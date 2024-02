Navalného matce ukázali mrtvolu jejího syna a "vydírali ji" kvůli pohřbu

23. 2. 2024

Ludmila Navalná sděluje, že musí souhlasit s tajným pohřbem Alexeje Navalného. Kreml se zřejmě obává, že se pohřeb změní v politickou akci



Matka Alexeje Navalného informovala, že jí bylo ukázáno tělo jejího syna, ale že ji úřady "vydíraly", aby ho pohřbila při tajném obřadu bez smutečních hostů.



Ve čtvrtečním videozáznamu Ljudmila Navalná uvedla, že ji ve středu večer odvezli do márnice, kde jí úřady ukázaly tělo.



Navalnaja uvedla, že video natočila, protože jí bylo vyhrožováno, aby souhlasila s tajným pohřbem svého syna, a že jí úřady odmítly vydat jeho tělo, pokud nebude souhlasit s jejich podmínkami."Chtějí, aby to proběhlo tajně, bez rozloučení. Chtějí mě přivést na okraj hřbitova, k čerstvému hrobu a říct: tady leží váš syn. S tím nesouhlasím," řekla.



"Říkají, že když nebudu souhlasit s tajným pohřbem, tak s tělem mého syna něco udělají."



Navalnaja uvedla, že vyšetřovatelé jí vyhrožují, že pokud nebude její syn pohřben tajně, nechají jeho tělo shnít. "Čas není na vaší straně, mrtvoly se rozkládají," řekli jí.



Řekla, že chce, aby všichni, pro které je Navalného smrt "osobní tragédií", měli možnost se s ním rozloučit.



Krátce po zveřejnění Navalného vzkazu Navalného tým oznámil, že podle úmrtního listu, který jí byl ukázán, opoziční politik zemřel "přirozenou smrtí".



Navalného spojenci označili postup úřadů kolem jeho mrtvoly za "středověký".



"Takové zneužití mrtvého těla si lze jen těžko představit," řekl Ivan Ždanov, blízký přítel Navalného rodiny.



Navalná se od soboty snaží získat zpět tělo svého syna, který o den dříve zemřel v trestanecké kolonii na ruském dalekém severu.



Kreml se zřejmě snaží zajistit, aby se Navalného pohřeb neproměnil ve veřejnou demonstraci podpory opozičnímu vůdci.



"Úřady se obávají, že by se Navalného pohřeb mohl změnit v politickou akci," napsal Andrej Kolesnikov, vedoucí pracovník Carnegie Russia Eurasia Center.



"Lidé však za něj truchlí klidně a důstojně, i když jsou za to pronásledováni," dodal s odkazem na stovky Rusů, kteří byli zadrženi, když vzdávali Navalnému hold.



Vdova po opozičním vůdci Julija Navalná ve čtvrtek zopakovala, že za smrt je osobně zodpovědný ruský prezident, a na Twitteru napsala: "[Vladimir] Putin zabil Navalného."



Kreml jakoukoli účast na Navalného smrti popírá. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve čtvrtek označil reakci Západu na smrt za "hysterii".



Mezitím ze sibiřského vězení vyzval významný představitel rusko-britské opozice Rusy, aby se po Navalného smrti nevzdávali.



Vladimir Kara-Murza, který studoval na univerzitě v Cambridge, byl zadržen v dubnu 2022 a obviněn z šíření údajně nepravdivých informací o ruské armádě na Ukrajině.



Později byl také obviněn z vlastizrady kvůli svým veřejným projevům, v nichž kritizoval politiku Kremlu a válku na Ukrajině.



"Dlužíme to ... našim padlým soudruhům, abychom pokračovali v práci s ještě větší silou a dosáhli toho, pro co žili a zemřeli," řekl Kara-Murza během soudního vystoupení z vězení. Videozáznam s jeho komentářem sdílel ruský kanál Sota Telegram.



Tento týden Kaza-Murza obvinil Putina, že je "osobně odpovědný za smrt Alexeje Navalného".



Obavy o již tak chatrné zdraví Kara-Murzy od Navalného smrti narůstají. Tento britsko-ruský občan byl v lednu převezen do věznice na Sibiři a kvůli drobným přestupkům byl často umisťován do nechvalně známé trestní samovazby.



V letech 2015 a 2017 upadl v Moskvě do kómatu poté, co se u něj projevily příznaky, které podle lékařů odpovídaly otravě.



Kara-Murza, blízký přítel bývalého opozičního vůdce Borise Němcova, který byl zastřelen v roce 2015, málem zemřel na selhání ledvin při první otravě, z níž vinil Kreml.



Kara-Murzova manželka a někteří jeho spojenci naznačili, že doufali, že by mohl být zapojen do výměny vězňů, aby se dostal z Ruska. Britský ministr zahraničí v pondělí takovou výměnu vyloučil s odůvodněním, že takové kroky pouze podporují braní rukojmích státem.



Kara-Murza je jedním z několika vysoce postavených představitelů opozice vězněných v Rusku. Dalším je Ilja Jašin, blízký přítel Navalného, který tento týden uvedl, že se po smrti opozičního vůdce obává o svůj život.





"Samozřejmě chápu rizika, která mi hrozí. Jsem za mřížemi. Můj život je v Putinových rukou a je v ohrožení," uvedl Jašin v příspěvku, který na sociálních sítích sdíleli jeho spojenci. "Dokud mi v hrudi bije srdce, budu bojovat proti tyranii. Dokud budu žít, nebudu se bát žádného zla."





Od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu byly podle skupiny pro lidská práva OVD-Info zadrženy desítky tisíc Rusů, kteří se postavili proti válce. Podle samostatné zprávy, kterou zveřejnil ruský investigativní server Proekt, se od roku 2018 stalo obětí politických represí více než 100 000 Rusů.









