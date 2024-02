Neumětelé a Kuba Nekňuba

21. 2. 2024 / Petr Haraším

Tradičně a jak je poslední dobou zvykem, dala si u nedělního Moravce dostaveníčko česká fundamentální pravice. A po velmi nadějném svátečním divadle Dlouhého Kuby si volič musí položit otázku: „Soudruzi, za co?“. Tradičně a jak je poslední dobou zvykem, dala si u nedělního Moravce dostaveníčko česká fundamentální pravice. A po velmi nadějném svátečním divadle Dlouhého Kuby si volič musí položit otázku: „Soudruzi, za co?“.

Ano, ministr školství Bek stojí za starou bačkoru, o tom žádná. Nechal si stranou ODS vykrást resort až do mrtě. Lhal, jak se na ministra odpovědné morální vlády sluší a patří. Nic se neděje, peněz dosti. Pro školství vybojováno maximum možného a jsme vláda odpovědných rozpočtů. Když musí z neznámého důvodu náhle škrtat, tak jedině místa neobsazená.





Až se lež odhalila, tak zkusil jinou. Spolu s premiérem přísahají, jako tehdy Babiš, na plat učitele a čest dětí, že učitelé budou mít oněch 130 % průměrné mzdy a děti plnou jídelnu. A oba se této lži statečně drží jako bolševici Leninovy odpudivé mrtvoly.





Ano, dobře Bekovi tak, protože tato zjitřená doba nepotřebuje ušlápnuté ulhané ministry. Nechal se ukecat pravicovým narativem, že levné obědy jsou komunistický přežitek a když školák chce jíst, má-li hlad, musí si z vlastního prasátka notně na kuchařky a školníky přidat.





Ani moc Bek nebek, když mu státní financ na příkaz kamaráda Fialy sebral bezkonkurenčně nejvíce vzdělávacích miliard z rozpočtu odpovědné vlády, která má vzdělání vždy na prvním místě.





Dobře mu tak, ministrovi na baterky a STANu bez cenzury. Školáci pochopí, ředitelé uvaří a kuchaři zmizí.





Ostatně pracovat v Česku za měsíční plat hluboko pod jeden měsíční nájem miniaturního bytu je taková ryze česká specialita neoliberálního trhu bez regulací a podobných levicových nesmyslů. A jelikož se slabost v pravicovém prostředí vždy po právu trestá, tak trest na sebe nenechal dlouho čekat.





Aby zabil dvě mouchy jednou ranou, vyblekotal Dlouhý Kuba z jihu Čech náramně povedenou pohádku. Označil ministra Beka za neumětela. Urychleně dodal, že za neumětela politického, aby bylo jasno. Bek je dle Kuby z jihu vinen bez důkazů nedostatkem peněz pro školství a za další stávky proti zcela odpovědné vládě národní jednoty.





To ještě není konec. Za ministra Beka z hnutí STAN, který zklamal důvěru strany a lidu může plně Strana pirátská.





Jedna věc je tady zcela jistá. Představitelé ODS mají s ANO společný stranický úkol. Zlikvidovat zbylé malé strany a odstavit Stranu pirátů na vedlejší kolej, aby se české oligarchické a kmotří pravici dobře nad dobytou zemí bačovalo. Nikdo jim do toho už nebude nikdy kecat!





A odvážný šéf Bartoš s tupou šavlí? Seděl u Moravce jako zbytečný mořský plk a něco velmi nesrozumitelně plkal. Navázal tak na přešlou mořskou vlkyni Richterovou, která minulý týden na tomtéž místě lezla s úsměvem Bendovi přímo do politické postele.





Možná si čeští političtí piráti fakt myslí, že za čtyřletou zradu a kolaboraci s neoliberální stranou východních kmotrů bude odměna. Ne, nebude, bohužel. Kampaň ANODS je už teď zřejmá.





Ano, Dlouhý Kuba vyjel na bledém koni budoucí české pravicové apokalypsy pln hrd naplněn rozkazem poškodit zlobivé hnutí starostů a Stranu pirátů. Také má za úkol stále víc sbližovat ODS, jehož je kmotřím princem s hnutím ANO, jehož je velkou nadějí.





Dlouhý Kuba musel potrestat hříchy pomýleného Rakušana, jakožto i onu podlost s přijetím EURA, když si to majitelé ODS přeci nepřejí. Pochybné prosazování EURA přes odpor kremelských vůní v ODS se nemůže jen tak přejít.





Staníci z hnutí STAN sice ukázali roztřeseným prstem směr Opava, leč obránci Stanjury vždy hotovi k obraně. Škrt Stanjura není vinen, protože si peníze netiskne a když je netiskne, tak je nemůže rozdávat na „cypoviny“, jako je školství.





Na pomoc obviněnému ministrovi elektrikáři Stanjurovi vyrazil průměrný chemik v roli ministra financí Kalousek. Od jeho chemických experimentů sice ekonomicky strádáme, nicméně to nemůže tuhle politickou mrtvolu zastavit v udílení finanční svátosti.





Přesně v duchu jeho jediné myšlenky škrtit a šetřit oznámil, že si peníze Stanjura netiskne. A já si fakt myslel, že ministerský Opavák po večerech tiskne ceniny a kolky volky nevolky, hlava nehlava.





Ministr financí na tisk cenin však nemá čas, nakupuje pro stát nevýhodně čerpací stanice a páchá daňové optimalizace, aby nebyly peníze pro školníka, uklízečku i kuchtíka.





Ministr financí pravda peníz netiskne, ale rozhodně včetně chemika Kalouska nic nedělal a nedělá proto, aby peníze sehnal a nahnal do státního finančního chlívku. A naopak, celá neoliberální pravice drahnou dobu vládních let dělá vše, aby byl státní pytlík řádně prázdný a oni mohli privatizovat do správných rukou zbytky státu jako diví.





Nepovedeného ministra financí se zastal i další vysoce povedený člen vedení ODS. Ekolog Drobil, který si expresně balil kmotří fidlátka, a to dokonce v době kmotří expanze za vlády Kalouska a Nečase, dnes rozdává rozumy.





Notně oklepaný Drobil, který se opět klepe na funkci a doufá v alespoň pět dní v křesle ministra za ANODS vypotil velké moudro. Hlasovali „jstě“ Bek i hnutí STAN pro náš rozpočet, hlasovali, tak teď hubu držet, škrtat a propouštět, jak velí neoliberální teorie bytí.





Dlouhý Kuba nesmí opomenout dodat, že je velice správné škudlit, škrtit a škubat, aby se bedlo kmotrům a oligarchům Země české lépe, leč špatně správnou věc vláda hloupým občanům komunikuje. A ti reptají, bohužel naděje nemají. On Dlouhý Kuba všeuměl by to zvládl mnohem lépe, nejlépe pak jako ministr premiér za vlády ANODS. Kmotři a oligarchové vpřed, už jen kousek!





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do veřejných zdrojů a komentář z politického nadělení

