Nezapomněli jsme na vás: USA vyšlou do Tichomoří pět letadlových lodí

22. 2. 2024

List South China Morning Post 14. února informoval, že pět z jedenácti amerických letadlových lodí bude pravděpodobně brzy rozmístěno v Tichomoří. Dvě z letadlových lodí, USS Carl Vinson a USS Theodore Roosevelt, se účastní vojenského cvičení s Japonskem ve Filipínském moři, USS Ronald Reagan je v přístavu v Jokosuce, USS Abraham Lincoln vyplula ze San Diega na začátku tohoto měsíce a USS George Washington by měl Reagana vystřídat během několika týdnů. Jedná se o neobvyklou koncentraci americké námořní síly v jednom regionu. Ta je široce interpretována jako demonstrace síly proti Číně a Severní Koreji, informuje Daniel Larison na webu Responsible Statecraft.

Bidenova vláda se v posledním roce snažila i nadále posilovat své pozice ve východní Asii, aby ujistila asijské spojence, že na ně USA nezapomněly. To není překvapivé vzhledem k významu, který Bílý dům přikládá "indo-pacifickému regionu" a aktivní roli USA v něm, Nicméně tento krok může přispět ke zvyšování napětí ve vztazích s Pekingem i Pchjongjangem. Něco z toho již pozorujeme ve vzájemných vztazích mezi USA a Severní Koreou od loňského léta, kdy Severní Korea odpověděla na rozmístění amerického námořnictva v Jižní Koreji dalšími raketovými testy a bojovnější rétorikou.

Ačkoli má toto rozmístění letadlových lodí pravděpodobně signalizovat americké odhodlání a závazek vůči regionálním spojencům, mohlo by snadno podnítit Čínu a Severní Koreu k vlastní reciproční demonstraci síly. Jsou také připomínkou toho, že přístup Spojených států k východní Asii je stále do značné míry přístupem "military first", který věnuje relativně málo prostředků ekonomickému státnictví a diplomacii. Odborník na mezinárodní vztahy Van Jackson varoval před nebezpečím tohoto přístupu již před více než dvěma lety a od té doby USA pouze zvýšily své vojenské výdaje a rozmístění svých sil.

Protože se pozornost Washingtonu v posledních čtyřech měsících tak intenzivně soustředila na válku v Gaze a s ní spojené další konflikty na Blízkém východě, zdá se, že administrativa chce ukázat, že východní Asii nezanedbává. Nasazení letadlových lodí v Tichomoří se zdá být pokusem "vynahradit" pokračující masivní nadměrné investice do energie a zdrojů na Blízkém východě.



Ukázka síly může uspokojit některé spojenecké vlády, ale také může potvrdit dojem ve spřátelených i nepřátelských hlavních městech, že USA jsou přetížené a snaží se převzít příliš mnoho úkolů najednou. Zvyk tak často ujišťovat spojence má své vlastní náklady, a pokud se tak děje příliš často, může to mít destabilizující účinky na širší region.

Jednou ze zásadních slabin americké zahraniční politiky ve východní Asii je přílišné spoléhání na vojenské odstrašování. To má tendenci zvyšovat napětí více, než je nutné, a podkopává důvěryhodné záruky protivníkům. Spojené státy vynikají v uklidňování spojenců projevy vojenské síly, ale protože často nedokážou dosáhnout rovnováhy tím, že protivníkům poskytují ujištění o svých záměrech, může americká vláda přiživovat obavy čínských a severokorejských vůdců a podněcovat je k tomu, aby si o tom, co Spojené státy dělají, mysleli to nejhorší.

Rozmístění letadlových lodí naznačuje, že Bílý dům nechápe potřebu vyváženého odstrašení. Hrozí, že se konflikt založený na chybném odhadu stane pravděpodobnějším. "Tato rovnováha je nezbytná, protože pokud jsou aktivity Spojených států skutečně vnímány jako ohrožení nejvýznamnějších životních zájmů protivníka, protivník, místo aby byl odrazen od agresivních akcí, bude mít větší sklon podnikat nebo vyhrožovat preventivními nebo trestajícími kroky, aby tyto zájmy ochránil, čímž se pravděpodobnost konfliktu spíše zvýší, než sníží," jak nedávno napsal Michael Swaine z Quincyho institutu o politice USA vůči Tchaj-wanu

Tím, že Bidenova vláda tolik spoléhá na demonstraci síly, jejímž cílem je zastrašit Čínu, zvyšuje riziko krize.

Potenciální nebezpečí v případě Severní Koreje je pravděpodobně ještě větší, protože severokorejská vláda již dlouho reaguje na tlak USA a spojenců vlastními provokacemi a hrozbami. V míře, v jaké Pchjongjang vnímá rozmístění tolika letadlových lodí v Tichomoří jako namířené byť jen částečně proti Severní Koreji, může Kim Čong-un dojít k závěru, že potřebuje předvést vlastní schopnosti své země dalšími raketovými testy a možná i novým jaderným testem.

V loňském roce Severní Korea reagovala na připlutí USS Ronald Reagan do Pusanu velmi hněvivě, takže se zdá být pochopitelné očekávat ještě ostřejší reakci, pokud bude v blízkosti více letadlových lodí. Vzhledem ke stále nepřátelštější rétorice, která již v posledních měsících z Pchjongjangu zaznívá, by k zahájení nového střetu mezi USA a Severní Koreou nebylo zapotřebí mnoho.

Spojené státy si nemohou dovolit novou krizi ve východní Asii vedle ostatních konfliktů, do kterých jsou zapojeny, ale jejich příliš militarizovaný přístup k regionu není cestou, jak se jí vyhnout. Pokud chce Washington snížit pravděpodobnost konfliktů ve východní Asii, bude muset mnohem lépe porozumět myšlení svých protivníků a nabídnout jim záruky, kterým mohou věřit. V současné době dělají USA příliš málo z obojího, což způsobuje, že USA a jejich spojenci jsou méně v bezpečí, než by mohli být.

