Rasismus na pivních podtáccích v Česku

23. 2. 2024

čas čtení 4 minuty

Si ho všiml švédský novinář Hynek Pallas: Muriel Blaive píše, že v důsledku tohoto článku pražská kavárna Louvre přestala prodávat pivo Bernard.



Pivo je nejviditelnějším vývozním artiklem České republiky. Jeho marketing se však na místní a mezinárodní úrovni výrazně liší.



Hynek Pallas: V Česku jsou pivní tácky extremistickou propagandou

V době, kdy populární česká značka piva vstupuje do debaty o svobodě slova, se pod statisíci půllitrů v Česku šíří extremistická propaganda. V zahraničí se ale taková věc nepropaguje, píše Hynek Pallas. Pivo je nejviditelnějším vývozním artiklem České republiky. Jeho marketing se však na místní a mezinárodní úrovni výrazně liší.V době, kdy populární česká značka piva vstupuje do debaty o svobodě slova, se pod statisíci půllitrů v Česku šíří extremistická propaganda. V zahraničí se ale taková věc nepropaguje, píše Hynek Pallas.



"Existují pouze dvě pohlaví. Ostatní jsou duchovní vady." Číšník odložil pražmu a tácek s pivem stejným rozmáchlým pohybem - jak to umí jen číšník v české hospodě. Takže mi trvalo několik doušků, než jsem si uvědomil, co mi tím chtěl říct.



Pivo je nejviditelnějším vývozním artiklem České republiky. I přes konkurenci mikropivovarů ipor je ve švédských hospodách stále standardem. A je prodáváno jako součást české identity - stejně jako náš "Bullerbyn". Když například švédský dodavatel piva Galatea na svých webových stránkách popisuje oblíbenou značku Bernard, dozvíme se vše o "řemeslné zručnosti a tradici". Méně informací je už o tom, jakou politiku tento konkrétní pivovar a jeho majitelé doma - prostřednictvím svého piva - pěstují.



V Česku jsou nejkrásnější pivní podtácky zdobené logem hospody. Jako třeba pražský Zlatý tygr - kde byl spisovatel Bohumil Hrabal štamgastem a z drbů svých hostů udělal literaturu pivní kultury - s černou siluetou tygra.



Majitel pivovaru Bernard Stanislav Bernard místo toho viděl v pivních podtáccích masově komunikační potenciál poté, co byly tácky zdobené pin-upy obviněny z rasismu a sexismu. Rychle získal marketingová ocenění. A navázal podtácky s černou tváří a afro parukou prodávající tmavé pivo se sloganem: "Nejlepší černoch je Bernard z Humpolce" (domovské město pivovaru).



Číšník v mé místní hospodě pokrčil rameny: "Kritika přitahuje pozornost. Ještě horší je, když pochází z ze Švédska. Pak si příznivci řeknou, že odvážný český humor je ohrožen EU".



Příznačné je, že "odvaha" nepřesahuje hranice České republiky. Provokace na chlapeckém pokoji nikdy nejsou součástí zahraničního marketingu.



Podtácek se objevil poté, co pravicový terorista zavraždil dva gaye před gay barem v Bratislavě na Slovensku.



Po poslední sérii podtácků Bernard je ale nejvyšší čas říct vám o tomto exportním českém skvostu něco víc. Minulý týden se ve spojení s organizací s honosným názvem pro svobodu projevu objevily podtácky s citátem o mentálních vadách. Sdělení pochází ze smazaného tweetu - cenzury, které prý věnují pozornost. Na dalším podtáckách z této série je pravicový extremista Tommy Robinson. Další oběť cenzury, jak vyplývá z webových stránek organizace. Tamtéž nacházím pochvalu Maďarska, které údajně působí proti cenzuře. Ale ani slabiku o tvrdých cenzurních zákonech, které Maďarsko zavedlo v oblasti LGBTQ.



Podtácek se objevil poté, co pravicový terorista zavraždil dva gaye před gay barem v Bratislavě na Slovensku. Následovaly demonstrace a debata v Praze. Český týdeník zdobí neprůstřelné vesty v duhových barvách. Téma života LGBTI v České republice má titulek: "Nestěžuji si, ale nikomu jinému bych to nepřál".



Nedávno jsem vedl rozhovor s režisérkou Terezou Nvotovou, jejíž lidový horor "Noční panna" ukazuje, jak se na Slovensku udržují genderové role a strach z neznámého. Řekla mi, že mnoho slovenských kulturních pracovníků žijících v Praze pochází z komunity LGBTI. Je pochopitelné, že týden po teroristickém útoku slovenský parlament odhlasoval návrh na rozšíření práv. Ministr financí napsal na Facebook příspěvek, ve kterém uvedl, že je skutečně heterosexuál. Za jásotu "protestujících za rodinné hodnoty" a restaurací vyhazujících líbající se páry stejného pohlaví.





V České republice je situace spíše decentnější. Třeba jak jeden méně liberální časopis právě umístil sládka na obálku s titulkem "vizionář". Ale hranicí jemnosti může být extremistická propaganda šířená pod statisíci půllitry piva. Nebo - abychom si vypůjčili z marketingu dodavatele Galatea Bernard - si snad švédští restauratéři a pivaři myslí, že i ono dodává "zlatý hřeb každodennímu životu"?







Zdroj ve švédštině ZDE

1