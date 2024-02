V Británii se aktivizuje ultrapravice v Konzervativní straně

24. 2. 2024

Několik ultrapravicových poslanců z Konzervativní strany se shodou okolností snaží v těchto dnech v Británii vyvolávat ve společnosti konflikty a nenávist. Vysoce kontroverzní bývalá ultrapravicová ministryně vnitra, vášnivá zastánkyěn brexitu Suella Braverman, sdělila listu Daily Telegraph, což už vůbec nejsou noviny, ale publikační nástroj pro šíření různých bigotních lží, že "v Británii nyní vládnou islamisté". Bravermanová považuje za islamisty kohokoliv, kdo, jakkoliv mírně, protestuje proti izraelskému vraždění civilistů v Gaze a srovnávání tohoto pásma se zemí. Zároveň usiluje tato dcera imingrantů o naprostý zákaz imigrace a vyhoštění cizinců.

Totéž právě zopakoval v problematické ultrapravicové televizi GB News ultrapravicový konzervativní poslanec Lee Anderson, který tam tvrdil, že "islamisté" získali kontrolu nad londýnským primátorem Sadiqem Khanem, zase, protože nenařizuje policii, aby zasahovala proti demonstracím na obranu Gazy. Kdokoliv se staví proti vraždění civilistů v Gaze, je i podle Andersona "islamista".



Labouristická strana vyzvala Konzervativní stranu, aby za tyto výroky Andersona ze své strany vyloučila. Anneliese Doddsová, vysoká činitelkalabouristů, řekla:"Výroky Lee Andersona jsou jednoznačně rasistické a islamofobní. Rishi Sunak ho musí okamžitě vyloučit z Konzervativní strany. Pokud bude příliš slabý, lidé si udělají vlastní názor na dnešní Konzervativní stranu."





Tan Dhesi, stínový ministr pro export, prohlásil: "Vzhledem k nedávnému nárůstu islamofobie a antisemitismu a k horečnaté atmosféře v naší zemi je politováníhodné, že zvolený poslanec může otevřeně pronášet taková pobuřující a konflikty vyvolávající výroky; zejména vůči Sadiqu Khanovi, který udělal tolik pro podporu soudržnosti komunity a boj proti zločinům z nenávisti."



Zpráva zveřejněná tento týden konstatuje, že protimuslimská nenávist ve Spojeném království se za čtyři měsíce od útoků Hamásu více než ztrojnásobila. Charitativní organizace Tell Mama zaznamenala mezi 7. říjnem a 7. únorem 2 010 islamofobních incidentů, zatímco ve stejném období loňského roku jich bylo 600.



Rob Blackie, kandidát liberálních demokratů na starostu Londýna, obvinil Andersona z "šíření nebezpečných konspiračních teorií" a také požadoval, aby byl vyloučen z Konzervativní strany.







Anderson byl do poloviny ledna byl místopředsedou Konzervativní strany, ale z této funkce odstoupil kvůli hlasování o vládní politice deportací imigrantů do Rwandy, protože ji považuje za příliš mírnou.







A do třetice, Liz Truss, krátkodobá britská konzervativní premiérka z roku 2022, vystoupila v USA s bývalým Trumpovým stratégem Stevem Bannonem, vyjádřila se, že Joe Bidena je nutno "vykopnout z prezidentské funcke" a hovořila o "hlubokém státu", který ji v roce 2022 údajně zbavil moci.





Labouristé požadují, aby Rishi Sunak proti Liz Trussové zasáhl za to, že vystoupila po boku krajně pravicového komentátora Steva Bannona a šířila konspirační teorie o "hlubokém státu".



Během vystoupení na Konzervativní politické akční konferenci (Cpac v americkém Marylandu řekla, že její ukltrapravicové křídlo britských konzervativců potřebuje "větší bazuku", aby se postavilo "nepřátelskému prostředí", v němž působí, a zaútočila na instituce, které jí podle jejích slov znemožnily činnost.



Trussová tvrdila, že v Británii levice infiltrovala veřejné i soukromé instituce, ovládla "hluboký stát" a sabotovala její snahy o snížení daní a zmenšení vlády.



Trussovou ve skutečnosti donutila odejít z premiérské funkce její vlastní strana poté, co její ministr financí předložil rozpočet v hodnotě 45 miliard liber nepokrytých daňových škrtů, které rozpoutaly hospodářský chaos, způsobily prudký růst úrokových sazeb a způsobily, že lidé musejí nyní platit více za své hypotéky.



Jonathan Ashworth, finanční odborník Labouristické strany, konstatoval: "Poté, co Trussová rozbila ekonomiku a způsobila raketový růst hypoték, nyní se Stevem Bannonem šíří konspirační teorie a stojí v čele potrhlé okrajové skupiny, která chce znovu ovládnout Konzervativní stranu."



Liberální demokraté vyzvali Trussovou, aby vrátila příspěvek 115 000 liber na život po odchodu z premiérské funkce.



"Tato láska Konzervativní strany k pravicové americké politice je jako zpomaleně sledovat vznikající autonehodu. Tyto bizarní konspirační teorie, kterými se Trussová a její spolčení ohánějí, by neměly mít v britské politice místo. Voliči od těchto nesmyslů utečou na míle daleko," prohlásila Daisy Cooperová, místopředsedkyně Liberálnědemokratické strany.



"Liz Trussová se nikdy nehodila na funkci premiérky a rozhodně se neměla dostat obrovský finanční příspěvek z peněz daňových poplatníků. Představuje to další facku všem, kteří kvůli její katastrofální politice platí o stovky liber měsíčně více na hypotékách."





Televize GB News je dovolováno, aby porušovala pravidla nestrannosti, stěžují si vysoce postavení představitelé jiných televizních stanic



Patří mezi ně bývalý šéf ITN Stewart Purvis a moderátor Adam Boulton, kteří vyjádřili znepokojení nad tím, že v pořadech GB News vystupují konzervativní poslanci, kteří v některých případech vedou rozhovory mezi sebou.



GB News v současné době čelí 13 vyšetřováním Ofcomu v souvislosti s obviněními z nedostatku nestrannosti aférovosti , která v několika případech souvisejí s pořady uváděnými konzervativními poslanci



