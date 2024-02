Čínská pobřežní hlídka vstoupila na palubu tchajwanské turistické lodi a vystupňovala napětí

20. 2. 2024

Incident se odehrál několik dní poté, co se převrátila čínská rybářská loď, kterou pronásledovala tchajwanská pobřežní stráž, a zahynuli při něm dva lidé.

Čínská pobřežní stráž se nalodila na tchajwanskou turistickou loď. Napětí ve vodách mezi čínskou pevninou a tchajwanskými ostrovy Kinmen se stále stupňuje poté, co se minulý týden převrátila loď, na níž zahynuli dva lidé.



Tchajwanský vyhlídkový trajekt King Xia vezl v pondělí 11 členů posádky a 23 cestujících na okružní plavbě kolem hlavního ostrova Kinmen, když jej zadržely dvě hlídkové lodě čínské pobřežní stráže. Šest důstojníků se nalodilo na palubu King Xia a požádalo o kontrolu dokumentace posádky, než asi po 30 minutách vystoupili, uvedl tchajwanský úřad pobřežní stráže (CGA). Krátce poté dorazila hlídka tchajwanské pobřežní stráže, aby loď King Xia doprovodila zpět do přístavu.



Kinmen je tchajwanské území, ale leží jen několik kilometrů od čínské pevniny. Prohlášení CGA a tchajwanských představitelů naznačují, že loď King Xia mírně vybočila z kurzu - podle CGA proto, aby se vyhnula mělčinám v oblasti. Uvedla, že čínské a tchajwanské turistické lodě často náhodně proplouvají do vod druhé strany, ale CGA se nesnaží nastupovat na čínské lodě, protože jde zjevně o náhodu, a vyzvala čínské úřady, aby "dodržovaly mír a racionalitu".



Kuan Bi-ling, vedoucí tchajwanské Rady pro oceánské záležitosti, v úterý novinářům řekl, že akce čínské pobřežní stráže "vyvolala paniku" mezi tchajwanským obyvatelstvem.



"Takové lodě nejsou vůbec nezákonné," řekla.



Tchajwanský úřad pro námořní a přístavní dopravu vyzval tchajwanská plavidla, aby v budoucnu odmítala žádosti čínské pobřežní stráže o nalodění za účelem kontroly a místo toho okamžitě informovala CGA.



Tchajwanský ministr obrany Chiu Kuo-čcheng v úterý uvedl, že armáda nebude do incidentu "aktivně zasahovat", aby nedošlo k další eskalaci napětí.



"Vyřešme záležitost mírovou cestou," řekl novinářům.



Jedna z cestujících na turistické lodi řekla tchajwanskému deníku United Daily News, že incident byl "velmi děsivý" a že se "obávala, že se nebudou moci vrátit na Tchaj-wan".



Incident se odehrál uprostřed zvýšeného napětí poté, co se ve středu převrátila čínská rybářská loď, kterou pronásledovala tchajwanská pobřežní stráž. Dva ze čtyř lidí na palubě zahynuli a zbylé dva pobřežní stráž zadržela.



Peking odsoudil jednání tchajwanské pobřežní stráže a vyzval k dalšímu vyšetřování úmrtí. Oznámil také, že v oblasti posílí inspekční hlídky. Tchajwanská vláda incident hájila a uvedla, že čínská posádka vstoupila do tchajwanských vod nelegálně, "odmítla spolupracovat" se žádostí o nalodění za účelem inspekce a ujela. Uvedla, že CGA má právo "vymáhat právo".



Čínský úřad pro záležitosti Tchaj-wanu v sobotu vyzval Tchaj-wan, aby oba zadržené rybáře propustil, a odmítl tvrzení Tchaj-wanu, že loď byla v "zakázaných vodách".



Mluvčí úřadu Zhu Fenglian uvedl, že obě strany Tchajwanské úžiny patří Číně - což je odrazem tvrzení Pekingu, že Tchaj-wan je provincií, a nikoli suverénním státem.



"Rybáři na obou stranách Tchajwanské úžiny působí v tradičních rybářských revírech ve vodách Xiamenu a Jinhai od pradávna. Neexistuje nic takového jako 'zakázané nebo omezené vody'," uvedl Ču.



V pondělí úřad uvedl, že rodinní příslušníci čtyř rybářů, kteří se převrátili, pojedou v doprovodu čínských zástupců na Kinmen pro podporu.





Peking si dlouhodobě činí nárok na Tchaj-wan a za vlády Si Ťin-pchinga posílil své odhodlání dosáhnout toho, co označuje jako "znovusjednocení". Si nevyloučil, že k tomu použije sílu, ale ve snaze vyhnout se válce místo toho zvýšil vojenské pronásledování a ekonomický nátlak.

