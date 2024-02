Naděje na příměří v Gaze slábnou, Netanjahu odmítá výzvy k zastavení ofenzivy v Rafáhu

19. 2. 2024





Diplomatické snahy se zadrhávají v důsledku izraelského odporu k tomu, co Izrael nazývá "jednostranným uznáním" palestinského státu



Naděje na příměří ve válce v Gaze slábnou v souvislosti s opakovaným odmítnutím výzev Benjamina Netanjahua k pozastavení pozemní ofenzívy v Rafáhu a hlasováním jeho kabinetu, že se Izrael formálně postaví proti mezinárodním snahám o tzv. jednostranné uznání palestinského státu.



Diplomatické úsilí vedené Egyptem, Katarem a USA se rovněž zadrhává: v neděli katarští představitelé přiznali, že nepřímé rozhovory v Káhiře mezi Izraelem a palestinskou militantní skupinou Hamás, které byly obnoveny minulý týden, se "dostaly do slepé uličky". Washington rovněž naznačil, že bude tento týden vetovat očekávaný nový návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN o příměří.



Čtyřměsíční válku vyvolal útok Hamásu na Izrael 7. října loňského roku, kdy bylo zabito 1 200 lidí a 250 jich bylo vzato jako rukojmí. Ze zbývajících 130 rukojmích, kteří se stále nacházejí v Gaze, je podle izraelských představitelů asi 30 mrtvých.



Letecké údery na město Gaza, Chán Júnis a nejjižnější pohraniční město Rafah - poslední relativně bezpečné místo v Gaze - zabily podle místních představitelů přes noc na neděli nejméně 18 lidí, včetně sedmičlenné rodiny, řekl agentuře Associated Press jeden z příbuzných Sayed al-Afififi. Izraelská armáda viní z civilních obětí Hamás a tvrdí, že využívá obyvatelstvo Gazy jako lidské štíty.



Izraelská pozemní ofenziva pokračuje v útocích na centrální město Chán Júnis, kde byla vyřazena z provozu Násirova nemocnice, dříve největší fungující zdravotnické zařízení na území, poté, co izraelské pozemní síly ve čtvrtek zahájily útok na její prostory.



Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace, v neděli na Twitteru uvedl, že týmu WHO nebylo v pátek ani v sobotu umožněno vstoupit do zdravotnického komplexu, aby dodal palivo pro generátory. Sedm pacientů napojených na ventilátory zemřelo kvůli nedostatku elektřiny, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví na území ovládaném Hamásem.



V nemocnici zůstalo uvízlých asi 200 pacientů bez jídla a vody, včetně 20 pacientů, kteří potřebují naléhavou léčbu od odborných lékařů, dodal Ghebreyesus. Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze uvedl, že v nemocnici zůstalo pouze 25 zaměstnanců, kteří se starají o nemocné a zraněné.



Izraelské útoky na zdravotnická zařízení, která se potýkají s problémy v celé Gaze a která se zároveň stala de facto útočištěm pro civilisty, kteří uprchli ze svých domovů, jsou široce kritizovány jako válečné zločiny. Izraelské obranné síly tvrdí, že Hamás využívá zdravotnická zařízení k úkrytu nebo jako základny pro zahájení operací, což z nich činí legitimní cíle.



V neděli IDF uvedly, že v areálu Násirovy nemocnice zatkly více než 100 podezřelých bojovníků Hamásu. Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že mezi zadrženými bylo 70 zdravotníků a také pacienti na nemocničních lůžkách.



Izraelská ofenziva nevykazuje žádné známky zpomalení nebo zastavení navzdory rostoucímu mezinárodnímu tlaku, aby ustoupila od pozemního útoku na Rafáh na egyptské hranici, kde našla útočiště více než polovina obyvatel Gazy.



Na své týdenní tiskové konferenci v sobotu večer se Netanjahu ohradil proti mezinárodní kritice a řekl, že ti, kteří jsou proti ofenzívě v Rafáhu, ve skutečnosti žádají, aby země "prohrála válku" proti Hamásu.



Premiér rovněž naznačil, že vojáci vstoupí do akce v rámci izraelského honu na vedení Hamásu bez ohledu na to, zda bude dohodnuto propuštění rukojmích. "I když toho dosáhneme, vstoupíme do Rafáhu," řekl.



Zatímco USA, nejdůležitější spojenec Izraele, poskytly izraelskému válečnému úsilí zásadní vojenskou podporu a diplomatické krytí, vztahy mezi Joem Bidenem a Netanjahuem se dostaly na dno kvůli kolosálnímu a stále rostoucímu počtu obětí v Gaze.



V neděli Netanjahu důrazně odmítl návrh Washingtonu na ukončení války, který by mohl zahrnovat vytvoření nezávislého palestinského státu výměnou za normalizaci vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií.



Kabinet izraelského vůdce v neděli přijal prohlášení, v němž se uvádí, že Izrael "kategoricky odmítá mezinárodní edikt o trvalém uspořádání s Palestinci" a bude "nadále vystupovat proti jednostrannému uznání palestinského státu".



"Takové uznání po masakru ze 7. října by bylo obrovskou a bezprecedentní odměnou pro terorismus a zabrání jakékoli budoucí mírové dohodě," uvádí se ve vládním prohlášení.



Egypt, Katar a Spojené státy se již několik týdnů snaží zprostředkovat příměří a propuštění rukojmích v naději, že se podaří stabilizovat Gazu a utlumit eskalaci násilí, kterou válka vyvolala na celém Blízkém východě.



Mezi stranami však stále přetrvávají velké rozpory ohledně počtu a totožnosti palestinských vězňů, kteří by mohli být propuštěni z izraelských věznic výměnou za zbývající izraelská rukojmí držená v Gaze.



Exilové vedení Hamásu v Kataru prohlásilo, že nepropustí rukojmí bez úplného stažení Izraele z pásma Gazy, což Netanjahu označil za "klamné" požadavky. Předpokládá se, že vůdce skupiny v Gaze Jahjá Sinvár je již nejméně 10 dní v komunikační izolaci, což dále komplikuje úsilí o příměří.



Netanjahu v sobotu večer prohlásil, že ačkoli minulý týden na Bidenovu žádost vyslal delegaci na jednání o příměří do Káhiry, nevidí, co by jejím opětovným vysláním získal. Jeho výroky se setkaly s hněvem protestujících na nyní již každotýdenním shromáždění v Tel Avivu, kde rodinní příslušníci rukojmích v sobotu večer obvinili premiéra, že upřednostňuje své politické zájmy před osudem jejich blízkých.



Všeobecně se má za to, že Netanjahu jednání o příměří zpomaluje, protože je pravděpodobné, že po skončení války bude v nových volbách sesazen z funkce. Dlouholetý vůdce čelí několika soudním procesům kvůli korupci.



Tisíce protivládních demonstrantů v sobotu večer pochodovaly Tel Avivem a požadovaly předčasné volby, přičemž někteří demonstranti se střetli s policií, odpalovali pyrotechniku a pokoušeli se blokovat silnice.





V Radě bezpečnosti OSN se bude projednávat návrh rezoluce, který rozeslalo Alžírsko a který požaduje okamžité příměří a neomezený přístup humanitární pomoci do Gazy, což v sobotu odmítla velvyslankyně USA při této mezinárodní organizaci Linda Thomas-Greenfieldová. Washington využil svého práva veta v Radě bezpečnosti u podobných široce podporovaných předchozích rezolucí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

