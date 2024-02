Fialový traktor frčí, jede a drtí

23. 2. 2024 / Petr Haraším

Premiér Fiala se nechá poroučet a přináší občanům dobrou a radostnou zprávu. Inflace po téměř tříletém nicnedělání konečně zdárně poražena. Už nikdy se nebude zdražovat, nikdy občane v depresi a ve stresu z pravicově odpovědné vlády, která nenechá nikoho padnout, tedy krom třech milionů občanů, co padli na hubu. Už nás čeká jen a jen jistá budoucnost. Na rozdíl od budoucnosti nejisté je tedy jisté, co nás postihlo, co nás čeká a co nás nemine. A je rozhodně čeho se bát, na co se těšit, protože neoliberální oligarchické tanečky sotva začaly.

Překlad z premiérštiny do češtiny

Potvrzuje se dar věštby, kdy jsem vám jako nevinná inkarnace kloučka Ježíška na Vánoce tlusté noce nasliboval hory, doly, hustý les naděje a křoví platů na mojí a jen mojí vládou způsobenou českou bídu. Už ale zase jako za mlada v Devadesátkách ekonomicky spurtujeme vpřed mojí zásluhou a mojí pílí, abychom dohnali, co jste kvůli mně sami promeškali. Konec inflace v Čechách je přeci dobrá zpráva, kterou si rády vyslechnou davy lenivých spoluobčanů naší výlučně nárokové společnosti. No těch, co se nesnaží, těch, co lelkují u vrat potravinových bank, ve stínu popelnic a v pohostinství pod mosty nad nemytou hlavou plnou chybějících zubů. Pro ty já přednášel dobrou zprávu o stavu této země. Je povinností každého dobrého i méně občana, který mi dal i nedal hlas a já mu dal a sebral naději, tuto naději dál sdílet, abych vám toho ještě tolik vzal. Šiřte občané milí mí tuto radostnou zvěst všude. Do každé vystěhované rodiny. Do každé vymrzlé domácnosti. Do každého hladového kouta každého ghetta, k poslednímu smutnému důchodci. Do aleluja to proboha šiřte po celé republice a celém světě, aby všichni věděli, kdo já jsem zač.

Zlevňuji vám přátelé, kamarádi úvěry, což postaví na nohy ekonomiku, kterou jsem poslal na chuj. To jsem ale pašák. Postarám se o to, aby rostly reálné mzdy, platy státním vyžírkům rozhodně ne, ops, au, rozhodně ne těm, které nemám jako rád, těm, co rád jako mám, já rád přidám. Každý pocítí mou odvahu obrovsky světově navýšit minimální mzdu, načež domácí rozpočty hladových rodin budou prostě budou přímo boží. Neděkujte přátelé, jsem tady pro vás, jedině pro vás. Inflaci v lednu jsem mohutným úderem fialové strany síly srazil na meziroční bezkonkurenční 2,3 %. Což pro neznalé znamená, že k mé tak obtížně budované fialové skoro 30 % inflaci přidávám další báječná procenta a další pokles životní úrovně. Jsem prostě nezastavitelný. Loni v lednu to byla fakt velká inflace, a proto jsem těm důchodcům po dohodě s Ústavním spravedlivým posledním soudem pěkně zavařil a bídu jim navařil. Zvlášť rád šlapu po zdravotně postižených, jen okrádají pracovité, pilné, vzdělané, a já jim dám, tedy nedám, já jim ještě ukážu, co umím. Po „bambilioně“ let, po inflaci, jež se nebes dotýká, by dnes chtěli okrást mě, premiéra této země. Žebrají ze mě miliardy, které nemám, které jsem rozdal těm, jenž si to plně zaslouží, ať je to oligarcha ten, ten nebo ten. Ale morálka, vždy morálka na prvním místě.

Meziměsíčně sice ty potvory ceny stouply, ale kdo je dokonalý? Tedy kromě mě? A vůbec, letošní inflace je třetinová oproti té, která tady byla, když nejlepší premiér a státník nastupoval za volant českého trabantu. Ekonomicky jsem to rozpálil jako kolega zpátečník, prosvištěl jsem inflační hory, sjel do strmých poklesů ekonomických ukazatelů a vystoupal na kopce šílených deficitů. Mé jméno je Fiala, premiér Fiala. Ať si to každý zapametá. Ta inflace v mezidobí se nepočítá, co vás nemá, důležitý je jen leden 2024. Za ta ošklivá předchozí inflační čísla fakt může jen kolega Babiš a jeho kolega Putin. Dnes se už daří a mohu za to jen já, já a já, váš Jája. Nechci si připisovat fakt všechny zásluhy, i někteří méně významní nic také nedělali, ale já jsem dělal nic nejvíc ze všech. Obětoval jsem volnému trhu bez regulací a bez kontrol většinu občanů. Horní pětině jsem přidal, dolním čtyřem pětinám sebral. Poslal jsem ekonomiku do recese, srazil životní úroveň nejvíce ze všech, šmajrá to byla fuška, tolik jsem se nadřel a kde jako vděk.

Kdo asi vymlátil z chudých vyšší stovky miliard, které jsme spolu s Andrejem, Zbyňkem a Tomiem dali bohatým, aby byl stát štíhlý až na kost? Kdo spáchal ty nejhorší ekonomické zločiny proti českému občanstvu, no přeci já, váš premiér Fiala. Vždy dobrák od kosti. Škudlil, škrtič a škrtal jsou má pravá jména.

Moje nesmírná dřina na oškubání většiny se už musí konečně projevit, vím to. Oni mě budou volit. Tak dobře jako za mě se jim nikdy nevedlo. A za sotva desítku let se budou mít stejně, jak se měli, než jsem se stal jejich nejbáječnějším premiérem všech dob.

Nezchudli jsme, už jsme tu, vládne tu sbor popletů

Víc, než Fialova vánoční kletba nad Českem mě zmrazilo vyjádření paní Zamrazilové z české národní inflační banky. Tak žádný jako zmatky, kvůli zahálce ČNB a ODS neřešené rekordní inflaci přeci zchudl jen někdo. To je podobné vyjádření, jako ono slavné: „jde to, hlad máme málokdy“. Fakt to pak vypadá, že nezávislá ČNB si dělá z občanů dobrý prdel. Čisté jmění domácností zůstalo plus minus stejné, což v češtině znamená, že chudí se stali bídnými, bídní zamířili do zatracení a bohatí si krizi plně užili, konta nacpali a znásobili majetky. Fiala a Zamrazilová vidí letošní inflaci jasně pod třemi procenty a nikdy jinak. Poslední zprávy z trhu ovšem hovoří o dalším neustálém zdražování na všech frontách. Zdražuje se elektřina, zdražují se pohonné hmoty, zdražují služby i potraviny a pekelný tanec začíná křepčit konsolidační paskvil. Nicméně růst reálných platů, pokles koruny a svatý zázrak nám letos pomůže vybřednout z problémů, které vlastně ani žádné nebyly, když zchudl jen někdo a vlastně málokdo.

K tomu nám ČNB naloží po nezvládnuté inflaci jako odměnu obrovské oslabení už tak výrazně podhodnocené domácí měny. Kdo ji spatřuje stále nezávislou a plnou odborníků, ať hodí kamenem, a kdo ne, ten také.

Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do veřejných zdrojů a komentář dění

