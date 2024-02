Jak v Británii útočí pacienti na zdravotníky v nemocnicích

26. 2. 2024

Kousají, bijí, plivou: pacienti napadají zdravotnický personál



"Viděl jsem, jak se pacienti ohánějí po lékařích, protože nejsou spokojeni s dobou, kterou vyšetření trvalo, nebo s diagnózou lékaře. Viděl jsem, jak strhávají hasicí přístroje a házejí je po lidech, jak berou počítače zvedají a házejí po personálu na pohotovosti a jak lidé vybíhají z boxů a bezdůvodně mlátí jiné pacienty - lidi, které neznají."



Roger Webb, bezpečnostní dozorce v nemocnici Queen's Medical Centre v Nottinghamu, vzpomíná na některé nepříjemné incidenty, kterých je během své práce svědkem.

"Dostal jsem ránu do slabin, měl jsem škrábance po celých rukou. Byl jsem pokousán a plivali na mě, když jsem se snažil řešit situace. Plivání je z toho ale nejdepresivnější, protože je tak pohrdavé a hrozné. A z právního hlediska je to napadení."



Dodává, že týrání, kterému čelí zaměstnanci v jeho nemocnici, je častěji verbální než fyzické. "Setkal jsem se s osobními urážkami, jako například s nadávkami, že jsem malý, zakrslý, tlustý a čtyřoký. Také mi říkali, že jsem doprovod pro prostitutky. Nevím, jak se k této informaci dostali!" směje se této nepravděpodobné narážce.



Hannah Freerová, zástupkyně vrchní sestry na oddělení A&E v nemocnici, patří k mnoha zaměstnancům v první linii, kteří se setkali s výrazným nárůstem nepřátelství a agrese.



"Jeden muž mi vyhrožoval, že mě bude sledovat domů a zapálí mi dům. Naštěstí ho zatkli. Stává se to převážně ženám. Je tu také spousta sexuálních poznámek - už jsem někoho stíhala za to, co mi řekl - a sexuálních návrhů, včetně spousty osahávání.



"A dostáváte slovní urážky, jako "Jsi k ničemu", "Nechám tě vyhodit" a "Platím ti mzdu". Když pracuji na pohotovosti a oslovím příchozího pacientat: 'Já jsem Hannah, jedna ze sester. Co vás dnes přivedlo do nemocnice? A on řekne: 'Nepřišel jsem za žádnou zasranou sestrou. Přišel jsem za doktorem'"



"Je tolik slovních urážek, že nad tím člověk tak nějak pokrčí rameny jako nad 'dalším plácnutím do vody - to nebylo nic moc'."



Zaměstnanci v celém britském zdravotnictví zaznamenali v posledních letech nárůst urážlivého, výhružného a zastrašujícího chování ze strany pacientů a jejich příbuzných. V letech 2021-22 zaznamenaly univerzitní nemocnice v Nottinghamu 1 237 případů agrese, násilí a obtěžování. V následujícím roce 2022-23 jich však zaznamenaly mnohem více - 1 806.



Loňský rok přinesl další nárůst. Jen za šest měsíců od dubna do září zaznamenaly dalších 1 167 incidentů, takže rok 2023-24 bude pravděpodobně vůbec nejhorší v historii.



Během tohoto výčtu nepříjemných incidentů jsou zaměstnanci biti, popliváni, je jim vyhrožováno, jsou slovně uráženi a jsou terčem rasistických nadávek. Pozoruhodně vzrostl počet rasově motivovaného obtěžování.



Některé z incidentů vedou k obvinění a odsouzení pachatelů. Znepokojující je, že v rostoucím počtu případů má pacient na svědomí několik incidentů při jedné jediné epizodě péče.



Hlavním spouštěčem nadávek jsou prodlevy v péči. K takovým incidentům však dochází také v případě, že personál ošetřuje opilce, soupeřící gangy, osoby pod vlivem drog a osoby s duševními problémy.



Někdy se stává, že bezdomovci, kteří přišli na nemocniční pohotovoat pro tolik potřebné teplo, se bouří, když jsou požádáni, aby odešli, jakmile lékař rozhodne, že nepotřebují ošetření.



Tato rostoucí vlna nadávek a fyzických útoků je fenoménem celého britského zdravotnictví. Matthew Trainer, výkonný ředitel londýnského univerzitního fondu Barking, Havering and Redbridge, nedávno varoval, že násilí a agrese vůči nemocničnímu personálu "právě teď stoupá do nebes".



V minulosti nesli hlavní tíhu takového chování zaměstnanci pohotovosti, zdravotníci a pracovníci v oblasti duševního zdraví. Trainer však uvedl, že v jeho trustu jsou ultrazvukoví technici při provádění těhotenských vyšetření vystaveni urážkám, někdy i ze strany skupin osob, a že terčem útoku se stal i personál na odděleních pro slabé pacienty, kde jsou většinou starší lidé.





Londýnská záchranná služba nedávno zveřejnila, že meziroční nárůst násilí vůči jejím zaměstnancům o 39 % znamená, že incidenty nyní zažívají v průměru dva členové posádky denně.



Royal College of Nursing se obává, že nebývalá míra agrese vůči zdravotním sestrám vede k tomu, že některé z nich odcházejí ze zdravotnictví, což ještě zhoršuje již tak chronický nedostatek zdravotních sester. Podle nedávného průzkumu organizace na ochranu lékařů MDDUS se 85 % praktických lékařů setkalo se slovními urážkami, stejně jako 65 % nemocničních lékařů a 70 % zubařů.



Zaměstnanci QMC jsou znepokojeni, ale také zmateni nárůstem nepříjemností, s nimiž se setkávají. "Lidé přijdou a prostě začnou personál týrat. Netuším, proč si lidé myslí, že to mohou dělat," říká Glynn Osborne, manažer bezpečnostního týmu nottinghamských nemocnic.



"Lidé přicházejí za sestrou nebo lékařem, aby jim pomohl. Ale napadnout člověka, který se o vás stará, to nedává smysl."



Když se nemocniční služby po covidu znovu otevřely pacientům, "lidé měli pocit, že sem mohou přijít a napadat personál, křičet na něj a nadávat mu, bít ho a projde jim to", dodává.



V dnešní době jsou pacienti rychleji frustrovaní z prodlev v péči, dodává Freer. Mnozí z nich přicházejí na pohotovost oddělení s očekáváním, že jim bude proveden sken, krevní test nebo jiné vyšetření a že je dostanou okamžitě, protože jim to řekl praktický lékař nebo telefonická poradenská služba zdravotnictví. Personál na pohotovosti však může rozhodnout o jiném postupu, což pacienty zklame.



Dodává: "Mnoho lidí přichází v naději, že dostanou diagnózu, protože se snaží navštívit svého praktického lékaře nebo jsou v nejistotě, protože ještě nebyli u specialisty.



"Doufají, že jim dáme odpověď, a to nutně nemůžeme, protože personál na pohotovosti se zabývá lékařskými pohotovostmi, nikoliv dlouhodobými stavy. Dá se pochopit, proč jsou lidé frustrovaní a vrhají se na nás."



Jiní si myslí, že když se pacienti obrátí na pohotovost, zkrátí se doba - někdy i měsíce -, po kterou musejí čekat na návštěvu specialisty v nemocnici. To však Freerová a její kolegové opět nemohou udělat. Klíčovým důvodem rostoucího nepřátelství je podle ní nepochopení veřejnosti, že na pohotovosti "nemůžeme všechno vyléčit, nemůžeme všechno diagnostikovat a nemůžeme všechno opravit".



Nemocnice v Nottinghamu přijaly opatření, aby se s tímto nárůstem nepřátelství vypořádaly a podpořily postižené zaměstnance. Od loňského dubna dostávají útoční pacienti žlutou nebo červenou kartu. Ta druhá znamená, že mají zakázáno se v Nottinghamu léčit, vysvětluje Gilbert George, ředitel pro řízení. V mnoha prostorách je umístěn kamerový systém.



Plakáty "Žádná omluva útoky" rozmístěné po nemocnici vyzývají, aby se pacienti k personálu chovali s respektem. A desítky zaměstnanců nyní používají kamery nošené na těle, které zaznamenávají konfrontace s neukázněnými pacienty. Interní psychologové trustu pomáhají zaměstnancům zpracovávat traumata, se kterými se setkali.







