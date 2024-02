Už vím. Konzervativní realismus je boží!

7. 2. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Ve vícero článcích jsem se tu a tam pozastavil nad podivným spolčením ultrapravicové šaškárny zabarvené do fialova, která se láskyplně zve Pravý břeh Institut Petra Fialy. Pro vyjasnění pojmů, Petr Fiala je zde míněn ten Petr Fiala, jenž zrovna okupuje post premiéra za ODS. Pravý břeh jede primitivní pravicovou konzervativní propagandu na úrovni trollů z Východu. Ve vícero článcích jsem se tu a tam pozastavil nad podivným spolčením ultrapravicové šaškárny zabarvené do fialova, která se láskyplně zve Pravý břeh Institut Petra Fialy. Pro vyjasnění pojmů, Petr Fiala je zde míněn ten Petr Fiala, jenž zrovna okupuje post premiéra za ODS. Pravý břeh jede primitivní pravicovou konzervativní propagandu na úrovni trollů z Východu.

Těžko si nevšimnout, jak moc autorů z Pravého břehu Institutu Petra Fialy okupuje stránky ryze nezávislého média Fórum 24. Jejich úchvatná produkce nezávisle chválí vládu, vynášejí na piedestal morálky a státnictví premiéra Fialu, žalují na koaliční strany, které zlobí, a dští oheň a síru na cokoli, co pravdivě popisuje následky skutků strany ODS.







Na nezávislost si Šafr a Fórum 24 sahat fakt nenechají.





Tuhle jsem napsal článek o tom, jak kampaň premiéra Fialy s názvem Restart Česka působí prazvláštním zatuchlým pachem dob mistra Klause. Vzpomněl jsem i oba mrtvé dárcovské hrdiny poctivé strany ODS s tím, že financování aktuální mnohamilionové kampaně premiéra Fialy skrze neziskovku Pravý břeh působí značně podobně.





Tamhle jsem se zase zmínil, že premiér Fiala, který omylem upadl na radu kamarádů do tenat velmi pochybné záložny, bude mít velký problém, protože z kauzy záložna vyleze ještě hodně mafiánské špíny. Co jiného by také mohlo vylézt ze záložny, kde si dávali dostaveníčko vyvanutí milionoví politici ODS a kde se producírovali hoši z velkých firem tyjících ze státních zakázek.





Ztracené peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu jen dodaly zářivý punc celé této kauze s účastí nejmenované vládní strany. Ano, napsal jsem, že právě do této záložny náš státník a morální veličina premiér Petr Fiala s celým tím svatouškovstvím trefně správně patří.





Také jsem se zmínil, že dvorní žurnalista ODS Šafr označil kauzu Fialovy záložny za typickou pseudokauzu, tak ostatně označuje každý odhalený průšvih ODS. Jedná se prý o další problém české investigativní žurnalistiky, která ničemu nerozumí, na rozdíl od něj Z DE.





Historie, ta mrška, se opakuje. Éra vlády ODS pod Nečasem se znovu zrodila v éře vládnutí ODS pod Fialou. Je velkou záhadou, proč se obě vlády tak moc shodují. Nebezpečný, bezpečnost ohrožující marš kmotrů tehdy zarazili Ištván a Šlachta, což dodnes nemůže rozdýchat každý správný pravicový fanatik.





Bohužel, letos v roce 2024 už jsou kluci z ODS, co u toho tehdy byli, jinak připraveni. Na důležitých místech jsou ti správní lidé, jenž žádné to odstupování, žádnou demisi nedopustí. Mise musí být dokončena. Takovou chybu už strana jednou udělala a nebude ji opakovat. Ještě toho musí hodně utratit a stát na stovky let zadlužit.





Z malé záložny se vyvalil velký skandál. Mistr Bahbouh, kterého premiér tuze dobře zná, posílal na konta pravicového konzervativního úlu New Direction přilepeného na frakci ECR, tedy tuhých pravicových konzerv tradičních rodinných a jiných hodnot, milionové milodary.





Z úlu pak vyletěly čilé včelky a zamířily roznést peněžní plody na konta stejně postižených konzervativců do české domoviny. V domovině se o správnou distribuci konzervativních hodnot a těch peněz dobře stará Pravý břeh Institut premiéra Petra Fialy, který tak vehementně publikuje na nezávislém Fóru 24, aby se kruh uzavřel.





Nikdo nic neví, ale vše je v naprostém pořádku. Není to praní špinavých peněz, jde přeci o čistotu konzervativních myšlenek pravicového směru a ty holt něco prostě koštují.





Jednoho čtenáře by mohlo mírně zarazit že hoši, kteří nesnášejí EURO, mezi sebou finančně komunikují pouze v této škaredé nenáviděné měně.





Pravý břeh Institut Petra Fialy se nejapně brání, jako každý správný hlavní podezřelý. Ze záložny přeci odešly od nám zcela neznámých osob dary, ale my ty jejich dary vůbec nedostali. My jsme si ty dary, kamarádi, v tendrech tvrdě vybojovali. Kvalita podivných textů a článků z Pravého břehu by nevyhrála ani vesnickou soutěž nevalné úrovně, leč na Fórum 24 je to dobré ažaž.





Já alespoň pochopil, co to asi tak je onen konzervativní realismus. Jisté skupiny by neváhaly označit tyto reálné praktiky kolem darů a tendrů za sofistikované praní špinavých peněz od dárců, co mají zájem o přízeň vlády a státu. Nejen ruská mafie by se u českého premiéra a jeho Pravého břehu Institutu Petra Fialy mohla leccos přiučit. Každé správné vyjádření odhaleného obmyšleného musí tradičně obsahovat následující formule.





Tak i zde dovolte, aby plně zazněly: „Ta částka a ani ta doba jaksi nesouhlasí“. Ze státnických úst moudrého profesora lze ještě dodat, že navíc je vše transparentní a všichni dárci jsou pod bedlivou kontrolou dohledových orgánů. Jen asi omylem se nám tam míhají jména jako Zahradil a Vondra, nezná je někdo náhodou?





Premiér Fiala, který nic netuší o nečestných praktikách záložny, kde byl skoro jako doma, ještě vzdává čest konzervativním pravicovým dárcům. Čestné dary jsou za pomoci boží transsubstanciace přeměněny na šlechetný tendrový peníz, který umožní po celé Evropě šířit ty správné konzervativní hodnoty křesťanských tradičních rodinných idejí, no těch, co jsou tak populární u kamaráda Orbána, kamaráda Trumpa či prezidenta Putina.





Morálce zdar a cti ještě víc!





Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z veřejných zdrojů





