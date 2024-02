Ne dražší lítačce!

13. 2. 2024

čas čtení 1 minuta

Veřejná doprava v českých městech by měla být zadarmo. Praha má vážně znečištěné ovzduší, které způsobuje vážné choroby a předčasná úmrtí. Vjezd automobilů do center měst by měl být v zájmuj zdraví lidí zpoplatněn.





Demonstrace📣

NE 2x DRAŽŠÍ LÍTAČCE❗



Politici na magistrátu začali jednat o zdražení roční lítačky. Podle médií, je na stole i návrh @KoaliceSpoluPha na zdražení na dvojnásobek, tedy 7300,-. Politici Spolu to nepopřeli, naopak zahájili kampaň, která zdražení obhajuje.

1/3 pic.twitter.com/3XvqEKlb01 — Zelení Praha (@Zeleni_praha) February 13, 2024

Namísto přislíbeného zpoplatnění vjezdu automobilů do centra Prahy ODS dělá opak.

Takže místo omezení IAD, které by na křižovatce u ND bylo pro tram úplným požehnáním, tak se auta legalizují. To se tedy snaha o omezení tranzitu centrem vyvíjí úplně opačně. Teamvaje v centru musí mít absolutní preferenci, aby na okrajích jezdily včas. https://t.co/ge2rQWot5a — Pavel Zelenka (@p_zelenka) February 12, 2024

Nejstrašnější na tom je že přesně po 10 letech od měření Kåre Press-Kristensena z Dánské ekologické rady stále v Praze měříme neuvěřitelně vysoké hodnoty UFP a nic se na tom nezměnilo.



Výsledky zveřejníme v prezentaci na tomto profilu stay tuned.https://t.co/rtM06ED8EH — Senzorvzduchu (@senzorvzduchu) February 12, 2024







1