O pojetí žen ve Francii po druhé světové válce

23. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

Často narážím na jakousi podivnou představu neměnnosti, jako by naše civilizace během posledních dvou set neprodělávala obrovské změny. Tam či onde je demokracie prý zcela nemožná (v roce 1940 by asi málokdo věřil v dnešní podobu Bavorska), jako by na Západě byla vždycky. Konkrétní procento populace na gymnáziích je přirozený stav, jako by tu tisíce let nebyla masová negramotnost. Snad nejvíce se to ovšem projevuje v otázce tzv. přirozenosti žen, menšin, lidských práv.