Cameron: Děti z Gazy bychom měli léčit v britských nemocnicích. Kdy přiveze raněné palestinské děti do českých nemocnic Česká republika?

14. 2. 2024

David Cameron v Horní sněmovně: Zkoumáme projekt Čistá naděje, studujeme to velmi podrobně. Je možné přivézt lidi, kteří to urgentně potřebují, do britských nemocnic? Tak, jak jsme to dělali v minulosti? Myslím, chci říci, že to, co jsme zatím udělali, je zjištění, že toho hodně můžeme dělat rovnou v tom regionu a že bychom to pravděpodobně měli dělat v první řadě. Takže bychom měli nejprve pomáhat v polních nemocnicích, které tam byly vytvořeny. Vysílat lékařské týmy do nemocnic v regionu, které hodnotí zraněné a budou je posílat dál, podporovat organizace jako je Lékařská pomoc pro Palestince. A pokud to povede k identifikaci specifických případů, které by byly na tom líp, kdyby podnikly tu dlouhou cestu do Británie do dětské nemocnice v Great Ormond Street v Londýně, nebo jinde, to v žádném případě nevylučujeme a budeme to dále zkoumat.







