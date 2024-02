Západní představitelé obviňují Putina z náhlé smrti Alexeje Navalného

17. 2. 2024

Západní představitelé zdůrazňují, že Vladimír Putin je přímo odpovědný za smrt ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Americký prezident Joe Biden ji označil za "další důkaz Putinovy brutality".

Sedmačtyřicetiletý Navalnyj zemřel ve vězení asi 60 km severně od polárního kruhu, kde byl odsouzen na 19 let ve "zvláštním režimu".



"Nenechte se mýlit, za Navalného smrt je zodpovědný Putin," uvedl Biden v pátečních výrocích z Bílého domu.

Ačkoli Navalnyj a mnozí jeho příznivci očekávali, že by mohl zemřít za mřížemi, málokdo si myslel, že to bude tak brzy. Zprávy o jeho smrti vyvolaly v řadách jeho příznivců, včetně jeho rodiny, vlnu hněvu.



Navalného smrt vyvolává otázky, jaké nástroje má Západ ještě k potrestání Putina, který od roku 2022 čelí sankcím a byl obviněn mezinárodním trestním soudem z únosu ukrajinských dětí.



Biden v roce 2021 slíbil "zničující" důsledky pro Rusko, pokud Navalnyj zemře za mřížemi. Není však jasné, co by mohlo Putina omezit v dalším zásahu proti Navalného stoupencům v Rusku i v zahraničí.



Biden ve svém vystoupení ocenil Navalného odvahu a jeho rozhodnutí vrátit se do Ruska, přestože mu hrozí téměř jisté uvěznění.



"Statečně se postavil korupci, násilí a všem špatným věcem, které Putinova vláda páchá," řekl Biden. "V reakci na to ho Putin nechal otrávit, nechal ho zatknout, nechal ho stíhat za vykonstruované zločiny, odsoudil ho do vězení, držel ho v izolaci... I ve vězení byl Navalnyj mocným hlasem pravdy."



Rusko tvrdí, že Navalnyj zemřel přirozenou smrtí. Federální vězeňská služba pro oblast, kde byl Navalnyj vězněn, ve svém prohlášení uvedla, že se "po procházce necítil dobře a téměř okamžitě ztratil vědomí".



"Byla provedena všechna nezbytná resuscitační opatření, která však nepřinesla pozitivní výsledky," uvádí se v prohlášení. "Zdravotníci potvrdili smrt odsouzeného." Kreml uvedl, že Putin byl informován, ale nemá žádné další informace.



Reakce Západu byla rychlá, vrcholní představitelé USA a Evropy obvinili Kreml ze zavinění Navalného smrti.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil: "Jeho smrt v ruském vězení a fixace ruské vlády a její strach z jednoho člověka jen podtrhuje slabost a hnilobu v srdci systému, který Putin vybudoval. Rusko je za tuto smrt zodpovědné."



Putinův tiskový tajemník Dmitrij Peskov reagoval rozzlobeně a označil výroky západních představitelů za "naprosto nehorázné a naprosto nepřijatelné".



V Moskvě, Petrohradě a dalších městech po celém Rusku malé skupiny Rusů statečně překonávaly přísné zákony proti protestům a pokládaly květiny k provizorním památníkům Navalného. Podle ruské skupiny OVD-Info, která sleduje zatýkání politiků a nabízí právní pomoc, bylo zatčeno více než 100 lidí.



Navalnyj vypadal zdravě, když se ve čtvrtek objevil na videozáznamu při soudním odvolání. V projevu z vězení si stěžoval na časté pokuty, které dostával během pobytu v káznici, a požádal soudce, aby mu poslal nějaké peníze, "protože ty moje díky vašim rozhodnutím docházejí".



Příčina smrti nebyla zjištěna, uvedla vězeňská služba. V loňském roce se Navalnyj léčil v nemocnici poté, co si stěžoval na podvýživu a další potíže způsobené špatným zacházením ve vězení.



Navalnyj byl naposledy viděn svým právníkem ve středu, který uvedl, že "tehdy bylo všechno normální".



Leonid Volkov, další blízký spojenec, uvedl: "Nemáme důvod věřit státní propagandě... Pokud je to pravda, pak to není 'Navalnyj zemřel', ale 'Putin zabil Navalného' a to je jediný způsob [jak o tom informovat]. Ale já jim [ani na vteřinu] nevěřím."



Začátkem prosince Navalnyj zmizel z věznice ve Vladimirské oblasti, kde si odpykával třicetiletý trest za extremismus a podvody, které označil za politickou odplatu za vedení protikremelské opozice v roce 2010. Neočekával, že bude propuštěn ještě za Putinova života.



Příznivci a spojenci byli zprávou o jeho smrti viditelně ohromeni a mnozí obvinili přímo Kreml.



Šéfredaktor listu Novaja gazeta Dmitrij Muratov řekl agentuře Reuters, že Navalného smrt je"vraždou" způsobenou špatným zacházením ve vězení. Mnozí poukazují na to, že se svou smrtí Navalnyj stává mocnou legendou a nesmrtelným symbolem.



Navalnyj, bývalý nacionalistický politik, pomáhal podněcovat protesty v Rusku v letech 2011-2012 tím, že vedl kampaň proti volebním podvodům a korupci ve vládě, vyšetřoval Putinovo okolí a sdílel svá zjištění v profesionálních videích, která získala stovky milionů zhlédnutí.



Vrcholem jeho politické kariéry byl rok 2013, kdy získal 27 % hlasů v soutěži o post moskevského starosty, o níž málokdo věřil, že je svobodná a spravedlivá. Po celá léta zůstával trnem v oku Kremlu, když identifikoval palác postavený na pobřeží Černého moře pro Putinovo osobní využití, sídla a jachty využívané exprezidentem Dmitrijem Medveděvem a sexuální pracovnici, která spojovala jednoho z nejvyšších představitelů zahraniční politiky se známým oligarchou.



V roce 2020 upadl Navalnyj do kómatu po podezření na otravu novičokem, kterou provedla ruská bezpečnostní služba FSB, a byl evakuován na léčení do Německa. Uzdravil se a v lednu 2021 se vrátil do Ruska, kde byl zatčen za porušení podmínky a dostal první z několika trestů odnětí svobody, které by znamenaly více než 30 let za mřížemi.



Putin nedávno zahájil prezidentskou kampaň na své páté funkční období. Již nyní je nejdéle ve vedoucí funkci od dob Josifa Stalina a mohl by ho překonat, pokud bude v roce 2030 znovu kandidovat, což je možné, protože v roce 2020 nechal přepsat ústavní pravidla týkající se omezení funkčního období.





"Alexej Navalnyj nebude zapomenut," řekl Andrej Kolesnikov, další vedoucí pracovník Carnegie Russia Eurasia Center. "Byl naprosto unikátním příkladem nebojácného politika v zemi, kde byla politika v tradičním slova smyslu pod hrozbou represí přímo zakázána. V normální politické soutěži by měl šanci stát se hlavou státu."







