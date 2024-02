Cheney po smrti Navalného varuje před "Putinovým křídlem" Republikánské strany

21. 2. 2024

čas čtení 3 minuty

Bývalá republikánská poslankyně Liz Cheney varovala před "Putinovým křídlem" Republikánské strany poté, co bývalý prezident Donald Trump reagoval na smrt otevřeného kritika Kremlu Alexeje Navalného, aniž by se o něm nebo ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi zmínil, píše Jack Forrest. Bývalá republikánská poslankyně Liz Cheney varovala před "Putinovým křídlem" Republikánské strany poté, co bývalý prezident Donald Trump reagoval na smrt otevřeného kritika Kremlu Alexeje Navalného, aniž by se o něm nebo ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi zmínil,

"Musíme brát vážně to, do jaké míry nyní existuje Putinovo křídlo Republikánské strany. Domnívám se, že problémem tohoto volebního cyklu je zajistit, aby Putinovo křídlo Republikánské strany nepřevzalo západní křídlo Bílého domu," řekla Cheney Jakeu Tapperovi z CNN v pořadu "State of the Union".

Prezident Joe Biden a Trump ve svých reakcích na smrt uvězněného ruského opozičního představitele nasadili dramaticky odlišný tón.

Biden ve svých komentářích v Bílém domě po oznámení Navalného smrti důrazně svalil vinu na "Putina a jeho hrdlořezy".

"Nenechte se mýlit: Putin je zodpovědný za smrt Navalného. Zodpovědný je Putin. To, co se stalo Navalnému, je dalším důkazem Putinovy brutality. Nikdo by se neměl nechat oklamat," řekl Biden.

Trump mezitím neřekl nic přímo o Navalném v příspěvku, který jeho kampaň označila za jeho oficiální reakci na smrt opozičního vůdce – místo toho více než dvacetkrát zveřejnil příspěvky o různých tématech, včetně jeho kriminálních případů a politických oponentů.

"Když se zamyslíte například nad Donaldem Trumpem, který slíbil odplatu, to, co Vladimir Putin udělal Navalnému, je to, jak vypadá odplata v zemi, kde vůdce nepodléhá vládě zákona," řekla Cheney v neděli.

Bývalý prezident na začátku tohoto měsíce také řekl, že bude povzbuzovat Rusko, aby udělalo "cokoli sakra chtějí" každé členské zemi NATO, která nesplňuje pokyny pro výdaje a nenabídne takové zemi americkou ochranu – což je postoj, o kterém šéf NATO Jens Stoltenberg řekl, že "podkopává veškerou naši bezpečnost, včetně bezpečnosti USA, a vystavuje americké a evropské vojáky zvýšenému riziku."

"V podstatě dal jasně najevo, že za Trumpovy administrativy je nepravděpodobné, že by Spojené státy dodržely své závazky vůči NATO," řekla Cheney. Trumpovy komentáře označila za "nebezpečné" a řekla, že ukazují "naprosté nepochopení role Ameriky ve světě".

Republikánský senátor Tim Scott z Jižní Karolíny, který podpořil Trumpa poté, co vypadl z prezidentských primárek, v samostatném rozhovoru v neděli v pořadu "State of the Union" tvrdil, že svět by byl bezpečnější s Trumpem jako prezidentem, protože se snažil vykreslit Bidena jako slabého na mezinárodní scéně.

"Když si položíte otázku o tom, jak udržet Putina na uzdě, podíváte se na činy a administrativu Donalda Trumpa a dojdete k jasnému závěru, že Ukrajina byla bez debat bezpečnější, svět byl bezpečnější a Amerika byla určitě bezpečnější," dodal Scott.

Pokud jde o jeho vlastní reakci na Navalného smrt, Scott nazval Putina "vražedným diktátorem", který "vždy hledá způsoby, jak zlikvidovat konkurenci a vyslat jasný vzkaz jen pár dní nebo týdnů před ruskými volbami".

Cheney v neděli také řekla, že se ještě nerozhodla, zda bude kandidovat na prezidentku za třetí stranu, ale uvedla, že udělá "vše, co je nezbytné, aby porazila Donalda Trumpa".

