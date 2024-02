Některé obrázky dětí v Gaze jsou generované umělou inteligencí

14. 2. 2024

čas čtení 5 minut

V posledních týdnech a měsících koluje na sociálních sítích mnoho zpráv a fotografií o utrpení v pásmu Gazy. Ale zatímco některé jsou skutečné, jiné jsou padělky generovanými umělou inteligencí, upozorňuje Jan D. Walter. V posledních týdnech a měsících koluje na sociálních sítích mnoho zpráv a fotografií o utrpení v pásmu Gazy. Ale zatímco některé jsou skutečné, jiné jsou padělky generovanými umělou inteligencí,

Na sociálních sítích, jako je TikTok, Instagram a X, dříve známý jako Twitter, se již několik dní sdílejí některé obrázky malých dětí ležících schoulených na blátivé zemi nebo před stany. Často je doprovází palestinská vlajka nebo komentáře, které naznačují, že se děti nacházejí v pásmu Gazy.

To, že lidé v Gaze – a zejména děti – trpí v zoufalých podmínkách bez dostatečného přístupu k potravinám, čisté vodě a lékařské péči, bylo dobře zdokumentováno Organizací spojených národů, organizacemi pro lidská práva, mezinárodními médii i samotnými lidmi.

DW kontaktovala několik humanitárních organizací s personálem na obléhaném území a dozvěděla se o životních podmínkách tamních vysídlených lidí. Matt Sugrue, ředitel programu Save the Children v Rafáhu, řekl, že děti a rodiny žijí v provizorních přístřešcích nebo se snaží najít místo, kde by mohly strávit noc, a že je nedostatek toalet a čisté vody.

OSN odhaduje, že 85 % z 2,2 milionu obyvatel Gazy bylo vysídleno v důsledku izraelského vojenského tažení proti Hamásu, který byl Německem a Evropskou unií, spolu se Spojenými státy a mnoha dalšími zeměmi klasifikován jako teroristická organizace. Mnoho vysídlených lidí v současné době žije v nouzových přístřeších.

Uprostřed tohoto utrpení se neznámé strany rozhodly vytvářet a šířit falešné obrázky o situaci na místě pomocí umělé inteligence. DW Fact Check prozkoumal a dospěl k závěru, že některé obrázky byly vytvořeny pomocí umělé inteligence.

Charakteristické chyby umělé inteligence

Fotografie dvou chlapců ve stejném pyžamu a schoulených k sobě pod tyrkysovou dekou v modrém stanu byla zhlédnuta milionkrát. Leží v bahně, obklopeni hnědými kalužemi vody. Ale tento obrázek byl vygenerován umělou inteligencí, a to není jasně naznačeno v příspěvku, který viděla DW, ani v mnoha podobných příspěvcích.

DW Fact Check zakroužkoval části, kde existují důkazy o použití umělé inteligence: Každý z obou chlapců má nohu s pouhými čtyřmi prsty, což je charakteristická chyba umělé inteligence. Pravá noha chlapce vlevo se také zdá být poměrně velká.

Kromě toho jejich propletené prsty vypadají příliš jednotně a jejich zápěstí nejsou dostatečně ohnutá a ve špatném úhlu. Něco není v pořádku ani se zadní částí hlavy a krkem chlapce vlevo. Části těla splývají s plátnem stanu a směřují k hrudní kosti.

Scénické osvětlení?

Osvětlení na fotografii také působí inscenovaně. Vzhledem k tomu, že lampa osvětlující scénu pravděpodobně visí ze stropu, poskytuje velmi rovnoměrné světlo, jak je vidět v odrazech. Software pro úpravu fotografií může pomoci dosáhnout takových efektů, ale původní snímek musí mít dobré světelné podmínky, což by vyžadovalo použití složitého vybavení.

Totéž platí pro jiný obrázek, který se objevil na X, Instagramu, TikToku a dalších platformách. Odrazy na dně láhve v pravém dolním rohu obrázku působí obzvláště nepřirozeně. Obecně však platí, že typické chyby umělé inteligence, které se často vyskytují na končetinách těla, jsou jemnější.

Při bližším pohledu se druhý prst spodní části chodidla dívky vpravo zdá být velmi velký. A spodní část levých chodidel obou dívek je nezvykle rovná, jako by stály na zemi nebo byly extrémně ploché. Pleť dívek navíc vypadá bezchybně, jak tomu často bývá u obrázků generovaných umělou inteligencí.

Na třetím obrázku, který DW zkoumal, se světlo zdá být docela přirozené a kůže dívek vypadá realisticky. Na této fotografii se zdá, že se dívky navzájem nepodobají tolik jako děti na dalších dvou obrázcích.

Zjevné chyby však zdůrazňují použití umělé inteligence: Jejich těla se zdají být srostlá dohromady a dívka vpředu vypadá, jako by neměla nohy. Tak by tomu mohlo být i ve skutečnosti, zejména po měsících bombardování ze strany izraelské armády, ale vzory látek jsou v obklíčené oblasti také rozmazané. DW dospěl k závěru, že by se mohlo jednat také o chybu generovanou umělou inteligencí.

Pochybné použití snímků s umělou inteligencí

Je velmi sporné používat snímky od umělé inteligence k ilustraci skutečných událostí, jako jsou ty, které se odehrávají ve válce mezi Izraelem a Hamásem, zejména pokud obrázky nejsou takto označeny. Takové obrázky se objevily nejen na platformách sociálních médií, ale také na některých zpravodajských webech, jako je Palestinské informační centrum a Nordhessen-Journal, regionální německý zpravodajský kanál.

Obrázky s umělou inteligencí nedokumentují objektivní fakta – jsou to počítačově generované obrázky vytvořené podle parametrů nastavených člověkem. DW kategorizuje takové obrázky, které jsou publikovány a šířeny, aniž by byly označeny jako generované umělou inteligencí, jako falešné.

Zdroj v němčině: ZDE

