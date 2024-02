Srazí Netanjahu Bidena na kolena?

22. 2. 2024

Kabinet izraelského premiéra Bibiho Netanjahua je plný náboženských extremistů, kteří věří, že brutalita Izraele v Gaze se řídí Božím příkazem. Podle knihy Jozue v hebrejské Bibli, kterou vědci datují do 7. století př. n. l., Bůh zaslíbil zemi židovskému národu a nařídil mu, aby zničil ostatní národy žijící v zaslíbené zemi. Tento text dnes používají extrémní nacionalisté v Izraeli, včetně mnoha z přibližně 700 000 izraelských osadníků žijících na okupovaných palestinských územích, a to v rozporu s mezinárodním právem. Netanjahu v 21. století prosazuje náboženskou ideologii ze 7. století př. n. l., míní ekonom Jeffrey Sachs.

Samozřejmě, že drtivá většina dnešního světa, včetně drtivé většiny Američanů, nepřemýšlí jako izraelští náboženští fanatikové. Svět se mnohem více zajímá o Úmluvu o genocidě z roku 1948 než o genocidy údajně stanovené Bohem v knize Jozue. Neuznávají biblickou myšlenku, že by Izrael měl zabíjet nebo vyhánět obyvatele Palestiny z jejich vlastní země. Řešení dvou států je deklarovanou politikou světového společenství.

Prezident Joe Biden se tak ocitl mezi mocnou izraelskou lobby a názorem amerických voličů a světového společenství. Vzhledem k síle izraelské lobby a částkám, které vynakládá na příspěvky na volební kampaně, se Biden snaží mít obojí: podporovat Izrael, ale neschvalovat izraelský extremismus. Biden a ministr zahraničí Antony Blinken doufají, že se jim podaří nalákat arabské země do dalšího mírového procesu, jehož vzdáleným cílem je dvoustátní řešení, kterého nikdy nebude dosaženo. Izraelští zastánci tvrdé linie by samozřejmě blokovali každý krok. Biden to všechno ví, ale chce mít fíkový list mírového procesu. Biden také donedávna doufal, že Saúdská Arábie by se mohla nechat zlákat k normalizaci vztahů s Izraelem výměnou za stíhačky F-35, přístup k jaderným technologiím a nejasný závazek k případnému dvoustátnímu řešení.

Na domácí půdě Biden čelí AIPAC, hlavní organizaci izraelské lobby. Dlouhodobým úspěchem AIPAC je proměna milionů dolarů z příspěvků na volební kampaně v miliardy dolarů americké pomoci Izraeli, což je úžasně vysoká návratnost. V současné době AIPAC usiluje o to, aby se zhruba 100 milionů dolarů na předvolební kampaň proměnilo v dodatečný balíček pomoci Izraeli ve výši 16 miliard dolarů.



Biden zatím vychází AIPAC vstříc, i když ztrácí mladší voliče. V průzkumu Economist/YouGov z 21.-23. ledna 49% lidí ve věku 19-29 let uvedlo, že Izrael páchá genocidu na palestinských civilistech. Pouze 22% dotázaných sdělilo, že v izraelsko-palestinském konfliktu sympatizuje s Izraelem, zatímco 30% sympatizuje Palestinou, a zbylých 48% vnímá sympatie k oběma stranám "přibližně stejně" nebo si není jisto. Se zvýšením vojenské pomoci Izraeli souhlasilo pouze 21% respondentů. Izrael si mladé Američany naprosto odcizil.

Zatímco Biden vyzýval k míru založenému na řešení dvou států a ke snížení násilí v Gaze, Netanjahu Bidena bezostyšně ignoroval a vyprovokoval jej k tomu, aby Netanjahua mimo kamery označil za kreténa. Přesto je to Netanjahu, nikoli Biden, kdo ve Washingtonu stále rozhoduje. Zatímco Biden a Blinken lomí rukama nad extrémním násilím ze strany Izraele, Netanjahu dostává americké bomby a dokonce i Bidenovu plnou podporu pro 16 miliard dolarů bez jakýchkoli podmínek.

Abychom si uvědomili absurditu - a tragičnost situace -, vezměme v úvahu Blinkenovo prohlášení v Tel Avivu 7. února. Namísto toho, aby Blinken stanovil jakákoli omezení pro izraelské násilí, prohlásil, že "bude na Izraelcích, aby se rozhodli, co chtějí udělat, kdy to chtějí udělat a jak to chtějí udělat”.

Tento týden Spojené státy využily svého práva veta, aby v Radě bezpečnosti OSN zamítly alžírský návrh rezoluce vyzývající k okamžitému příměří, přičemž americká velvyslankyně Linda Thomas-Greenfield označila snahu o přijetí tohoto opatření za "zbožné přání" a "nezodpovědnost". Biden předložil slabou alternativu a vyzval k příměří "co nejdříve, jak to bude možné", ať už to znamená cokoli. V praxi by to jistě znamenalo i to, že by Izrael jednoduše prohlásil příměří za "neproveditelné".

USA by měly přestat podporovat extremistickou a zcela nezákonnou politiku Izraele. Spojené státy by také neměly vynakládat další finanční prostředky pro Izrael, dokud tento stát nebude konat v souladu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy o genocidě, a etikou 21. století. Biden by se měl postavit na stranu Rady bezpečnosti OSN a vyzvat k okamžitému zastavení palby a okamžitému přechodu k dvoustátnímu řešení, včetně uznání Palestiny jako 194. členského státu OSN.



Izraelští představitelé neprojevili sebemenší lítost při zabíjení desítek tisíc nevinných civilistů, vysídlení 2 milionů obyvatel Gazy a výzvách k etnickým čistkám. Mezinárodní soudní dvůr uvedl, že Izrael se dost možná dopouští genocidy. ICJ by mohl v příštím roce nebo dvou letech učinit definitivní verdikt. Joe Biden by do dějin vstoupil jako strůjce genocidy. Přesto má stále šanci stát se prezidentem USA, který genocidě zabránil.

