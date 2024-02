Buď chlap. Jak maskulinistické postoje v Rusku ovlivňují lidi, společnost a válku

16. 2. 2024

20. ledna přišly do přijímacího sálu Vladimira Putina manželky mobilizovaných z hnutí "Cesta domů", aby se zeptaly, kdy prezident podepíše dekret o demobilizaci, píše Veronika Nejfach. 20. ledna přišly do přijímacího sálu Vladimira Putina manželky mobilizovaných z hnutí "Cesta domů", aby se zeptaly, kdy prezident podepíše dekret o demobilizaci,

Jedna ze zaměstnankyň vyšla ženám vstříc a odpověděla: "Milá děvčata, nezhoršíme to? Pak řeknou: 'Ztratíme své mužství.'" Jeden zaměstnanec nazval muže vyslané do války "válečníky a jedinečnými Božími stvořeními". Představa, že si muž udržuje své zvláštní "mužství" bojem, je dalším patriarchálním maskulinním postojem, který prostupuje ruskou společností a je tak často vyjadřována prezidentem.

V roce 2004 Vladimir Putin v odpovědi na otázku o svobodě projevu v médiích citoval: "Skutečný muž by se měl vždy snažit a skutečná žena by měla vzdorovat." V roce 2006 Putin s odkazem na obvinění izraelského prezidenta Moše Kacava z deseti znásilnění řekl: "Ukázalo se, že je to velmi mocný muž! Deset znásilněných žen! Nikdy jsem nečekal, že se to stane! Všechny nás překvapil!" V roce 2018 Putin také poznamenal, že v Rusku "žena zůstává ženou, muž zůstává mužem, v našich hlavách a duších nemáme takový zmatek pojmů". V roce 2021 prezident v rozhovoru s dětskou ombudsmankou Annou Kuzněcovovou poznamenal, že "člověk se snaží překonat všechny obtíže sám".

Muži nesmějí vyjadřovat emoce, bát se, zapojovat se do "ženských" záležitostí, musí být stateční, tvrdí, dodržovat hlavní a pochopitelné pravidlo - "Buď chlap!" Ženy musí tyto "muže" respektovat a poslouchat. Takový diskurs je ve společnosti budován po generace a slouží jako velmi vhodný nástroj militaristické propagandy.

Co je to mužnost?

Maskulinita odkazuje na praktiky a přesvědčení, které definují, co je považováno za správné pro muže ve společenském kontextu. Již v roce 1976 formuloval americký badatel Robert Brennan tradiční principy "skutečného muže": Neměl by projevovat něžné city, měl by být vůdcem, měl by být silný, neměl by se bát násilí a sexuálně by měl být agresivní a vytrvalý.

"Nemám rád termín 'toxická maskulinita', i když existuje taková konceptualizace, zní to, jako bychom říkali, že existuje nějaká netoxická maskulinita," říká Vlad Krivoščekov, sociální psycholog, PhD v sociální psychologii a autor telegramového kanálu Men & Masculinities Channel.

"Existuje určitý soubor očekávání ohledně toho, jací by muži obecně měli být," říká Vlad Krivoščekov. "Například vyhýbání se ženskosti, spoléhání na sebe sama, sebevědomí, negativní postoje k sexuálním menšinám, rigidita, dominance, ochota k sexu a omezená emocionalita, kde jedinou legitimní emocí je agrese."

Kromě toho existuje koncept hegemonické maskulinity, což je systém, jehož cílem je udržet moc v rukou určité menšiny mužů, kteří představují ideál maskulinity. V případě Ruska je příkladem takového ideálu samozřejmě Putin.

Jak tvrdí výzkumník Connell, hegemonická maskulinita je ve vztahu dominance a napětí se třemi dalšími kategoriemi maskulinity: Podřízenou, okrajovou a participativní. Koncept podřízené maskulinity popisuje obraz, který se odchyluje od heteronormativního: Zahrnuje nebinární osobnosti a jednoduše ty muže, kteří se společnosti jeví jako "zženštilí" v tradičním slova smyslu. Takový obraz je vždy napadán a znehodnocován.

Muži, kteří trpí rasismem nebo třídní nerovností, které se také liší od patriarchálního ideálu "silného a úspěšného muže", spadají do kategorie okrajové maskulinity.

Participativní maskulinita, postrádající nástrahy hegemonické maskulinity, umožňuje "obyčejným mužům" těžit z hegemonické maskulinity, například dominancí nad ženami.

"V Rusku je situace s patriarchálními postoji komplikovaná. Na jedné straně člověk dluží spoustu věcí. Obvykle jde o vydělávání peněz a fyzickou práci. Na druhou stranu je muž považován za křehkého, neschopného postarat se o děti a postarat se o sebe v každodenním životě," říká Sofia Goldmanová, psychoterapeutka, sexuální terapeutka a učitelka psychodemie.

Nizozemský sociolog Geert Hofstede popsal maskulinitu a femininitu z hlediska dimenze, v níž je maskulinita charakterizována "úspěchem", hrdinstvím, asertivitou a materiální odměnou za úspěch. Ženskost na druhé straně znamená preferenci spolupráce, skromnosti a zájmu o slabé.

"Maskulinismus znamená společnost, v níž jsou sociální genderové role jasně rozlišitelné: Muži musí být asertivní, tvrdí a materiálně orientovaní na úspěch; ženy by měly být pokornější, jemnější a zajímat se o kvalitu života," popsal svůj model Hofstede.

Neplačte a neubližujte

Výzkumy ukazují řadu problémů, které pramení z mužských postojů, a to jak u mužů, tak u žen, u rodin i u společnosti jako celku.

Muži na světě žijí v průměru o pět let méně než ženy a v Rusku je tento rozdíl deset let. To je způsobeno nejen genetickými zvláštnostmi, ale také interakcí mužů se společností - jsou náchylnější ke konfliktům, k výběru nebezpečných povolání a k ignorování pravidel. Výzkum Jamese Mahalika, Ph.D., ukazuje, že čím více se muži přizpůsobují tradičním normám maskulinity, tím je pravděpodobnější, že se zapojí do "riskantního chování", jako je pití, rvačky nebo nebezpečné řízení. Muži ve světě páchají sebevraždu v průměru 1,8krát častěji než ženy a v Rusku 6,5krát častěji.

Studie ukazují, že muži s radikálními názory na maskulinitu podstupují preventivní prohlídky s poloviční pravděpodobností než ti, kteří zastávají umírněnější názory, a i když je to nutné, ne vždy jdou k lékaři ze strachu, že budou vypadat slabí.

Tradiční pojetí maskulinity se může stát překážkou péče o duševní zdraví: Muži, kteří dodržují takové normy, často potlačují své emoce a žijí v neustálém stresu. Studie vědců z University of North Carolina potvrzuje, že maskulinita je spojena s rozvojem deprese.

"Jeden z nejvýraznějších příkladů toxické maskulinity: Mužům není dovoleno plakat, zapojovat se do "ženských" záležitostí, bát se, nemohou si vybrat oblečení, které se jim líbí, nemohou vyznávat své city."

"I když je to lidská přirozenost a každý z nás má právo být slabý, bez ohledu na pohlaví. Potlačování vlastních pocitů a emocí vede k destrukci psychiky. I když máte záchvaty paniky, zdá se, že muži si to stále nepřipouštějí, což vede k nenapravitelným zraněním," říká Sofia Goldmanová.

"Literatura jasně ukazuje korelaci mezi maskulinitou a sexistickými postoji, násilím na ženách a předčasnou úmrtností. Vnímání určitého vzhledu mužů vede k nezdravé návštěvě posilovny a užívání steroidů. Maskulinita rozvíjí jasný systém postojů, ale obecně jde o omezení potenciálu, o to, že muž musí žít podle určitého scénáře, a to zužuje možnosti vývoje událostí v jeho životě," říká psycholog Vlad Krivoščekov.

Principy toxické maskulinity jsou v rozporu se základy feminismu. Tento střet názorů je často doprovázen domácími konflikty, finanční závislostí žen a násilím. Toxická maskulinita trvá na tom, že muži by měli být odvážní, agresivní a usilovat o dominanci, ovládání a kontrolu. Oběťmi tohoto chování jsou nejčastěji ženy, které jsou těmito muži obklopeny.

"Jediný způsob, jak zmírnit dopad maskulinních postojů, je informovat a demonstrovat důsledky. Konzervativní pohled na svět, který je nyní v Rusku stále populárnější, nepřipouští pluralitu názorů, jinakost a toleranci. Formuje patriarchát jako jediný možný systém hodnot, což výrazně ovlivňuje socializaci chlapců. Potlačování emocí vede k tomu, že se muži uchylují k násilí, a to jak proti sobě navzájem, tak proti svým rodinám," řekl psycholog a vedoucí jednoho z center bojujících proti násilí v Rusku, který si nepřál být jmenován.

Skutečný muž podporuje Putina

"Normy maskulinity jsou formovány mechanismy socializace," říká psycholog Vlad Krivoščekov. "Takové normy mají důležitou funkci – konstrukci a zachování určitého systému. Muži, kteří podporují tradiční maskulinitu, s větší pravděpodobností podporují autoritářskou vládu, protože si myslí, že nerovnost ve společnosti je spravedlivá a měla by být zachována."

Vědci z Australské univerzity provedli studii, ve které se zeptali 188 mužů na sociální vztahy, zážitky z dětství a vlastnosti mužů. Výsledky ukázaly, že v některých případech je motivací k následování ideálu maskulinity zkušenost z komunikace s vrstevníky.

Psychoterapeutka Sofia Goldmanová poznamenala, že jakákoli odchylka od "správného" obrazu muže v patriarchální společnosti může být přísně potrestána.

"V poslední době začíná být muž, který se stará o dítě, vaří, společností přijímán a dostává se mu spousty komplimentů a uznání, ale spíše od žen než od mužů," vysvětluje Goldmanová. "Muži mohou být naopak nervózní z toho, že někdo narušuje stereotypy tím, že jde na mateřskou dovolenou místo své manželky.

To vytváří strach, že se takové chování stane povinností, a proto vyvolává agresi, která je bohužel podporována sociálními strukturami."

Militantní maskulinita

V červnu 2022 bývalý britský premiér Boris Johnson řekl:

"Kdyby byl Putin ženou, což samozřejmě není, ale kdyby byl, opravdu si nemyslím, že by začal tuto šílenou mačistickou válku invaze a násilí tak, jak to udělal. Pokud chcete dokonalý příklad toxické maskulinity, tak tohle dělá na Ukrajině."

O několik dní později byl britský velvyslanec předvolán na ruské ministerstvo zahraničí a sdělili mu "silný protest v souvislosti s otevřeně buranskými prohlášeními britského vedení vůči Rusku, jeho vůdci a oficiálním představitelům úřadů, jakož i ruskému lidu".

Taková reakce Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace je zcela pochopitelná, protože Putin dlouhodobě usilovně pracuje na své image "skutečného muže" a "alfa samce". Hlava státu se fotí nahoře bez na koni, potápí se na dno zálivu Taman a nikdy ji neunaví demonstrovat svou lásku k lovu a rybaření. Prezidentův osobní život je zahalen tajemstvím, ale je jasné, že je téměř sexsymbolem. Vzpomeňme si například na populární píseň popové zpěvačky Natalie "Jako Putin". Natalie zpívá: "Můj přítel není připraven na velké věci, má poměr s mými přítelkyněmi, je na mě tak naštvaný, a já jsem ho vyhnala pryč a teď chci někoho jako Putin." Pak zpěvačka vyjmenovává: "plný energie, aby nepil, aby se neurazil a neutekl".

Nyní ruský stát, zaměřený na patriarchální hodnoty a vedený postavou, která vykazuje toxické maskulinní rysy, vede válku proti Ukrajině. Tato válka má jasnou patriarchální konotaci – Putin ji krátce před začátkem války otevřeně demonstroval citátem o násilí na ženách, když komentoval plnění minských dohod Ukrajinou: "Líbí nebo nelíbí, smiř se, krasavice."

Psycholog Vlad Krivoščekov říká: "V Rusku je autoritářství dost genderově podmíněné. Ve veřejné sféře má Rusko k rovnosti žen a mužů daleko, takže takové postoje se projevují a přenášejí především v politické sféře a ve sféře rozhodování. Všechno, co má co do činění s válkou a ozbrojenými konflikty, má co do činění s maskulinitou."

Patriarchální hodnoty a posilování mužských postojů se velmi dobře hodí pro militaristickou propagandu.

"Když byly vypisovány kontrakty, ministerstvo obrany prodávalo službu prostřednictvím obrazu skutečného muže. Například, když sloužíte a vracíte se jako mužský hrdina, přinesete peníze.

Reklama je postavena na logice, že pokud chcete být mužem, jdete do války. Nejčastěji smlouvy podepisují muži, kteří nepocházejí z nejbohatšího prostředí. Tam muž nezapadá do tradičního mužského ideálu, takže jeho touha jít do války se vysvětluje mimo jiné touhou dosáhnout mužnosti," říká psycholog Vlad Krivoščekov.

Psychoterapeutka Sofia Goldmanová poznamenala, že obraz hrdiny-obránce začíná být oslavován v předškolním věku prostřednictvím oslav Dne vítězství, válečných her, kdy se dětem kupují zbraně a oblékají je do vojenských uniforem.

"Tímto způsobem se pro mladého chlapce vytváří vzor, na který pokud neaspiruje, nemůže tuto myšlenku zcela opustit," vysvětluje Sofia Goldmanová. "Hrůzy války jsou zamlčovány. Místo toho se předkládá obraz hrdiny, který se vrátil domů s vítězstvím do milující rodiny, ale mladí lidé prostě nevědí o podrobnostech a psychických traumatech války. Válka se zdá být tou dětskou hrou, ve které vyhrajete, obléknete si krásnou uniformu a všichni vás budou obdivovat. To je samozřejmě vina patriarchální výchovy chlapců."

Zdroj v ruštině: ZDE

