracují jako jednotlivci.







Zdroj v angličtině ZDE

