Gaza: Situace v nemocnicích je zoufalá

19. 2. 2024

čas čtení 4 minuty



Moderátor, Channel 4 News, neděle 18. února 2024: Náš dnešní komplexní pohled na Gazu začínáme stavem tamních nemocnic. Neobvykle vám neodvysíláme celou reportáž, protože je dnes tak málo záběrů. Internet v Gaze je vystaven častým výpadkům a do pásma Gazy máme samozřejmě zakázaný přístup.



Zprávy však prosakují. Světová zdravotnická organizace uvádí, že druhá největší nemocnice v Gaze, do které ve čtvrtek vtrhly izraelské síly, již není funkční. V Násirově nemocnici v Chán Júnisu je stále 200 pacientů, ale osm jich údajně zemřelo na nedostatek kyslíku a pohotovost je zaplavena odpadními vodami.





Izrael v komplexu hledal těla rukojmích, o kterých se domnívá, že je tam držel Hamás. A palestinská společnost Červeného půlměsíce varuje, že nemocnice Al Amal by mohla být také brzy mimo provoz. Ta je již několik týdnů v obležení. Hovoříi jsem s, ... mluvčí Palestinské společnosti Červeného půlměsíce. Začal jsem tím, že jsem ji požádal, aby nám vykreslila, jak vypadá zdravotní péče v Gaze.

Nebal Farsakh, Palestinský Červený půlměsíc: Zdravotní péče v Gaze je katastrofální, je zoufalá. Většina nemocnic je nefunkční. Ty nemocnice, které ještě fungují, fungují částečně. Sotva mohou poskytovat život zachraňující služby. Můžete vidět zraněné lidi, zraněné lidi krvácející na zemi na chodbě nemocnic, protože tam nejsou žádné prostory a. nemocnice jsou zcela přetížené. Navíc všem chybí zdravotnický materiál, léky a zcela základní zásoby. Nemohou se ani postarat o další pacienty. Sotva mohou zachraňovat životy těch, kteří byli zraněni kvůli přímému bombardování.





Moderátor: Pokud jste dnes v pásmu Gazy zraněni a víte, že jdete do jedné z těchto sotva fungujících nemocnic. Jaké máte šance na přežití?





Nebal Farsakh, Palestinský Červený půlměsíc: V podstatě mnoho zraněných lidí přišlo o život, protože jim nebyla poskytnuta lékařská péče. Nyní musí lékaři činit velmi těžká rozhodnutí i při výběru mezi pacienty a těmi, kteří byli zraněni, aby vybrali, kdo má velkou šanci, že přežije. Scény, kdy lidé krvácejí po celých nemocnicích, chodbách celé hodiny, jsou dnes prostě normou. A to jsou jen ty nemocnice, které ještě fungují, protože většina nemocnic vypověděla službu.





Nebal Farsakh, Palestinský Červený půlměsíc: Situace v Násirově nemocnici je zoufalá. Osm pacientů zemřelo kvůli zastavení elektrických generátorů a přenášení kyslíku. Uvnitř nemocnice je asi 400 pacientů. Dvacet z nich je v kritickém stavu a musí být převezeni k pokračování léčby mimo nemocnici, velké množství zdravotnického personálu bylo zadrženo izraelskými okupačními silami, pouze několik lékařů se tam stále stará o pacienty. Zastupující osoba provozuje nemocnici al Amal, která je rovněž v Chán Unisu. ta se potýká se stejnými podmínkami. Dnes se izraelské okupační síly zaměřily na 4. patro nemocnice.





Moderátor: Izraelci tvrdí, že se zaměřují na některé nemocnice, včetně nemocnice al Amal, která je pod vaší kontrolou, protože se domnívají, že tamní zdravotnický personál ukrýval rukojmí ve spolčení s Hamásem. Je to pravda?









Moderátor: Slyším, co říkáte, a rozhodně by měli být chráněni. Byl však někdo z nich zapojen do zadržování izraelských rukojmích?





0

188

Můžete nám jen přiblížit situaci v Násirově nemocnici v Gaze, druhé největší nemocnici v pásmu?Minulý týden provedly izraelské okupační síly razii v nemocnici Al Amal. Zničily lékařské vybavení uvnitř nemocnice, zbily zdravotnický personál a dehumanizovaly ho. Téměř 18 lidí bylo zatčeno. Všichni z nich jsou zdravotníci, členové PRCS, kromě zraněných osob a jejich doprovodu a později izraelské okupační síly tvrdily, že zatkly bojovníka z vnitřku nemocnice, což absolutně není pravda. Jsme nyní zcela velmi znepokojeni ohledně bezpečnosti našich členů PRCS, kteří jsou stále zatýkáni.Všichni lidé, kteří byli zatčeni zevnitř nemocnice, jsou lékaři a členové PRCS, nikdo z nich není zapojen do žádných bojů.. Izrael pouze využívá svých tvrzení, aby ospravedlnil své útoky proti nemocnicím.Děkuji vám. Obrátili jsme se na izraelské obranné síly s žádostí o reakci na tyto informace ale do začátku vysílání žádní nepřišla.