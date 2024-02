Tři největší čínské banky odmítají přijímat platby z Ruska

23. 2. 2024

Čínské banky Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) a Bank of China přestaly přijímat platby od ruských úvěrových institucí, na které se vztahují sankce, sdělili Izvestijím obchodní zástupci a zdroj z jednoho z podnikatelských sdružení.