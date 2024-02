K argumentu jednoho fyzika: jsou vyhozené miliardy fyzika, nebo politika?

9. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Všímám si, že na Facebooku koluje výrok jednoho fyzika z pořadu Jany Klímové na ČRo Plus. Uveďme si nejprve kontext. Jana Klímová se ptala, kde ČR vezme peníze na nové bloky jaderných elektráren. Fyzik odpověděl (shrnuji to nikoli doslovně): už jsme investovali 600 miliard do obnovitelných zdrojů a nemáme za to téměř nic, zatímco kdybychom ty samé peníze dali do jaderné energetiky, budeme mít hodně elektřiny.

Takže co to má vlastně znamenat? Samozřejmě nejde o odpověď na uvedenou otázku. Z toho, že jsme vyhodili zbytečně 600 miliard, neplyne, že máme dalších 600 miliard. „Logika“ pana fyzika je ale ještě mnohem horší. Ona totiž říká, že problém je v obnovitelných zdrojích. Ten problém je ale v politicích. Obnovitelné zdroje nemohou za to, že tu vznikl dobře známý tzv. „solární tunel“. Za to mohou politici. Proč by tito politici měli s penězi na jaderné elektrárny hospodařit lépe?

600 miliard na obnovitelné zdroje nebylo vyhozeno do vzduchu, ale skončilo v soukromých kapsách. Ano, nic za to nemáme. Dokonce se politikům tímto tunelem podařilo obnovitelné zdroje na více než deset let zdiskreditovat. Až teprve nedávno se český byznys probudil a uvědomil si, jak moc tyto zdroje potřebuje. Začal je tudíž masivně stavět. A nejen byznys, ale i domácnosti. Narážejí ovšem opět na selhání politiků v oblasti rozvoje přenosové sítě a nové legislativy.

Chápu, že fyzika neznamená národohospodářství nebo politologii. Člověk by od fyziků spíše čekal nové vynálezy, technologické revoluce, které vyřeší naše problémy. Nikoli neustále slibovanou jadernou fúzi, která je před námi pořád nějakých za 50 let (a za 50 let tu bude zřejmě zase 50 let do úspěšného zapojení první fúzní elektrárny), ale řešení pro příštích 10-20 let, řešení levné, bohaté na zdroje a bezpečné i zelené.

Když už ale tohle nejde – třeba se to podaří někomu jinému někde jinde na světě jako ostatně prakticky všechny technologické revoluce, které byly svého času nemyslitelné, začaly mimo český prostor – měli by fyzici aspoň argumentovat férově a ne demagogicky. Chce-li fyzik mluvit o tématu typu „600 miliard vyhozených za zelenou energii“, nemluví už o fyzice, ale o parlamentu. Měl by si toho být vědom.

1