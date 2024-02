Rusko se chystá na dlouhou válku militarizací mládeže

16. 2. 2024

čas čtení 7 minut

Rusko významně investuje do militarizace dětí a mládeže a vyčleňuje značné prostředky na vlastenecké vzdělávací programy, mládežnická hnutí a soutěže, upozorňuje Alla Hurska.

Vojenská služba je oslavována na všech úrovních vzdělávání změnami národních osnov, které kladou důraz na obranu vlasti a připravují studenty na potenciální konflikty.

Ruské úsilí odráží komplexní strategii indoktrinace nastupujících generací militarizací, zajištění připravenosti k vojenské službě a ochoty obětovat se pro zemi.

Dne 22. listopadu 2023 vydal Putin dekret, kterým vyhlásil rok 2024 rokem rodiny. V reakci na eskalující demografické problémy, které zhoršila ruská invaze na Ukrajinu 24. února 2022, Putin aktivně podporuje nárůst porodnosti a naléhá na Rusy, aby zakládali rodiny dříve a usilovali o to, aby měli alespoň tři děti, ale v ideálním případě usilovali o osm. Různé úrovně vlády v Rusku také prosazují předčasné rození dětí a Státní duma vyvíjí školní osnovy o rodinných studiích, aby mezi studenty vzbudila nesouhlas s bezdětností. Počínaje 1. únorem došlo k podstatnému nárůstu různých finančních pobídek, které mají podpořit zvýšení porodnosti. Kromě početního rozšiřování své populace se však Rusko snaží vychovávat a vzdělávat nové loajální, militarizované proválečné generace, které touží zemřít za vlast. Všechny tyto kroky odrážejí významný vývoj v Rusku. Země se připravuje na vleklý konflikt a potřebuje neustále rostoucí počet jednotlivců, kteří mají být mobilizováni pro válečné úsilí.

Ruské investice do (para)militarizace dětí a mládeže jsou v posledních letech obrovské. Jen v roce 2024 plánuje vyčlenit více než 511 milionů dolarů na realizaci federálního projektu "Vlastenecká výchova občanů RF", což je desetinásobný nárůst oproti roku 2022. Z těchto finančních prostředků bude téměř 189 milionů dolarů přiděleno "Hnutí prvních" (mládežnické hnutí v Rusku vytvořené 18. prosince 2022), téměř 3 miliony dolarů "Junarmiji" a 14,5 milionu dolarů "Velké změně" (celoruská soutěž pro vlasteneckou mládež). Další finanční prostředky budou směřovat na rozvoj programu "Orlíci Ruska" pro základní školy.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 panovalo přesvědčení, že sovětská propaganda a militarizace vzdělávání a kultury zmizely. To se však ukázalo jako klamné, protože tyto praktiky se do ilegality přesunuly pouze dočasně. Od nástupu Putina do úřadu v roce 2000 ruský režim začlenil militarizaci dětí do své státní politiky. Došlo k jasnému posunu směrem k přijetí armády jako zdroje vlastenecké výchovy, připomínající carskou a sovětskou éru. Dne 24. července 2000 byla přijata rezoluce č. 551 "O vojensko-vlasteneckých sdruženích mládeže a dětí". V roce 2001 sehrálo Ministerstvo obrany RF klíčovou roli při realizaci "Koncepce vlastenecké výchovy ruských občanů". V dnešní době se v Rusku stalo běžným oblékat děti navštěvující školky, školy a postsekundární instituce do vojenských uniforem a zapojovat je do různých (polo)vojenských aktivit, jako jsou obranné sportovní hry, kopání zákopů, házení granátů a střelba ostrou municí.

V posledních dvou desetiletích byla země svědkem neustálého nárůstu mládežnických a dětských vojensko-vlasteneckých organizací a proválečných vlasteneckých aktivit. K výraznému nárůstu však došlo po anexi Krymu v roce 2014 a zejména po ruské invazi na Ukrajinu. Rosmolodež, federální agentura pro mládež v Rusku, sama dohlíží na přibližně 36 tisíc vojensko-vlasteneckých klubů a center vlastenecké výchovy. Mnohé z těchto klubů si přivlastnily prostory, které byly dříve určeny pro kreativní trávení volného času dětí. Rozšířily také své iniciativy vojenského výcviku ve školách a integrovaly zbraně, jako jsou útočné pušky Kalašnikov. Šokující je, že dokonce i děti v některých mateřských školách jsou instruovány, jak správně sestavit kulomet, což zdůrazňuje rozsah militarizace. Kromě toho tyto organizace aktivně podporují ruskou válku na Ukrajině různými prostředky, včetně zasílání podpůrných dopisů vojákům, organizování darů na "humanitární pomoc" a dokonce i samotného nasazování členů na frontu.

Vojenská služba je oslavována na všech úrovních vzdělávání. Se školáky jsou organizovány informační schůzky, na kterých se diskutuje o možnostech smluvní vojenské služby, a po celé zemi byly vytvořeny "dobrovolnické roty" pro dospívající. Podle nedávného návrhu poslance Státní dumy Dmitrije Kuzněcova se plánuje vytvoření nové dětské vojenské formace – mládežnické verze čečenského praporu "Achmat". Inaugurační skupina školáků, včetně chlapců a dívek, se připojí k dětskému praporu "Achmat" v srpnu. Program výcvikového tábora bude zahrnovat vojensko-vlasteneckou hru, setkání s "hrdiny speciálních vojenských operací", válečnými zpravodaji a setkání s vědci a historiky.

Četné změny v národních osnovách zdůrazňují důležitost obrany vlasti. Ruské děti jsou v podstatě připravovány na válku. Od 1. září 2024 budou muset studenti absolvovat bojovou, taktickou, požární, ženijní, vojenskou zdravotnickou a technickou přípravu v novém školním kurzu "Základy bezpečnosti a obrany vlasti". Tento kurz nahradí učební plán "Základy bezpečnosti života". Kromě toho se studenti seznámí s obecnými vojenskými předpisy a absolvují výcvik pro přípravu na potenciální jaderné konflikty. Školy a vysoké školy v 52 regionech Ruska se také rozhodly začlenit do svých vzdělávacích programů kurzy létání s bezpilotními letadly (UAV). S kolektivním rozpočtem přesahujícím 11 milionů dolarů tyto instituce investují do UAV jako vzdělávacího nástroje pro své studenty. Mezi regiony, které mají největší zájem o přijetí nového vzdělávacího programu ministerstva školství, patří Baškirsko, Moskva a Čečensko.

Z iniciativy Putinova politologa Sergeje Karaganova, který prosazoval preventivní jaderný úder na Evropu, Moskva založila Institut světové vojenské ekonomiky a strategie na Vysoké škole ekonomické. V čele institutu stojí admirál ve výslužbě Sergej Avakjanc, který do dubna 2023 velel tichomořské flotile a jehož mariňáci se podíleli na masakrech civilistů během okupace Kyjevské oblasti a účastnili se bojů o Pavlovku a Vuhledar. V rámci nového programu se studenti seznámí s jaderným odstrašováním, společenskými dopady vleklých konfliktů a rolí Ruska ve Střední Asii. Avakjanc plánuje spolupracovat s institucemi v Indii, Spojených arabských emirátech, Číně a postsovětských zemích, spolu s Rostecem, Rosatomem a dalšími domácími subjekty.

Trvalé účinky této militaristické propagandistické kampaně je třeba plně pochopit. Již nyní je však zřejmé, že miliony ruských dětí a dospívajících jsou záměrně vychovávány pro válku. Z mladých chlapců se stávají budoucí vojáci, zatímco mladé dívky jsou vyzývány, aby přispěly k narození nové generace bojovníků. Tyto snahy odrážejí komplexní strategii Ruské federace: Indoktrinovat nastupující generace militarizací, zajistit, aby byly důsledně připraveny na vojenskou službu a ochotny se nekriticky obětovat pro vlast.

Zdroj v angličtině: ZDE

