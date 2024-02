Tisíce britských rodičů se připojily k výzvě k dětství bez chytrých telefonů

Místní skupina na WhatsAppu, kterou založily dvě matky obávající se o bezpečnost svých dětí na internetu, vzrostla na více než 4 000 členů



Více než 4 000 rodičů se připojilo ke skupině, která se zasazuje o zákaz používání chytrých telefonů u malých dětí, protože rostou obavy o bezpečnost na internetu a dopad sociálních médií na duševní zdraví.



Skupinu Smartphone Free Childhood (Dětství bez chytrých telefonů) na WhatsAppu založily bývalé kamarádky ze školy Clare Fernyhoughová a Daisy Greenwellová v reakci na své obavy z používání chytrých telefonů dětmi a z obav dávat dětem chytrá zařízení, když jdou na střední školu.



Fernyhoughová a Greenwellová doufaly, že toto hnutí dodá rodičům odvahu, aby svým dětem nedávali chytré telefony alespoň do 14 let a aby do 16 let neměli přístup k sociálním sítím.



Ale to, co očekávali, že bude malou skupinou přátel, kteří si navzájem pomáhají, se změnilo v celonárodní kampaň poté, co skupina dosáhla kapacity 1 000 lidí během 24 hodin od chvíle, kdy Greenwellová nahrál příspěvek na Instagram, aby ji propagoval.



"Byli jsme tím naprosto překvapeni," řekla Fernyhoughová.



Dvojice vyzvala lidi, aby vytvořili místní skupiny, které by se ss tímto velkým zájmem vyrovnaly. "Před našima očima se během půl hodiny objevilo 30 místních skupin, které vznikly po celé zemi, a to se jen stále rozšiřuje," řekla Fernyhoughová.



Skupina přeměněná na komunitu, aby se do ní mohlo zapojit více lidí, má nyní asi 4 500 členů.



Chytré telefony vystavují děti "světu, na který nejsou připraveny", protože mají přístup k pornografii a obsahu o sebepoškozování a sebevraždách, což může mít škodlivý dopad na jejich duševní zdraví, řekla Fernyhoughová. "Napadlo mě, že děti ho prostě nepotřebují. V tomto věku nepotřebují chytrý telefon. Všechno, co potřebují, zvládne normální telefon."



Z průzkumu společnosti Ofcom vyplynulo, že 91 % dětí ve Spojeném království vlastní chytrý telefon v době, kdy jim je 11 let, a 44 % dětí v době, kdy jim je 9 let.



"Mysleli jsme si, že máme extrémní názor, a proto jsme chtěli být vzájemně solidární, ale uvědomili jsme si, že vlastně jako bychom tady omylem nadzvedli pokličku a lidé o tom opravdu potřebují mluvit a spousta lidí se cítila jako my, ale neměla pocit, že o tom může mluvit," řekla Fernyhoughová.



Esther Gheyová, matka Brianny Gheyové, začátkem týdne vyzvala k úplnému zákazu přístupu k sociálním médiím pro osoby mladší 16 let a uvedla, že pokud technologické společnosti nepřijmou opatření k omezení přístupu ke škodlivému obsahu, bude mít více lidí problémy s duševním zdravím.



Brianna byla zavražděna teenagery 11. února 2023 a její matka se domnívá, že byla zranitelná poté, co trávila tolik času online.



Cílem je změnit normu, řekla Fernyhoughová, aby se děti na konci základní školy "spojily a řekly si: 'Odložíme to všichni alespoň do 14 let'. To znamená, že všechny děti z vaší základní školy přejdou na střední školu s kritickou masou vrstevníků, kteří dělají totéž". To sníží tlak vrstevníků.

"Nechceme, aby se naše děti objevily na střední škole bez mobilu jako jediné," řekla Fernyhough. "To je noční můra a nikdo to svému dítěti neudělá. Ale pokud se 20 %, 30 % nebo dokonce 50 % dětí dostaví na střední školu s tím, že se rodiče takto rozhodnou, jsou na tom mnohem lépe.





"Mohou prožít své dětství tak, jak by měly, soustředit se na učení a užívat si skutečného světa, aniž by musely trávit život rolováním na mobilu, o kterém všichni víme, že pro ně není dobré."







