Británie: Matka zavražděné teenagerky požaduje omezení přístupu k aplikacím na mobilních telefonech mladistvých

6. 2. 2024

čas čtení 3 minuty

Foto: Zavražděná Brianna Ghey



Matka zavražděné šestnáctileté Brianny Gheyové Esther volá po omezení mobilních telefonů pro osoby mladší 16 let

Od rodičů nelze očekávat, že budou nepřetržitě sledovat, co jejich děti dělají na internetu, varovala poslankyně, která podpořila kampaň matky Brianny Gheyové



Esther Gheyová vyzvala britskou vládu, aby zabránila dětem v přístupu k aplikacím sociálních médií



Charlotte Nicholsová, poslankyně za Warrington North, uvedla, že je třeba najít nová řešení, protože technologické firmy v současné době nenesou takovou odpovědnost, jakou by měly.



Britský premiér odmítl sdělit, zda by o takovém návrhu uvažoval.



Šestnáctiletá Brianna byla ubodána poté, co ji 11. února 2023 odpoledne vylákali do Culcheth Linear Parku ve Warringtonu v hrabství Cheshire dva vrazi jejího věku. Ubodali ji, protože chtěli "někoho zabít".

Její mladiství vrazi - Scarlett Jenkinsonová a Eddie Ratcliffe -, kteří v pátek dostali doživotní tresty, byli fascinováni násilím, mučením a vraždami a vraždu plánovali několik týdnů pomocí aplikace pro zasílání zpráv.



Jenkinsonová také na svém mobilu sledovala videa s násilím a mučením na temném webu.



Matka zavražděné dívky Esther Gheyová požaduje zavedení zákona, aby děti mladší 16 let nemohly na svých telefonech přistupovat k sociálním sítím.



Paní Gheyová řekla v nedělním rozhovoru v britské televizi, že pro rodiče "prostě není proveditelné" kontrolovat, co děti vidí na internetu.



Vyzvala vládu, aby zabránila dětem v přístupu k aplikacím sociálních médií na chytrých telefonech, a řekla, že chce, aby internetové firmy rodičům sdělovaly, že jejich děti vyhledávají nevhodný materiál.



"Chtěli bychom zavést zákon, aby existovaly mobilní telefony vhodné pouze pro děti mladší 16 let," řekla.



"Takže pokud je vám více než 16 let, můžete mít telefon pro dospělé, ale pak by měl existovat telefon pro děti mladší 16 let, který nebude mít všechny aplikace sociálních médií, které jsou tam nyní.



"A také mít software, který se automaticky stáhne do telefonu rodičů a propojí se s telefonem dětí, a který dokáže zvýraznit klíčová slova.



"Takže pokud dítě hledá taková slova, jaká hledali Scarlett a Eddie, označí se to v telefonu rodičů."



Labouristická poslankyně Nicholsová řekla rozhlasové stanici BBC Radio Manchester, že jde o to, abychom se ujistili, že "děláme vše, co můžeme", abychom zpřísnili ochranu na internetu.



"Technologické společnosti a zejména společnosti provozující sociální média nenesou takovou odpovědnost, jakou by měly," řekla.



"Ale také si nemyslím, že je rozumné přenášet veškerou odpovědnost na rodiče, když od nich při nejlepší vůli nelze očekávat, že budou nepřetržitě sledovat, co jejich děti dělají online, když mají v kapse chytrý telefon.



"Musí existovat rovnováha a myslím, že už chápeme, že existují věkově specifické zákazy pro všechny druhy věcí včetně cigaret a alkoholu, klasifikace kin, ale je třeba se stejným způsobem dívat i na online prostor."



"Myslím, že právě proto jsou návrhy Esther tak zajímavé," řekla.



Premiér Rishi Sunak poukázal na "nové přísné pravomoci", které podle něho nyní platí v Británii podle nového zákona o bezpečnosti na internetu.



Tato legislativa vstoupila v platnost v listopadu a vyžaduje, aby společnosti provozující sociální média omezily šíření nezákonného obsahu na svých platformách a chránily děti před sledováním potenciálně škodlivého materiálu.





Mezi možnými tresty pro ty, kdo nová pravidla poruší, jsou i vysoké pokuty.







