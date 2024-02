Americké listy: Vědci poprvé zjistili, že mozky mužů a žen fungují odlišně

Autorka Sarah Knaptonová napsala, že "zapojen je také limbický systém, který pomáhá regulovat emoce, paměť a zabývá se sexuální stimulací, a striatum, které je důležité pro vytváření návyků a odměn. Odborníci uvedli, že rozdíly v mozku mohou ovlivňovat to, jak muži a ženy vnímají sami sebe, jak komunikují s ostatními lidmi a jak si vybavují minulé zážitky."





Odborníci doufají, že zjištění rozdílů mezi mužským a ženským mozkem by mohlo mít zásadní význam při řešení neurologických nebo psychiatrických onemocnění, která postihují ženy a muže odlišně. Například u žen je dvakrát vyšší pravděpodobnost klinické deprese než u mužů, zatímco muži jsou více ohroženi závislostí na drogách a alkoholu a dyslexií. Oblasti mozku objevené v této studii jsou často spojovány s neurologickými onemocněními. Dr. Menon dodal: "Klíčovou motivací pro tuto studii je skutečnost, že pohlaví hraje klíčovou roli ve vývoji lidského mozku, ve stárnutí a v projevech psychiatrických a neurologických poruch. Identifikace konzistentních a opakovatelných rozdílů mezi pohlavími ve zdravém mozku dospělých je zásadním krokem k hlubšímu pochopení zranitelnosti pohlaví u psychiatrických a neurologických poruch."





Vědci uvedli, že model umělé inteligence by mohl odpovědět na další důležité otázky týkající se propojení mozku, kognitivních schopností nebo chování, a budou jej dávat k dispozici veřejnosti, aby jej mohli využívat všichni výzkumníci.





Výsledky byly zveřejněny v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.